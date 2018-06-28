Уход за «зеркалом души»

По выражению глаз о человеке можно сказать очень многое. Но вряд ли многие из нас задумываются о том, что по состоянию органа зрения тоже можно составить определенный «прогноз».

«Сухие» глаза

Офтальмологи всего мира бьют тревогу: определенные симптомы сухости глаз сегодня испытывает, без преувеличения, каждый первый житель планеты. А больше половины пациентов окулиста имеют целый «букет» симптомов, позволяющий говорить о синдроме «сухого глаза».

Конечно, можно махнуть рукой и посчитать, что вас это не касается. А можно, читая эти строки, «протестировать» себя. Хотя бы изредка глаза краснеют? Чешутся? Кажется, что в них словно песка насыпали? Из них текут непроизвольные слезы? Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили «да», то сухость коснулась и вашего «зеркала души». Почему?

Причин много. Глобальные и неустранимые, типа плохой экологии, даже не стоит подробно разбирать. Но к синдрому «сухого глаза» могут привести и кондиционированный воздух в помещении, и переизбыток компьютерной техники вокруг, и ношение контактных линз, и частые перелеты.

«Вечная» гигиена

К сожалению, ни вода, ни большинство глазных капель, за которыми автоматически тянется рука, не помогут «увлажнить» глаза в этой ситуации. Большинство средств для закапывания, содержащих консерванты, могут оказать, наоборот, отрицательное действие. Как быть?

Естественно, если речь идет о серьезной патологии, то решение принимает врач. Но любой офтальмолог скажет, что в комплексной терапии синдрома «сухого глаза» обязательно должны присутствовать два момента. Первый – правильные капли. К примеру, на основе природного вещества трегалозы и не содержащие консервантов. Такой препарат и защищает, и увлажняет, и продлевает жизнь клеток глазной поверхности.

Второй момент – массаж век. Именно такое воздействие на расположенные в веках железы дает хорошие результаты при лечении сухости глаз. Причем, врачи рекомендуют для этого использовать специальные средства, например, «Теагель» или салфетки «Блефаклин», которые не содержат парабенов.

Салфетки для здоровья

Многие из нас привыкли носить с собой гигиенические салфетки для рук и лица. Но глаза, как мы выяснили, не меньше нуждаются в защите. Поэтому стоит положить в сумку или косметичку и салфетки для гигиены век «Блефаклин» - особенно, если вы работаете за компьютером, носите контактные линзы, курите или, скажем, готовитесь к какой-то косметологической процедуре. И, конечно, если у вас есть малыш. Который постоянно трет глазки и делает это не самыми чистыми руками.

Чем помогут салфетки «Блефаклин»? Во-первых, они очистят веки. От кожного сала, от уличной пыли, от аллергенов, от самых разных глазных выделений. Во-вторых, справятся с микробами. В-третьих, снимут или уменьшат воспаление. И, в-четвертых, с их помощью осуществляется массаж век, помогающий при многих глазных заболеваниях, в том числе – и при синдроме «сухого глаза».

Здоровые веки – это еще и эстетичный внешний вид. Ведь самые красивые глаза с искусно наложенным макияжем привлекут вовсе не восхищенное внимание, если веки выглядят нездоровыми. Никакие корректоры и тональные кремы не помогут снять красноту, шелушение или воспаление. Используйте для «зеркала души» правильные средства – и пусть они всегда сияют здоровьем.

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Опубликовано: 28 июня 2018 г.