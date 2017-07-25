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Красота / Ежедневный уход

Уход за ногами летом: самое главное

Красивые стопы с ухоженными ногтями – мастхэв летнего сезона. Как привести ноги в порядок?
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 26 июля 2017 г.
Тэги: уход за телом

ТОТАЛЬНЫЙ УХОД

Бескомпромиссная в вопросах красоты Коко Шанель придумала тест на ухоженность ног. Если безукоризненная с виду мадам на летний выход надевала не открытые туфли, а закрытые лодочки, мадемуазель жестко резюмировала: «Когда ступни не в порядке, вы демонстрируете не изящный подъем, а банальное декольте. Ухоженная женщина – это ухоженные пятки».

Сегодня эта максима не потеряла актуальности. Американские  блогеры возвели заботу о ногах в культ, записав тысячи видео о daily foot care – ежедневном уходе за ступнями. Что же в него входит?

  1. Увлажнение. Первый и самый главный пункт. Летом ступни особенно склонны к сухости, отсюда трещины на пятках и шелушение. Поэтому увлажняющий крем необходим: каждый вечер наносите средство на пятки, не забывая о пространстве между пальцами. Если принимаете душ с утра, то подойдет лосьон с более легкой структурой.
  2. Борьба с потом. В течение дня ноги потеют? Присмотритесь к пудре или присыпке для ног – невесомые частички абсорбируют лишнюю влагу и устранят запах пота.
  3. Ванночки. Самый простой способ снять усталость и позаботиться о коже ступней. Особенно рекомендуется, если ноги отекают. Новинка рынка – шипучие таблетки для ножных ванночек с экстрактами лекарственных трав. Вы просто кидаете в теплую воду небольшую прессованную пастилку и дожидаетесь ее растворения. Такой же эффект даст морская соль с добавлением масла розмарина или ментола. 15 минут раз в неделю – этого достаточно, чтобы поддерживать ножки в хорошем состоянии.
  4. Домашний педикюр. Лучше делать его у специалиста, но все же кое-что мы можем сами. «Важно правильно стричь ногти, – говорит  Виктория Милашенко, подолог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic. – Ровный срез делается качественными ножницами, ни в коем случае нельзя срезать ногтевые углы. Нужно стремиться к форме «мягкий квадрат», аккуратно скругляя уголки пилочкой. И не подрезайте слишком коротко. Если решили своими силами избавиться от мозолей, не распаривайте перед этим кожу, будет риск срезать лишнего, и не пользуйтесь бритвой. Рекомендую заменить ее мягкой абразивной пилкой».

ПОЛЕЗНЫЕ ЛАЙФХАКИ

  • Делая педикюр, не срезайте кутикулу - именно она защищает ноготь от повреждений и удерживает влагу. Чем тщательнее вы боретесь с кутикулой, тем быстрее она растет и жестче становится. Если кутикула плотно вросла в ноготь, лучше всего записаться на аппаратный педикюр, а дома смазывать ее миндальным маслом.
  • Не используйте пемзу. Она действительно  неплохо справляется с мозолями. Но уже после первого использования в пемзе  скапливаются  ороговевшие частички кожи. В условиях повышенной влажности, типичных для ванной комнаты, такой объект может стать местом паломничества бактерий. Разумнее приобрести пластиковую пилку и периодически обрабатывать ее антисептиком.

 

ПО ГРИБЫ

Это типичная проблема спортсменов и красавиц, которая не позволяет носить открытую обувь. И все потому, что спортзалы, сауны и бассейны с общими душевыми и раздевалкам – прекрасная среда для размножения зловредных дерматомикозов. Есть даже особый термин для грибковой инфекции ног – «стопа атлета». Трещины на коже, зуд, появление везикул – ее типичные проявления. Также грибок может поразить ноготь. Если ногтевая пластина поменяла цвет, стала желтой или коричневой, стала толще, обратитесь к врачу и сдайте микологический анализ. Если микоз подтвердится, подолог удалит пораженную часть ногтевой пластинки и распишет лечение. Чтобы не заполучить грибок, следуйте нехитрым правилам:

  • После посещения бассейна насухо вытирайте ноги  и используйте крем для ног с противогрибковым эффектом. Имейте в виду, такие препараты не показано применять во время беременности и в некоторых других случаях.
  • Обувь для бассейна должна быть из пластика: в этом материале грибкам размножаться труднее, чем, например, в пористой резине.
  • Если на коже есть ранка, обязательно обработайте ее перекисью водорода или йодом.

НА БОЛЬНУЮ НА МОЗОЛЬ

Натоптыши и мозоли – главные неприятности лета. Неудобная новая обувь – основной источник мучений. Кроме того, натоптыши на пятках или у больших пальцев ног – маркеры плоскостопия. При натоптышах придется отказаться от узких моделей, балеток, кед и сандалий на плоской подошве, такая обувь не физиологично распределяет нагрузку по стопе. Трудно отказаться от любимых балеток? Вложите в них ортопедические стельки. Шпильки красивы, но жутко неудобны? Подолог Марина Яшина советует подумать об обувных корректорах. Гелевая полустелька под плюсну предупредит натоптыши, а вкладыш под пятку добавит амортизации и убережет от мозолей. И еще пара советов.

  • Если появились мозоли, имейте в виду, что популярная методика удалений мозолей лазером может вызвать уплотнение тканей. Это вновь приведет к появлению мозолей. Специалисты советуют бороться с проблемой при помощи профессионального педикюрного аппарата со спреем.
  • Меняйте обувь каждый день. Особенно это касается закрытых моделей. Влаге, которая скопилась за день носки, нужно примерно 15 часов, чтобы испариться. Если все же хочется еще раз надеть любимые ботинки, попробуйте ультрафиолетовую сушку для обуви: она уничтожит грибок и бактерии с помощью УФ-излучения.
  • Вросший ноготь – следствие неудобной обуви или неправильного педикюра. Чтобы снять болевой синдром и воспаление, можно сделать солевую ванну в пропорции одна столовая ложка соли на стакан воды. Но самолечением лучше все же не заниматься. Врач поможет решить проблему,  поставив на ноготь особый брекет или пластину.

 

 

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 26 июля 2017 г.
Журнал "Здоровье"№7-8 2017 Журнал "Здоровье"№7-8 2017
Журнальный заголовок: "Делай ноги"

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