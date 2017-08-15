Умеют ли птицы говорить?

Читатели спрашивают нас и об этом. Отвечаем!

Наука утверждает, что говорить, как человек, птица не может. Тем не менее, некоторые виды пернатых с успехом имитируют человеческую речь: это скворцы, вороны, попугаи и, конечно, пересмешники. В сущности, птица просто копирует звуки, которые она слышит в окружающем ее пространстве, при этом абсолютно не заботясь о смысле, содержащемся в имитируемых звуках. Одна из важнейших функций пения птиц – привлечение полового партнера. Считается, что птицы в течение жизни расширяют свой репертуар, включая в свои песни самые разные звуки окружающей среды, в том числе и человеческую речь. Правда, зачем они это делают, еще только предстоит выяснить.