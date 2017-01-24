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Здоровье
Теория и практика / Психический комфорт

Умные живут дольше?

Похоже, так и есть! Поэтому развивайте интеллект.
Опубликовано: 23 января 2017 г.
Тэги: память и интеллект, наследственность, мозг

Понимание связи между интеллектом и смертностью породило целое направление в когнитивной эпидемиологии. Одной из первых ласточек стало масштабное исследование шотландских ученых, стартовавшее в 1932 году. В один прекрасный день исследователям из Абердина решили протестировать интеллект у всех 11-летних школьников города, а затем проследить, что из них со временем выйдет. Более 60 лет спустя доктор Ян Дири с коллегами из Эдинбургского университета проанализировал судьбу выросших деток. Не всем повезло дожить до преклонного возраста. Остались в живых те, кто ребенком набрал в тесте большее количество баллов. Не дотянувшие даже до среднего уровня IQ в основном преждевременно ушли из жизни в результате ишемической болезни сердца, рака легких, сахарного диабета 2 типа и других заболеваний.
Опубликовано: 23 января 2017 г.
Журнал "Здоровье" №11 2016 Журнал "Здоровье" №11 2016

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