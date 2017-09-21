Уточняющие анализы при вирусных гепатитах

Анализ на вирусные гепатиты сегодня не просто скрининг – его требуют сдать перед любой операцией, и даже гастроскопией. И иногда результат неожиданно положительный. К счастью, это не всегда означает, что вы больны.

На сегодняшний день известно около десятка различных вариантов вируса, поражающего печень. Самые распространенные из них – это гепатиты В и С. Опасность заключается в способности болезни переходить в хроническую форму. Для вируса типа В эта вероятность составляет около 15%, для С – которому врачи дали прозвище «ласковый убийца», более 85%. А еще эти инфекции очень часто протекают стерто. Заразившись, человек либо совсем не ощущает симптомов, либо чувствует общее недомогание, которое списывает на хроническую усталость или подхваченное ОРВИ. Тем временем вирус ведет свою разрушительную работу. К счастью, вирусы за редким исключением не передаются контактно-бытовым путем (это не относится к случаям, когда два человека пользуются одной бритвой или зубной щеткой), основные пути передачи – половой и парентеральный (через кровь).

Гепатит В намного заразнее гепатита С – для заражения достаточно одного незащищенного полового акта или использования после больного маникюрных ножниц.

Что же делать, если результат анализа положительный? Первое – не паниковать: не менее чем в 5% случаев к слову «положительный» можно добавить приставку «ложно». Несмотря на высокую чувствительность и специфичность теста, он основан на анализе иммунитета, а это слишком нестабильная материя. Причиной ложноположительного результата может оказаться целый ряд факторов, среди которых беременность, аутоиммунные заболевания, недавний прием, влияющих на иммунитет, лекарств, и даже ОРВИ с поражением верхних дыхательных путей или недавняя вакцинация от гриппа или столбняка. По правилам, получив положительный результат на гепатит В или С, лаборатория должна сделать контрольный анализ или провести ПЦР-диагностику, но, к сожалению, так происходит не всегда. Да и повторный анализ того же самого образца крови может вновь оказаться ложноположительным. Поэтому, если не была проведена ПЦР-диагностика, врачи рекомендуют пересдать анализ через 1-2 недели в другой лаборатории.

Важно отметить, что прежде всего речь идет о скрининговых маркерах гепатитов: для гепатита B- это HbsAg, а для гепатита С - Anti-HCV.

Наша справка Скрининговый маркер гепатита B – HbsAg, или, как его еще называют, австралийский антиген. Это самый ранний показатель болезни, он появляется в крови еще до повышения уровня печеночных ферментов. У здорового человека в крови он не определяется. Положительный результат свидетельствует о остром гепатите В, хроническом гепатите В или носительстве вируса. Anti-HCV. это основной скрининговый показатель гепатита С. Появляется в крови через 4-6 недель после заражения и в дальнейшем выявляется постоянно. Выявление положительного маркера говорит о том, что человек был инфицирован вирусом гепатита С и либо излечился от него, что бывает примерно в 15% от всех случаев заражения, либо является больным острой или хронической формой заболевания. Если эти анализы окажутся положительными, врач инфекционист или гепатолог назначит ряд уточняющих анализов, которые расскажут о стадии гепатита, его активности, генотипе вируса и других особенностях заболевания.

Уточняющие анализы при гепатите В

HBeAg – показатель активной репликации (размножения) вируса в организме. Этот маркер свидетельствует от высокой активности вируса, что может быть как при острой, так и при хронической форме. Если активность низкая, выдается ответ отрицательно. Положительный HBeAg в сочетании с высокими показателями печеночных ферментов - одно из показаний к началу антивирусной терапии.

Anti-HBc-total- антитела могут свидетельствовать о текущем, либо о перенесенном гепатите В. Это один из маркеров, указывающий на перенесенный в прошлом гепатит В, который не перешел в хроническую форму, то есть произошло излечение от заболевания.

Anti-HBc-IgM – маркер острого гепатита. Появляется в крови при активном остром гепатите, а также если «проснулся» длительно существовавший, неактивный хронический гепатит. Через 6 месяцев после завершения острого процесса этот маркер исчезает из крови. Часто этот маркер используют для наблюдения за неактивным хроническим гепатитом В и за носителями, чтобы не пропустить возможное обострение.

Anti-HBe– это маркер становится положительным, когда активность вируса гепатита В значительно снижается, то есть это у больных острой формой его обнаружение чаще всего свидетельствует о начавшемся выздоровлении. Также важен для контроля эффективности лечения.

Anti-HBsAb – показатель наличия иммунитета к гепатиту В. У людей, которые в своей жизни не встречались в вирусом гепатита В этот показатель близок к нулю. Если человек перенес гепатит В и излечился, формируется иммунитет, проявлением которого является повышение уровня антител (от 1000 до 10000 Ед/л и более). Также уровень антител повышается после вакцинации, в дальнейшем анализ сдают для оценки напряженности иммунитета и расчета сроков повторной вакцинации (см. табл.).

Anti-HBS Ед/л Рекомендуемый срок вакцинации Менее 10 немедленно 11-100 Через 3-6 месяцев 100-1000 Через 1 год 1000-10000 Через 3,5 года Более 10000 Через 7 лет

Качественное определение вируса ДНК (HBV-DNA кач.) - это самый ранний показатель заражения вирусом гепатита В – показатель можно использовать для скрининга в группах риска (например, если был контакт с кровью или незащищенный половой акт с больным вирусным исследований.

Количественно определение вируса ДНК (HBV-DNA колич.) - этот показатель дает точную цифру – сколько вируса в данный момент находится в крови, то есть показывает так называемую вирусную нагрузку. Используется для определения степени активности процесса, выявления показаний к началу антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения.

Уточняющие анализы при гепатите С

Качественное определение РНК вируса гепатита С (HCV- RNA кач.)По аналогии ПЦР –диагностикой гепатита В этот анализ дает точный ответ, есть ли вирус в организме человека. Точность этого теста превышает 98%. А еще это самый ранний анализ на возможное заражение –РНК вируса можно выявить в крови уже 10 дней после предполагаемого заражения.

Вопреки расхожему мнению, гепатит С практически не передается половым путем – риск составляет от 2,5 до 5 процентов.

Количественное определение РНК вируса гепатита С (HCV- RNA колич.) как и в случае с гепатитом В, определяет степень вирусной нагрузки. Применяется для выявления показаний к началу терапии и контроля эффективности лечения. Также позволяет определить, какой из нескольких типов вируса вызвал заболевание. От генотипа зависит прогноз заболевания (есть более «злые» и более «мягкие» вирусы) и схема лечения.

В любом случае, помните - положительный маркер не гепатит может оказаться ложным, а может указывает лишь на то, что вы когда-то перенесли стертую форму заболевания, но иммунитет справился и произошло самоизлечение. Не спешите паниковать, не прочитав эту статью и не пройдя консультацию инфекциониста, специализирующегося на вирусных гепатитах.