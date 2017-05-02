Упражнения для пресса

Считается, что лучший способ добиться идеального пресса - скручивания. Это действительно так?

Отвечает Марина Гультова, персональный тренер:

Даже самые трудные упражнения на брюшной пресс не энергоемкие, то есть при их выполнении не затрачивается много калорий. Чтобы подтянуть пресс, одних скручиваний мало. Нужно создать достаточный уровень энергодефицита в организме, и тогда жир будет уходить равномерно со всего тела. В том числе и с живота. Как это сделать? Регулярно тренируйте все мышцы, подключайте кардионагрузки, сауну, плавайте в бассейне, сбалансируйте питание. Важно понимать, что многое зависит от правильности выполнения упражнений. Скручивания непросто даются людям с проблемной негибкой спиной, тут комплекс упражнений нужно подбирать индивидуально. Но если что-то советовать, то обратите внимание на тренировку «Идеальный пресс» - 10 простых упражнений, на которые уходит не более 15 минут. Она была придумана и описана в одноименной книге культовым фитнес-тренером 1990-х Куртом Брунгардтом. По слухам, именно по его книге до сих пор занимаются актрисы Джейн Фонда и Мэрил Стрип. Думаю, что она действительно работает неплохо – за 5- 6 недель можно заметно подтянуть мышцы пресса.