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Движение / Фитнес

Упражнения для пресса

Считается, что лучший способ добиться идеального пресса - скручивания. Это действительно так?
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 5 мая 2017 г.

Отвечает Марина Гультова, персональный тренер:

Даже самые трудные упражнения на брюшной пресс не энергоемкие, то есть при их выполнении не затрачивается много калорий. Чтобы подтянуть пресс, одних скручиваний мало. Нужно создать достаточный уровень энергодефицита в организме, и тогда жир будет уходить равномерно со всего тела. В том числе и с живота.  Как это сделать? Регулярно тренируйте все мышцы, подключайте кардионагрузки, сауну, плавайте в бассейне, сбалансируйте питание. Важно понимать, что многое зависит от правильности выполнения упражнений. Скручивания непросто даются людям с проблемной негибкой спиной, тут комплекс упражнений нужно подбирать индивидуально. Но если что-то советовать, то обратите внимание на тренировку «Идеальный пресс» - 10 простых упражнений, на которые уходит не более 15 минут. Она была придумана и описана  в одноименной книге культовым фитнес-тренером 1990-х Куртом Брунгардтом. По слухам, именно по его книге до сих пор занимаются актрисы  Джейн Фонда и Мэрил Стрип. Думаю, что она действительно работает неплохо – за 5- 6 недель можно заметно подтянуть мышцы пресса.

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 5 мая 2017 г.
Журнал "Здоровье"№4 2017 Журнал "Здоровье"№4 2017
Журнальный заголовок: "Фитнес-подсказки"

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Консерванты: только вред или необходимость? «Современный обученный покупатель знает, что настоящий продукт не может храниться недели и месяцы. Это неестественно. Чистый продукт является благодатной средой для развития вредных организмов. А если они не развиваются, если продукт не портится – значит, с ним что-то не то. Значит, производитель добавил туда какую-то химию.»
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