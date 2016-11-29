В постели с врагом: клопы в квартире

Купив квартиру в престижном столичном районе и свив уютное гнездышко, где царила идеальная чистота, наша читательница и предположить не могла, что через полгода захочет сбежать из дома.

Просто шок!

Ольга Комиссарова, 30 лет, сотрудник банка, Москва.

...Однажды ночью мне стало плохо. Я опухла, покрылась огромными красными пятнами и начала задыхаться… Нашла антигистаминную таблетку, муж тем временем позвонил в скорую, которая приехала через 5 минут. После укола стало легче. Врачи посоветовали обратиться к аллергологу, что я и сделала на следующий день. Поставили аж 4 предположительных диагноза но, к счастью, ни один из них не подтвердился. А красные пятна продолжали появляться. Реальность оказалась страшнее всех предположений. Я пострадала из-за постельных клопов, о существовании которых даже не подозревала...

Комментарий эксперта: Клоп обезболивает место укуса особым веществом, чтобы человек ничего не почувствовал. Оно-то и вызывает аллергические реакции. В настоящее время аллергия на укусы клопов проявляется почти у 80% покусанных. Это зуд, жжение, покраснение кожи, образование папул и даже состояние, похожее на анафилоктический шок - анафилактоидный шок. Укусы клопов могут привести даже к железодефицитной анемии, особенно у детей. Дело в том, что у клопов кровь пьют как взрослые особи, так и так называемые нимфы. Они имеют 5 возрастов, и, чтобы перейти из одного в другой, он должен выпить определенное количество крови. Маленький клоп за раз выпивает 1/3 мл крови, взрослому требуется уже 7 мл. Если квартира сильно заселена клопами, в неделю человек может потерять 700 мл крови! Как в природных, так и в лабораторных условиях в организме клопов обнаруживались возбудители различных инфекционных и инвазивных болезней, таких, как туберкулез, чума, сыпной и возвратный тиф, сибирская язва, туляремия, лихорадка Ку, гепатит В, ряд гельминтозов. Однако передача клопами большинства патогенов при укусах достоверно подтверждена только в лабораторных условиях.Случаев инфицирования клопами людей пока, к счастью, не было.

ПРИШЕЛЬЦЫ

В ту ночь муж засиделся за компьютером - сдавал проект. Примерно в 4 часа ночи он заметил, как по клавиатуре пробежало какое-то насекомое. Он накрыл его чашкой и полез в интернет. По внешнему виду насекомое было опознано как «клоп постельный». В интернете муж прочитал, где могут скрываться клопы. Перевернул матрас кровати и замер от ужаса: там бурлила жизнь, взад-вперед сновали отвратительные твари! Без сомнения, это были, они, постельные клопы… Для меня они ассоциируются с Гражданской войной, товарными вагонами, разрухой, нищетой… А мы за полгода до этого въехали в новостройку, сделали ремонт, купили новую мебель и планировали жить долго и счастливо.

Где искать постельных клопов? За потолочными панелями, отслоившимися обоями, коврами и картинами; В щелях паркета, под плинтусами; В оконных деревянных рамах, под подоконником; В любой мебели, но особенно в деревянной, книгах, подшивках газет и журналов; В складках штор; На матрасе и под матрасом, в складках мягкой мебели; В электророзетках, компьютерах и кулерах; В чемоданах и в одежде.

У нас красивый и очень чистый подъезд и нет маргинальных квартир… Откуда взяться клопам? Написала пост в соцсетях. И тут посыпались комменты… Оказалось, что эта проблема очень актуальная. Современные клопы атакуют не только бомжей, но и благополучные семьи. Появляются не только в «хрущевках», но и в новых домах и даже элитных жилых комплексах… Одна женщина написала, что клопы в ее дом попали с дорогим ковром. В магазине доказать связь между его приобретением и появлением пришельцев, разумеется не удалось. Ковер пришлось выбросить. Другая завезла клопов с антикварными стульями, купленными в Европе на блошином рынке. Третья купила на съемную квартиру б/ушную недорогую мебель, а впридачу к ней - пришельцев. Люди писали, что клопы – это нереальное зло, с которым очень трудно справиться…

Комментарий эксперта:

Постельные клопы ведут преимущественно ночной образ жизни. Предпочитают питаться кровью людей с тонкой кожей, вот почему их жертвами чаще оказываются женщины и дети. Постельный клоп небольшой по размеру – примерно 3-5 миллиметров в длину, коричневого цвета. Кусается не больно, но место укуса сильно чешется. Нападает он на человека в основном с трех часов ночи до восьми часов утра. Долго голодавшие клопы могут нападать на человека и при дневном свете. В поисках добычи они могут совершать большие переходы (с этажа на этаж) по каналам вентиляции и электропроводки, используют дефекты бетонных перекрытий. Принести в дом клопа совсем не сложно, например, если в час пик в транспорте на вашу одежду попадет готовая к откладке яиц самка, которую вы не заметили. Очень часто канал получения клопов – подержанная или антикварная мебель. Но даже новая мебель может стать источником клопов, если ее перевозили в зараженной насекомыми машине или магазин в целях экономии нанимает гастарбайтеров, которые живут в помещениях, заселенных клопами. Известны случаи, когда клопов привозили в чемоданах из 5-звездочных отелей. Можно получить клопов в нагрузку с купленной или отданной даром подержанной одеждой. Даже сотрудники магазинов «секонд-хэнд», которые утверждают, что вся одежда у них обработана, часто не знают, что многие средства, которые при этом используются, против клопов просто неэффективны. Поэтому чужую одежду нужно сразу же выстирать при самой высокой температуре. В моей практике однажды клопов обнаружили в купленной в букинистическом магазине книге. Случай, который описан в письме читательницы – совсем не редкость. Часто клопы заражают абсолютно новые, еще даже не заселенные новостройки. Туда их переносят рабочие из своих бытовок. Многие клопы поступают к нам с товарами или в багаже путешественников из стран Юго-Восточной Азии и США, где эти насекомые в настоящее время стали национальной проблемой.

ГОРЯЧИЙ ТУМАН ПОХОЖ НА ОБМАН?

Мы сразу же позвонили в контору, которая занимается их выведением, и заказали самую дорогую обработку, которая называется «горячий туман». Дезинфектор выгнал нас на улицу «погулять на 2 часа» и распылил в квартире инсектицидное вещества при температуре 50 градусов. Увы, когда мы вернулись с прогулки, клопы были живы… Следующей стала обработка холодным паром, но и она эффекта не дала.

Чужие атакуют По данным мировой научной литературы численность постельных клопов увеличилась во всем мире. Так в США в штате Флорида с 1999 по 2010 год численность клопов возросла в 10 раз. Особенно заметным рост их численности был с 2005 по 2007 годы, когда они заселили 80% квартир. Агентство «Рейтер» сообщило о том, что клопы атаковали даже здание ООН! А на американских форумах обсуждается тема, как найти гостиницу, «свободную от клопов». По данным статистки, количество заказов на обработку квартир от клопов в Лондоне ежегодно увеличивается на 24,7%. С клопами столкнулись Дания и Швеция, Австрия и Швейцария, Австралия и Испания, Бразилия и Колумбия. Основной причиной нашествия клопов считается глобализация: перемещаясь вместе с мигрантами, которые, как правило, живут в антисанитарных условиях, клопы атакуют «чистенькие» страны.

Муж заштриховал всю квартиру какими-то якобы смертоносными для клопов мелками, но каждый день на моем теле появлялось по несколько ужасных, размером с ладонь, красных пятен, которые жутко чесались… Мы прокипятили все, что было можно, и вышли на тропу войны с насекомыми. Дезинсекторы показали нам, как выглядят следы присутствия клопов. Это их экскременты в виде черных точек, линочные шкурки, которые клопы сбрасывают, и яйца клопов, которые незнающий человек может принять за катышки на ткани. И главная примета – пятнышки крови от раздавленных клопов на постельном белье. Часами мы искали пришельцев… Обнаружили их в дорогих шторах и в детском автокресле. Их, как и подушки и оскверненную «чужими» мягкую мебель, без жалости выбросили на помойку. Правда, через 5 минут из окна увидели, как их уносит «счастливый обладатель». Через неделю после начала борьбы мы все еще продолжали обнаруживать следы от укусов. Нами овладело полное отчаяние… Забыла сказать: когда наша эпопея только началась, я стала думать, откуда все-таки взялись клопы. Расспросила консьержку. И узнала, что примерно за месяц до нашествия хозяин одной из квартир, который нанял гастрабайтеров делать ремонт, выгнал их, так как они развели в квартире ужасную грязь. Я решила обзвонить соседей и предупредить их, ведь понимаю, что вряд ли клопы облюбовали именно нашу квартиру. Но наткнулась на равнодушие и косые взгляды… Мы уже задумались о том, чтобы продавать наше семейное гнездышко, которое я еще недавно обустраивала с такой любовью… Заканчивая свой рассказ хочу сказать: только спустя 4 недели я впервые проснулась без укусов. Но считаю, что ставить точку в этой истории рано. Клопы ушли. Но где гарантия, что они не вернутся?

Нас не прогонят

Американские энтомологи из Университета Вирджинии провели эксперимент, чтобы сравнить, как действуют сегодняшние химические яды на три разные группы клопов. Насекомые для первых двух групп были найдены в домах штатов Цинциннати и Мичигана. Третья группа была взята из лаборатории, где клопы провели 30 лет в изолированном от инсектицидов пространстве. Оказалось, что для уничтожения современных клопов требовались дозировки, в сотни и тысячи раз превышающие те, которые использовались в прошлом. Как заявляет автор исследования Альваро Ромеро, насекомые со временем стали вырабатывать ферменты, нейтрализующие химикаты. Результаты исследования опубликованы в Journal of Medical Entomology.

В 50-60-е годы прошлого столетия в некоторых районах Москвы клопами было заражено до 70% квартир. Но в последующие 30 лет объемы дезинсекционных работ уменьшились в 40 раз. Дело в том, что раньше уничтожение клопов было «побочным эффектом» борьбы с более распространенными тогда тараканами. Последних морили дихлофосом, от которого заодно погибали не только клопы, но и их яйца. В настоящее время для борьбы с тараканами используют различные пищевые приманки, которые никакого воздействия на клопов не оказывают. Так получилось, что в 21 веке клопы снова начали атаковать жилища людей, которые даже не подозревают о существовании этой проблемы, поскольку ничего не слышали о клопах. По данным ММА им. Сеченова, из всех обработанных против клопов объектов жилые квартиры сегодня составляют 50%, общежития – 20.8%, гостиницы – 12.5%, лечебные стационары – 16.7%. Парадокс: чем выше уровень жизни, тем больше процент заказов на обработку от клопов в общем количестве вызовов дезинсекторов. Главная сложность заключается в том, что в 21 веке вывести клопов стало намного сложнее, чем в 20-м: они устойчивы ко многим современным средствам.

Комментарий эксперта:

Главная трудность, с которой приходится сталкиваться тем, кто выводил клопов, заключается в том, что они находят такие укромные места, куда подчас не добраться даже с помощью самых современных средств обработки. Даже если она была проведена правильно, всегда есть вероятность, что клопы появятся вновь. Сроки развития яиц клопов зависят от температуры в квартире. При температуре 22-26 градусов яйца развиваются 5-12 суток, при температуре 35-37 градусов – за 4-6 суток. Если по старинке выморозить квартиру, яйца клопов выдерживают понижение температуры до минус 4-7 градусов в течение полутора месяцев, личинки клопов до суток выдерживают температуру до минус 17 градусов. Высокие температуры (плюс 40-45 градусов) убивают всех клопов в течение часа. В настоящее время из способов борьбы с клопами наиболее эффективным считается химический, с применением инсектицидов. Если клопов немного, можете попробовать сделать это самостоятельно. Для квартир разрешены средства 3-4 класса опасности. Если провести обработку по инструкции, для людей это будет практически безопасно. Выбирая средство, обратите внимание,на то, чтобы оно было обязательно зарегистрировано. Проверить это можно в Реестре свидетельств о государственной регистрации по адресу: www.fp.crc.ru/evrazes/?type=list. Сильно заселенные клопами вещи лучше выбросить.