В путешествие с малышом

Путешествие с грудным ребенком – одни считают, что это мучение для родителей и малыша, а другие спокойно уезжают далеко и надолго

А почему нет?

Услышав о нашей затее путешествия с малышом, все знакомые говорили: «Вы нормальные? Зачем мучить ребенка и подвергать его опасности?» Но мы решились на это именно ради ребенка. Вместо того, чтобы сидеть в серости, гулять по шумным улицам и регулярно болеть, сын каждый день дышит морским воздухом, получает натуральный витамин D и удовлетворяет свои потребности в сенсорных ощущениях, копаясь в песке и камнях.

Все началось в 2014 году, когда мы с мужем впервые поехали зимовать к океану, в Португалию. Мы оба фрилансеры, поэтому работать из другого города несложно. Следующий год зимовали под Афинами, потом на Сицилии, где и узнали о скором прибавлении в семействе. Я думала, что наша жизнь с рождением ребенка изменится, и мы перестанем путешествовать. Но мне понравилась чья-то фраза о том, что не семья должна подстраиваться под ребенка, а ребенок должен встроиться в привычный для семьи образ жизни. Поэтому в 2017 году мы с 3-месячным Сережей уехали на зиму в Черногорию.

Когда встал вопрос, куда ехать в следующий раз, мы задумались: а почему только на зиму и почему в одно место? Муж предложил своему работодателю проект онлайн-сервиса для путешественников,: мы отправляемся в кругосветку и показываем всем семьям, как можно путешествовать с маленьким ребенком. За последние семь месяцев мы пожили в Италии, Франции, Испании, Доминикане, Мексике, Австралии и Корее.

Наш зарубежный быт

На длительное путешествие мы решились именно сейчас, потому что потом сын пойдет в сад и школу, придется вести более оседлый образ жизни, не исключено, что у нас появится второй ребенок. Удобно и то, что до двух лет перелеты и проживание для ребенка бесплатны - это возможность путешествовать втроем по цене двоих.

В каждой стране мы живем по месяцу, чтобы ребенок успел привыкнуть и акклиматизироваться. Для малышей дом там, где мама с папой. Поэтому смену обстановки он не сильно замечает. Мы стараемся делать все, чтобы сын чувствовал себя как дома в любом месте: заранее договариваемся с хозяевами квартир об аренде кроватки, возим с собой его игрушки и создаем домашнюю атмосферу. На самом деле, наш быт не отличается от прежнего: по будням муж работает полный рабочий день, а я занимаюсь сыном – мы гуляем, играем, ходим на детские площадки и в бассейн. По выходным вместе отправляемся на поиски приключений: посещаем музеи и исследуем окрестности. Стараемся проводить в дороге не больше 2 часов и делаем остановки по пути. Конечно, ребенок ограничивает нас в осмотре достопримечательностей: мы прокладываем маршрут так, чтобы по пути попалась детская площадка, где сын может поиграть. Едим мы на лавочке в парке или в кафе. Когда сын засыпает в коляске, мы с мужем осматриваем музеи. Пусть мы не успеваем охватить всё, как обычные туристы, зато соблюдены интересы всех членов нашей семьи.

Сборы – дело важное

Сложнее всего был этап сборов: нужно было уместить в два чемодана одежду и обувь на все случаи, на год и на троих. Для вещей использовала вакуумные пакеты – это находка. Немало места занимает и аптечка со средствами от простуды, расстройства живота, острой боли и аллергии.

Медицинскую страховку мы покупаем ежемесячно перед каждый новым этапом – так удобнее и дешевле, чем если бы одна с покрытием на весь мир. Специальных прививок мы не делали, потому что знали, что не поедем в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Важно обзавестись легкой, удобной и надежной коляской – ребенок проводит в ней много времени и часто спит днем, так что на этом предмете нельзя экономить.

Зная, что в путешествии не будет доступа к «развивашкам», перед отъездом мы сходили на встречу с консультантом по детскому развитию, чтобы понять, во что играть и на что обратить внимание в предстоящий год. А еще я специально прошла тренерский курс по бэби-йоге, чтобы заниматься с сыном и заводить новых знакомых, предлагая им совместные занятия.

В самолете без истерик

Всем приходилось наблюдать детские истерики в самолетах. Наш секрет спокойных перелетов – рейсы под время детского сна. Во время длительных рейсов крупные авиакомпании выдают люльки, которые подходят для детей до 8 кг. Только на время взлета, посадки и турбулентности просят взять ребенка на колени. Если мы наверняка знаем, что сын не будет спать в полете, то покупаем ему новую игрушку и стараемся развлекать чтением книжек, рисованием, играми. Оградить его от интерактивной системы в самолете невозможно, поэтому даем послушать музыку, вместе изучаем, как действует пульт управления или что будет, если нажимать кнопки на экране. А еще не стесняемся ходить с ним по салону самолета. Если ребенок спокоен, люди реагируют на него очень дружелюбно.

В мой стандартный самолетный набор входят: запасные подгузники, запасной комплект одежды, влажные салфетки, вода, баночки с едой, полезный перекус, игрушки, палантин, которым можно накрыть ребенка и себя. Я не даю никаких лекарств и капель от закладывания ушей во время взлета и посадки – если ребенок здоров, это не должно вызывать боли. Если отвлекать его от необычных ощущений, то он не будет плакать. В крайнем случае, ему можно дать яблоко или сушку.

Пока наша система работает без сбоев, и я не помню ни одного рейса, когда бы мы были «той самой семьей с орущим ребенком».

Со всеми удобствами

Кажется, что в современном мире всё можно купить в ближайшем супермаркете. Однако найти достойную альтернативу японским подгузникам, которые мы использовали в Москве – целая задача. Даже самые дорогие подгузники в Италии или Испании не справлялись со своей задачей.

В целом с гигиеническими ритуалами во время путешествия сложностей не возникало: практически везде женские туалеты в общественных местах оборудованы пеленальными столиками. В Корее я видела специальные туалеты для мам с детьми: на стене висит нечто наподобие кресла, куда можно посадить малыша, пристегнуть его и спокойно делать свои дела. В Австралии встречаются и «семейные туалеты» - большие помещения, куда может с ребенком зайти как мама, так и папа. В крупных музеях, аэропортах и новых торговых центрах также есть «родительские комнаты», где помимо обычных пеленальных столиков есть микроволновка, небольшая игровая зона и диванчики со шторками, чтобы покормить ребёнка грудью. В Корее в музеях при входе стоят общественные коляски, куда можно посадить малыша, если по какой-то причине вы пришли туда без нее.

Пюре с пармезаном

Детское питание – отдельная тема, в полной мере раскрывающая вкусы и кулинарные традиции разных стран. В Италии в обычных супермаркетах продается детское пюре с прошутто и пармезаном, которое рекомендуется давать детям с 6 месяцев! Во Франции - огромное разнообразие полноценных готовых блюд вроде рататуя в больших пластиковых контейнерах, которые нужно просто подогреть. Сложнее всего было найти нормальное детское питание в Корее – в магазинах есть большой выбор фруктовых пюре и разводного риса с водорослями, а вот овощи с мясом – только одного вида и из Австралии.

Во многих странах родители проще относятся к перекусам: в Мексике даже самым маленьким детям разрешают есть чипсы, в Корее – печенье, при этом ни там, ни там я не видела толстых детей. Местные жители очень любят «подкармливать» детей иностранцев этой «запрещенкой», не взирая на протесты и умоляющие взгляды родителей.

Учитывая всю эту специфику, в путешествии с ребенком всегда удобнее снимать апартаменты с кухней, чтобы готовить привычные блюда из выбранных ингредиентов. Это позволяет не только избежать проблем с пищеварением, но и создать правильную атмосферу, потому что дом – это в первую очередь домашняя еда.

Главная заповедь счастливого путешествия с ребенком – не дергаться и не нервничать. Спокойная мама – спокойный малыш.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ОЛЬГА ПОПОВА, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, иммунолог:

– Многие наши педиатры рекомендуют не вывозить детей младше 3 лет за пределы привычной им климатической зоны и обязательно

давать ребёнку те или иные медикаменты до начала поездки, во время и после. А с точки зрения западной медицины путешествия

с детьми – это естественно. На курортах много семей с грудными детьми. Но спокойным может быть только тщательно спланированное путешествие.

Уделите внимание транспортной безопасности, вакцинации, профилактике и лечению диареи, ОРЗ и малярии, защите от ультрафиолета.

Чтобы избежать расст ройств кишечника, тщательно мойте руки и лицо, используйте кипячёную воду, не ешьте в сомнительных местах, очищайте фрукты

от кожуры.

Адаптация – нормальный процесс, призванный обес печить скорейшее привыкание к новым условиям. У детей процесс длится 3–10 дней, поэтому с маленькими

детьми лучше ездить отдыхать на 21 день и более. Соблюдайте привычный ребёнку режим дня, корми те привычной и знакомой едой, не злоупотребляйте

солнцем и морскими купаниями.

Опубликовано: 31 августа 2018 г.