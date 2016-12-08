Укол красоты: филлеры

Филлеры – самый популярный способ исправить возрастные дефекты без операции. В каком возрасте стоит делать процедуру, и безопасна ли она и что надо знать, собираясь в клинику?

Малоинвазивные косметические процедуры были официально признаны российским бьюти-трендом в 2014 году. Тогда Международное общество эстетической и пластической хирургии (ISAPS) опубликовало интересную статистику: за последние 10 лет количество таких процедур в России выросло на 110% - с 5,5 до 11, 6 млн в год. Сейчас очевидно, что будущее именно за такими способами омоложения, которые практически не повреждают кожный покров и требуют всего несколько дней на реабилитацию.

ЧТО ТАКОЕ ФИЛЛЕР?

Термин «филлер» происходит от английского «заполнять». Собственно, в этом и заключается суть процедуры: инъекции восполняют недостающий подкожный объем и таким образом борются с морщинами. Зона действия – область скул, носогубные складки, кожа вокруг глаз. Эффект лучше всего заметен при глубоких морщинах-складках.

Препараты вводятся не в эпидермис, а в дерму или даже глубже - в базальный слой, создавая каркас, препятствующий возрастному птозу (процессу опускания тканей). Кроме борьбы с морщинами, филлеры могут вернуть утерянный объем лица, исправить асимметрию, подкорректировать форму спинку носа или подбородка.

Препараты для инъекций делятся на синтетические, биосинтетические и биодеградируемые. Мировые авторитеты косметологии отдают предпочтение последним – гелям на основе гидроксиапатита кальция, коллагена и гиалуроновой кислоты. Они рассасываются за несколько месяцев, и это значительно безопаснее, чем синтетический силикон, который может доставить немало проблем (например, мигрируя под кожей). В биодеградируемых филлерах и разберемся.

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ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Разновидность полисахаридов с уникальной способностью связывать и удерживать влагу в тканях. Одна молекула этого вязкого желеобразного вещества притягивает 1000 молекул воды, обеспечивая отличное увлажнение.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Не делайте инъекции, если у вас ОРВИ, обострение герпеса или акне, аллергические реакции, гипертоническая болезнь, а также если вы беремены или кормите грудью.

Гиалуроновая кислота входит в состав соединительных тканей и внеклеточных структур нашего тела, заполняет пространство между клетками; коже и волосам она добавляет мягкости и эластичности. 90% филлеров на современном рынке сделаны на основе гиалуроновой кислоты.

КАК РАБОТАЕТ: Заполняет влагой морщины, впадины вокруг глаз и носогубные складки, выравнивает поверхность кожи. Если результат вас разочаровал, такой филлер легко удалить: одна инъекция фермента гиалуронидазы, расщепляющий гиалуроновую кислоту, и через день-два от неудачной коррекции не останется и следа.

МИНУСЫ: Из-за того, что филлеры удерживают воду, при постоянных инъекциях кожа, склонная к отечности, может приобретать одутловатый вид. Кроме того, в промышленных целях гиалуроновую кислоту получают из капсул, окружающих клетки бактерий. В случае недостаточной очистки в филлере могут остаться примеси бактериальных белков, способные вызвать воспаление и аллергические реакции. Это важная причина выбирать только качественные препараты европейских производителей.

КОЛЛАГЕН

Один из основных белков соединительной ткани: его много в хрящах, костях и, конечно, коже. Представьте себе пружинки внутри матраса – примерно так выглядит коллагеновый каркас кожи (дермальный матрикс), который он образует вместе с другим белком, эластином. Множество трехмерных спиралей заплетены в прочные волокна, как в косичку. С возрастом тугая косичка раскручивается, спиральки становятся жесткими и хрупкими; кожа истончается, теряет тонус, покрывается морщинками. Коллаген для инъекций получают из телячьих шкур либо синтетическим путем. Филлеры на основе коллагена появились раньше других биоразлагаемых, поэтому они хорошо исследованы, и большинство специалистов имеет обширный опыт работы с ними.

КАК РАБОТАЕТ: Гели на основе коллагена сохраняются в коже около 9 месяцев. Все это время клетки пытаются растворить чужеродный материал, в процессе чего стимулируется выработка собственного коллагена.

МИНУСЫ. Возможны аллергические реакции, особенно при использовании коллагена животного происхождения.

3. ГИДРОКСИАПАТИТ КАЛЬЦИЯ

Основное неорганическое вещество костной ткани. Препарат получают из морских кораллов рода Porites, прошедших высокотемпературную обработку. Такие филлеры абсолютно инертны к человеческим тканям, благодаря чему широко применяютя в стоматологии и травматологии. Воспалительные реакции после процедуры крайне редки.

КАК РАБОТАЕТ: Гранулы гидроксиапатита кальция, смешанные с гелем-носителем, раздражают клетки-микрофаги в коже; к ним устремляются фибропласты, запуская интенсивную выработку коллагена и эластина. Формируется новый дермальный матрикс. Эффекта хватает в среднем на 10 месяцев.

МИНУСЫ: Крайне важна правильная техника инъекций. Если ввести филлер недостаточно глубоко, на коже будут заметны белые полоски. Нельзя вводить такой препарат в губы и область носослезной борозды – высока вероятность гематом и появления асимметрии.

НУЖНЫ ЛИ МНЕ ФИЛЛЕРЫ?

Инъекции филлеров можно делать уже с 25 лет, если ярко выражены носогубные складки. Предсказать тип своего старения можно, посмотрев на свою маму: если у нее носогубные борозды резко выражены, вполне возможно, это передалось и вам.

Оценивая состояние кожи, не разглядывайте лицо вплотную, - отойдите от зеркала на метр. Если морщины видны и с такого расстояния, имеет смысл записаться на консультацию.

Если ваша проблема – морщины-заломы на лбу, их эффективнее заполнить ботулотоксином, а не филлерами.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ

Александра Гонт, дерматолог-косметолог.

- Начните с тестового визита к косметологу. Убедитесь, что это профессиональный врач, который использует качественные препараты со штрихкодом. Одинаково хороши французские, немецкие и швейцарские филлеры; цена за шприц начинается от 11 тысяч рублей. Обязательно заключите соглашение, в котором должны быть дата, место проведения процедуры, подпись врача. За неделю до процедуры лучше не принимать нестероидные противовоспалительные препараты типа аспирина.

Во время процедуры врач должен при вас вскрыть стерильную упаковку препарата. Внимание: филлеры никогда не набирают из флакончика! Современные препараты заранее упакованы в шприц. После вскрытия косметолог переклеивает информацию со шприца в вашу карту – на случай, если вы решите повторить процедуру в будущем. Если у вас высокая чувствительность, можно попросить использовать анестезирующий крем, но во многие препараты уже добавлен анестетик.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: Ходить в сауну, баню, солярий, активно заниматься спортом минимум две недели.

Употреблять алкоголь (можно не больше пары бокалов).

Обычно хватает 30-40 минут, чтобы сделать инъекции, обработать кожу и выполнить противоотечную повязку. Небольшой посттравматический отек сохранится в течение 2-3 дней; возможны небольшие синяки. Будьте готовы к тому, что окончательный результат появится только через 2-3 недели. В зависимости от индивидуальных особенностей кожи эффект продержится от 8 до 12 месяцев.