Улыбка как лекарство

Можно ли лечить улыбкой?

Известно, что смех и положительные эмоции оказывают благотворное влияние на весь организм, в частности, на иммунную систему. Особенно если речь идет о детях. Приемы смехотерапии давно с успехом применяют за рубежом. Например, в Израиле существует профессия медицинского клоуна, а болезненные процедуры совмещают с просмотром мультфильмов. В России метод смехотерапии пока находится в зачаточном состоянии и найти для себя смехотерапева можно разве что улыбнувшись своему отражению в зеркале.



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