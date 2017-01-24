Теория и практика / Психический комфорт
Умные живут дольше?
Похоже, так и есть! Поэтому развивайте интеллект.
Понимание связи между интеллектом и смертностью породило целое направление в когнитивной эпидемиологии. Одной из первых ласточек стало масштабное исследование шотландских ученых, стартовавшее в 1932 году. В один прекрасный день исследователям из Абердина решили протестировать интеллект у всех 11-летних школьников города, а затем проследить, что из них со временем выйдет. Более 60 лет спустя доктор Ян Дири с коллегами из Эдинбургского университета проанализировал судьбу выросших деток. Не всем повезло дожить до преклонного возраста. Остались в живых те, кто ребенком набрал в тесте большее количество баллов. Не дотянувшие даже до среднего уровня IQ в основном преждевременно ушли из жизни в результате ишемической болезни сердца, рака легких, сахарного диабета 2 типа и других заболеваний.
Опубликовано: 23 января 2017 г.
Журнал "Здоровье" №11 2016
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НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Накося выкуси! «Столкновение с мошками особенно неприятно: эти «вампиры» не прокалывают кожу в поисках крови, а выкусывают ее микроскопические кусочки, отчего укус мошек значительно больнее, чем, например, комариный.»Другой факт Читать статью
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