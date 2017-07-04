Варенье: 7 классных рецептов

Варенье – красивый и вкусный летний десерт. Наши читатели делятся необычными рецептами.

Рецепт №1. На новый лад

Обычноелегко сделать оригинальным. В грушевое вареньея добавляю мак, имбирьи ваниль, в грушевый джем– кофе и коньяк. В сливовый джем кладуплитку черного шоколада в конце варки, в варенье из крыжовника - орехи и киви.В клубничное вареньеможно бросить листочки мяты и несколько горошин черного перца. В яблочное - апельсиновую цедру, орехи, ваниль и бадьян.Дегустация обычно становиться игрой «угадай, что в баночке».

Катя, бухгалтер

Рецепт №2. Огуречное настроение

В интернете нашла кучу идей, из которых составила свой рецепт огуречного варенья с цитрусово-имбирным ароматом. 1 кг огурцов очищаюот кожицы, мелкорежу, удаляю семена. Засыпаю 500 г сахара, вливаю стакан воды и кипячу 20 мин. Добавляютертый имбирь, сок и цедру апельсина и лимона, варю еще 20 мин. С оладушками и блинами – обалденно!

Светлана, менеджер

Рецепт №3. Hand-made с изюминкой

Люблю раскладывать варенье в маленькие баночки и красиво оформляю их - такое варенье и подарить можно. Особенно если оно из томатов!Мелкие зеленые помидоры(0,5 кг) варю 15 мин, затем настаиваю их 3 часа всахарном сиропе, потом опять варю 20 минут инастаиваю еще 3 часа. На последнем этапе в сироп опускаю мешочек с кардамоном и корицей.

Ольга,домохозяйка

Рецепт №4. Черешневое с орешками

Из плотной мясистой белой черешни получается отличное варенье янтарно-розового цвета. Но с ним нужно повозиться: вместо косточек поместить в ягодыорешки. Потом настаиваем черешню 3 часа в сахарном сиропе, доводим до кипения. Будет готово, когда сироп чуть загустеет, а ягоды станут почти прозрачными. В конце добавляем сок лимона и ваниль.

Татьяна, переводчик

Рецепт №5. Клубника в собственном соку

Я стараюсь есть меньше сахара, поэтому клубнику консервирую в собственном соку - беру 1 кг ягод и всего 300 г сахара. Ягодыраскладываю по стерилизованным банкам, добавляю сахар. Ставлю вкастрюлю с подогретой водой. Стерилизую 15 минут. Ягоды дают сок и оседают, содержимым одной из банок доливаю остальные доверху, потом закупориваю. Такие ягодные консервысъедаем очень быстро.

Елена, PR-менеджер

Рецепт №6. Овощное к чаю

Тыквенное варенье – хит нашей семьи. Кусочки мякоти варю в густом сиропе, в конце добавляю немного лимона и апельсина с цедрой. А обычный пресный кабачок в варенье похож по вкусу на ананас! Если егоподкислить лимоном или алычой, то получится супердесерт – полупрозрачные кубики тают во рту.Варенье из моркови – шикарное по цвету и вкусу: 1 кг отвариваю, заливаю сахарным сиропоми варю до прозрачности.

Лариса, юрист

Рецепт №7. Вишневое без вишни

Гости никогда не догадываются, что мое вишневое варенье на самом деле из смородины.Готовлю отвар из вишневых листьев(на 1 л воды 2 стакана свежих листьев), 12 стаканов черной смородинызаливаю вишневым отваром и варю 10 мин.Добавляю 12-13 ст. сахара и варю с момента закипания 1-2 минуты.Разливаю по банкам еще горячим и готово!

Ольга,страховой агент