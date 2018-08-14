УДИВИТЕЛЬНЫЙ КИШЕЧНИК И ЕГО ЖИТЕЛИ

Споры о том, что такое дисбактериоз, не утихают уже 60 лет. И сегодня меняется не только представление о заболевании, но и подход к его лечению.

Наши маленькие соседи

В нашем теле живет, по разным оценкам, от 1 до 3 кг микроорганизмов. Незначительная их часть – это вирусы, одноклеточные грибы, даже археи. Но более 99% микробов, населяющих человеческий организм, – это бактерии.

Большинство из них относятся к нормофлоре, то есть просто не способны причинить нам вред. Еще бы: эти одноклеточные живут с нами в симбиозе и полностью от нас зависят, так что им крайне невыгодно вредить «большому брату».

Другая часть бактерий – более хитрые создания. Они вроде бы нам и друзья, но, если мы случайно заболеем и ослабнем, мародеры не упустят шанса увеличить свою популяцию за счет проблем хозяина. Эта группа тоже достаточно многочисленна – ее представители называются условно-патогенными бактериями. Когда мы здоровы, они ведут себя прилично, а когда болеем, становятся возбудителями инфекций и отъявленными вредителями. Причем портят жизнь не только нам, но и добрым бактериям – завоевывают их территорию и безжалостно уничтожают мирных жителей. Как только в игру вступают лекарства или иммунитет, вредители, что называется, «получают по шапке» и быстро возвращаются к мирной жизни.

Есть и третья группа – патогенные бактерии. Это вредители от рождения, они постоянно атакуют «хорошие» бактерии, покушаются и на клетки кишечника, вызывая серьезные заболевания: дизентерию, брюшной тиф, холеру.

От мира до войны

В некоторых случаях баланс сил между различными популяциями бактерий нарушается. Мы не берем в расчет открытую войну, когда в наш организм попадают пришельцы – патогенные бактерии. Это называется инфекционным заболеванием и требует специального лечения. Ведь вредители разрушают клетки органов и тканей, выделяют токсины, превращают мирных бактерий в беженцев, в общем, серьезно нарушают мирную жизнь. Нас больше интересует ситуация, при которой «тянет одеяло на себя» одна из доселе мирных популяций бактерий. Может быть, в сложившихся неблагоприятных условиях начали массово гибнуть бифидо- или лактобактерии, кишечная палочка и другие мирные жители. Пришедшие же на их место условно-патогенные бактерии серьезно нарушили нашу внутреннюю экологическую обстановку. А может, сами условно-патогенные бактерии – клебсиелла, стафилококк или энтерококк – и спровоцировали ухудшение обстановки: сначала вытеснили мирных обитателей, а затем начали повреждать клетки нашего организма. Возможно, силу обрели грибки и установили свою грибную гегемонию. Плохих сценариев много, название одно – дисбактериоз. Правда, понимают этот термин разные специалисты по-разному.

Болезнь, которая …есть.

Дисбактериоз кишечника – предмет жарких дискуссий в научном сообществе. Представители отечественной медицинской школы рассматривают дисбактериоз как полноправный диагноз, требующий всех атрибутов медицинской помощи: осмотра врача, лабораторной диагностики и лекарственного лечения. Западные специалисты возражают: дисбактериоз – всего лишь временный дисбаланс в нашем организме, который пройдет сам, без лечения. Со временем бактерии в нашем кишечнике разберутся сами, если человек здоров. И только когда речь идет о серьезном заболевании или длительном приеме антибиотиков, то есть налицо агрессивное вмешательство в работу кишечника, приверженцы западной школы признают: это дисбактериоз, который надо лечить.

У наших учёных есть чёткие аргументы, почему дисбактериоз всё-таки следует считать заболеванием:

1. Прием антибактериальных препаратов практически гарантирует развитие дисбактериоза кишечника. И поэтому принимать антибиотики надо «под прикрытием» – совместно с противогрибковым препаратом и препаратом, способствующим восстановлению нормальной микрофлоры (это может быть метабиотик, пробиотик, пребиотик).

2. Исчезновение полезных бактерий приводит к тому, что их место занимают условно-патогенные, которые приносят организму не столько пользу, сколько вред. Именно эта ситуация носит название дисбактериоз. Полезные бактерии более уязвимы и всегда страдают первыми. Поэтому дисбактериоз – это победа «условно-плохих» над «хорошими», но не наоборот.

3. Дисбактериоз вызывает клинические симптомы: ощущение тяжести в животе и его вздутие, боли, метеоризм, нарушение стула, неприятный привкус во рту и тошноту. А где есть симптом, там есть болезнь. Наши гастроэнтерологи рассматривают дисбактериоз как самостоятельное расстройство, синдром, осложнение, но не как вариант нормы именно потому, что это состояние сопровождается явными изменениями в самочувствии.

Таблетка для бактерии

Если есть болезнь, значит, есть лекарство. Кроме противогрибковых препаратов, в профилактике и лечении дисбактериоза кишечника нашли применение 3 группы препаратов (расположим их в порядке появления на рынке, от самых старых до самых современных) – пробиотики, пребиотики и метабиотики. Первые содержат готовые колонии микроорганизмов – бифидо- лактобактерий, комбинации этих , а также других полезных бактерий . В отличие от пробиотиков, пребиотики содержат не колонии бактерий, а различные вещества, которые способствуют размножению полезных бактерий, питательную среду – например, клетчатку или инулин. Метабиотики - самая последняя разработка учёных, они содержат не просто бактерии или среду для их размножения, а фрагменты клеточной стенки бактерий, их метаболиты, сигнальные молекулы, с помощью которых осуществляется обмен информацией между бактериями, между бактериями и организмом-хозяином. Таким образом стимулируется естественное размножение и работу собственных бактерий, что укладывается в современную концепцию «важно не общее количество полезных кишечных бактерий, а их активность». В самых современных препаратах к метабиотику добавляют и среду для размножение бактерий, что дополнительно придаёт ему пребиотические свойства.

Рекламируемые продукты-пробиотики, например, йогурт, едва ли могут принципиально изменить состав бактерий в кишечнике, хотя также помогают восстановить микробный баланс. При серьезном нарушении баланса микрофлоры необходимы специальные, аптечные препараты с высокой концентрацией бактерий. Но принимать их нужно по назначению врача. Самолечение может, напротив, усугубить неприятные симптомы.

Комментарий эксперта Наталья Фёдорова, заведующая отделением клинической бактериологии Российской детской клинической больницы МЗ РФ, кандидат медицинских наук. Дисбактериоз желудочно-кишечного тракта вызывает неприятные симптомы – ощущение дискомфорта в животе, вздутие, метеоризм, жидкий стул или, наоборот, склонность к запорам, и даже периодические тянущие боли (в основном из-за избыточного газообразования). Поэтому мы рассматриваем его как патологию. В западных клиниках смотрят на дисбактериоз проще, но также применяют для лечения пробиотики. В своей научной работе мы доказали: дисбактериоз кишечника развивается даже после операций на грудной клетке, ведь хирургическая травма, наркоз и стресс губительны для микрофлоры кишечника. Анкетировавние больных показало, что профилактика и лечение дисбактериоза с помощью пробиотиков и пребиотиков значительно улучшает качество реабилитации больных. Новый класс средств для восстановления микробного пейзажа кишечника – метабиотики, имеют ряд преимуществ – ну во первых эффект после их применения начинается сразу, так как это продукт жизнедеятельности полезной бактерии, действие их более длительное, и, в отличие от пробиотиков, более широкое по спектру. Значит, дисбактериоз надо вовремя диагностировать и обязательно лечить!

Не кишечником единым

При слове «дисбактериоз» мы сразу думаем о желудочно-кишечном тракте. Но проблемы со здоровьем может вызывать и нарушение баланса микрофлоры в других участках тела.

КОЖА

Сегодня дерматологи все чаще говорят о том, насколько важен для кожи правильный состав микроскопических обитателей. Между тем многочисленные новые способы воздействия на кожу – от банального геля для душа до сложных методик аппаратного омоложения в салонах – конечно, никак не тестируются с точки зрения безопасности для «хороших» бактерий.

Дерматологи уверены: одним из основных симптомов дисбактериоза кожи является… угревая сыпь. И с недавних пор включили в схему лечения этой деликатной проблемы препараты, содержащие полезную для нас микрофлору , а так же продукты их жизнедеятельности. С нарушением баланса микрофлоры связывают и атопический дерматит, и некоторые другие кожные заболевания – но в любом случае эту проблему ученым еще предстоит досконально изучить.

ПОЛОСТЬ РТА

Дисбактериоз полости рта чаще всего развивается на фоне снижения местного иммунитета. Его, в свою очередь, могут спровоцировать лечебные стоматологические процедуры. Удаление зубов, вживление имплантатов, установка протезов – все это серьезно нарушает микрофлору полости рта. Часто в такой ситуации начинают бурно размножаться микроскопические грибы рода Candida – это сопровождается появлением белого налета на слизистой оболочке. Другие симптомы дисбактериоза – неприятный запах изо рта, сухость и жжение, появление язв и трещин на слизистой оболочке. Так что если вам предстоят серьезные стоматологические вмешательства, расспросите врача о мерах профилактики дисбактериоза.

ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

Наиболее распространенное проявление дисбактериоза женских половых путей – это молочница, вызванная грибами рода Candida. Они относятся к условно-патогенной микрофлоре – живут на слизистых оболочках большинства людей, но не причиняют вреда, пока их удерживает под контролем местный иммунитет. Если же грибы начинают бурно размножаться, то это сопровождается сильным зудом, болевыми ощущениями (особенно во время полового акта), белыми творожистыми выделениями. Молочница хорошо поддается лечению противогрибковыми препаратами – но лучше, чтобы их назначил врач после осмотра, поскольку необходимо исключить другие, более опасные заболевания со схожими симптомами, а также подобрать наиболее эффективную в конкретном случае схему лечения.

Чаще всего дисбактериоз женских половых путей вызван приемом антибактериальных препаратов, но есть и много других факторов, способствующих нарушению местного иммунитета. Это и смена полового партнера, и трансвагинальное УЗИ, и слишком обильные менструации, а еще переохлаждение, цистит, простуда – каждая женщина может назвать свою уникальную причину.

Главное в трёх словах 1) Дисбактериоз: болезнь или нет? Наши ученые считают: раз есть жалобы и изменения в анализе кала – значит, есть болезнь. Проходит сам, значит, не болезнь, считают коллеги с Запада. И те и другие используют пробиотики и пребиотики, а также последний класс биотиков – метабиотики для нормализации микрофлоры ЖКТ, а значит, исчезает и предмет спора. 2) Прием антибиотиков – самая частая причина дисбактериоза. Поэтому «в паре» с антибактериальным препаратом должны идти противогрибковое средство и метабиотик. Важно продолжать их прием еще 3–5 дней после завершения приема антибиотиков. 3) Врачи уже понимают, чем вызван дисбактериоз кишечника и как с ним бороться. Но появилась новая тема – дисбактериоз кожи, который только начинает изучаться. Возможно, именно в нарушении микрофлоры кожи скрывается новый подход к лечению многих кожных болезней? И с помощью метабиотиков, пробиотиков и пребиотиков наконец-то получится избавить человечество от угревой сыпи?