У него нет ни цвета, ни запаха. Но он – смертельно опасен.



Опрос собственников жилья в 6 городах агентством «Ромир-мониторинг» показал:

81% опрошенных - не осознают опасность отравления угарным газом;

60% - не знают, что такое отравление может привести к смерти;

27%- считают, что почувствуют запах угарного газа в случае его утечки;

94%- не имеют датчиков для обнаружения угарного газа;

52% - считают, что при появлении угарного газа достаточно просто проветрить помещение, чтобы не отравиться.

Как образуется угарный газ?

Из школьной программы мы знаем: для горения нужен кислород. Угарный газ образуется, когда кислорода не хватает и углеродсодержащее топливо (дрова, торф, бумага, уголь, брикеты, бензин, природный газ) сгорает не полностью. Отравиться на улице, допустим, у костра, невозможно. Вокруг много кислорода, в результате при горении образуется малотоксичный углекислый газ СО2. И даже если топливо горит плохо или тлеет (угли в мангале), угарный газ мгновенно растворяется в воздухе. Опасный угарный газ СО образуется в помещении при нехватке кислорода (топливо тлеет, но не горит активно). Многие считают, что угарный газ можно ощутить носом, как тот, что горит в конфорках газовых плит. Как известно, его специально «ароматизируют» так называемым меркаптаном, сильнопахнущим веществом, которое добавляют к природному газу в газохранилищах, чтобы по запаху обнаружить утечку. С угарным газом так поступить невозможно – ведь он образуется сам.

ПТИЧКУ ЖАЛКО! Самым первым индикатором угарного газа были… канарейки. При малейшем повышении концентрации СО они сразу замолкали и валились с жердочки.

Чтобы защитить себя и близких от отравления угарным газом, специалисты советуют держать оборудование исправным, проветривать помощение, не находиться в гараже с закрытыми дверями при работающем двигателе. А еще установить недорогие детекторы угарного газа. Если содержание угарного газа повысится, датчик начнет издавать прерывистые сигналы, если аварийный порог будет нарушен критично – непрерывные.

В чем опасность угарного газа?

Когда угарный газ проникает в легкие, а затем и в кровь, он очень прочно связывается с гемоглабином. При этом образуется так называемый карбоксигемоглобин, токсичное вещество, которое блокирует поступление кислорода в кровь. В результате наступает кислородное голодание: страдают клетки головного мозга, нарастает гипоксия. Самое опасное, что первые признаки отравления сам человек и окружающие обычно принимают за усталость. В последствие появляется

Головная боль и головокружение, одышка. Человек может потерять сознание, у него могут развиться сердечная недостаточность, инфаркт, инсульт по типу ишемического, в тяжелых случаях - кома и смерть. Страдают все органы – сердце, почки, печень, легкие. Расслабляется гладкая мускулатура. В результате человек, даже если понимает, что ему нужно срочно выйти на воздух, не может сделать ни шага из-за мышечной слабости. Расслабляются, теряя упругость, и артерии. Если пострадавший при этом лежит, пережимаются артерии, что окончательно перекрывает доступ крови к органам.

ПОСЛЕ ОТРАВЛЕНИЯ.

При сильном отравлении, даже если человек выжил, он может пребывать в вегетативном состоянии и никогда не восстановиться полностью. В других случаях на восстановление могут уйти недели, месяцы и годы. Если отравление было не очень сильным, его признаки могут проявиться и через 1-6 недель. Примерно треть пострадавших частично теряют память, у них появляются головные боли, нарушаются функции движения, ухудшается характер, ухудшается способность мыслить абстрактно и самокритично. Нарушаются зрение и слух.

Кто в группе риска: Жители загородных домов, где есть печи, камины, бензо- и дизельводонагреватели. Часто причиной отравления становится плохая тяга из-за неправильной кладки печи или камина, забитого сажей дымохода. В последнее время участились случаи, когда взрослые дети покупают загородные дома родителям, которые до того жили в городе и просто не знают, как правильно топить; Городские жители, которые приехали на отдых (частый случай – новогодние каникулы!) в арендованные загородные коттеджи и, толком не умея, решают протопить дом. Разжигается печь, в доме становится тепло, уютно. И в этот момент кто-то решает, что все тепло уходит через трубу, поэтому нужно закрыть заслонку печи или камина и окна. Парочки, уединившиеся в машине в закрытом гараже. Включив автомобильную печку, они поддерживают романтическое настроение алкоголем и воздействие угарного газа обычно принимают за опьянение.Чтобы прийти в себя, решают слегка вздремнуть. Многие не просыпаются; Автовладельцы, которые чинять машины самостоятельно, при закрытых дверях гаража; Любители курить в постели. Если заснуть с непотушенной сигаретой, необязательно это приводит к пожару. Начинает тлеть одеяло, ковер, а пламени нет. Если окна закрыты, отравление СО гарантировано; Владельцы газовых плит. Если в процессе работы горелку задувает, газ начнет сгорать не полностью. Угарный газ может также появиться, если готовить пищу в посуде с очень широким дном. При этом нарушается приток кислорода к горелке и образуется угарный газ. По этой же причине нельзя готовить сразу на всех конфорках или обогревать помещение с помощью газовой плиты. В кухне при горении 3 горелок в течение 2 часов концентрация СО увеличивается в 11 раз! Жители современных квартир, нарушающие перепланировкой естественную тягу. При ремонтах они ставят межкомнатные двери без зазоров снизу, уничтожают воздуховоды, чтобы увеличить площадь кухни, ставят пластиковые окна, которые не пропускают воздух.

ФОРМА ОТРАВЛЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ УГАРНОГО ГАЗА.

3-я, легкая, степень: СО в воздухе не более 0,08%, содержание карбоксигемоглобина в крови не более 30%. У пострадавшего головная боль, головокружение, тошнота, рвота.

Помощь окружающих: открыть окна и двери, вынести пострадавшего на улицу. Госпитализация не обязательна.

2-я, средняя, степень: СО в воздухе не более 0,32%, содержание карбоксигемоглобина в крови 30-40%. Пострадавший теряет сознание, у него повышается артериальное давление, учащается пульс, возможны галлюцинации.

Помощь окружающих: открыть окна и двери, вынести пострадавшего на улицу, вызвать спасателей и врачей.

Оказывается спасателями и медиками: надеть на пострадавшего кислородную маску или противогаз с особым гопкалитовым патроном (повышает защиту от СО).

Подключить пострадавшего к кислородному баллону на 2-3 часа. Госпитализация обязательна.

1-я, тяжелая, степень: СО в воздухе более 1,2%, содержание карбоксигемоглобина в крови 50% - прерывистое дыхание, понижение артериального давления вплоть до коллапса, резкий цианоз (побледнение) слизистых, судороги, кома.

Если концентрация СО очень большая, достаточно 1-2 вдохов, чтобы умереть.

Помощь окружающих: открыть окна и двери, вынести пострадавшего на улицу, вызвать спасателей и врачей.

Оказывается спасателями и медиками: надеть на пострадавшего кислородную маску или противогаз с гопкалитовым патроном (повышает защиту от СО). Подключить пострадавшего к кислородному баллону на 2-3 часа.

Госпитализация обязательна. При доставке в клинику проводится аппаратная вентиляция легких.

Во всех трех случаях пострадавшему дают антидот к угарному газу, который разработан в России. Он снижает интоксикацию, ускоряет выведение СО из организма, снижает потребность в кислороде, способствует повышению устойчивости наиболее чувствительных к гипоксии органов.