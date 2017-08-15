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Здоровье
Эко-жизнь / Среда обитания

Умеют ли птицы говорить?

Читатели спрашивают нас и об этом. Отвечаем!
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 17 августа 2017 г.
Тэги: домашние животные, психика

Наука утверждает, что говорить, как человек, птица не может. Тем не менее, некоторые виды пернатых с успехом имитируют человеческую речь: это скворцы, вороны, попугаи и, конечно, пересмешники. В сущности, птица просто копирует звуки, которые она слышит в окружающем ее пространстве, при этом абсолютно не заботясь о смысле, содержащемся в имитируемых звуках. Одна из важнейших функций пения птиц –  привлечение полового партнера. Считается, что птицы в течение жизни расширяют свой репертуар, включая в свои песни самые разные звуки окружающей среды, в том числе и человеческую речь.  Правда, зачем они это делают, еще только предстоит выяснить.

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 17 августа 2017 г.
Журнал "Здоровье"№5 2017 Журнал "Здоровье"№5 2017
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"

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