Удаление вены лазером

Классическая флебэктомия, позволяющая избавиться от уродующих ноги фиолетовых узлов, выполняется хирургами более 100 лет.. И все бы ничего, но операция, во время которой небольшие притоки подкожных вен практически отрывают от основного ствола, может сопровождаться значительной кровопотерей. Из-за этого после операции нужно в течение нескольких дней проводить перевязки в стационаре.

Менее травматичные. способы удаления измененных подкожных вен-склерозирование (введение в венусклерозирующего вещества), и радиочастотная аблация. В первом случае в просвет сосуда вводят специальное вещество – склерозант, который сначала напоминает пену, но попав в просвет сосуда мгновенно застывает, вена сморщивается, словно усыхает. Ее становится практически не видно. Во втором случае в вену вводят радиочастотный датчик, который изнутри выжигает её по принципу микроволновки.

Использование лазера помогает избежать трех основных осложнений флебэктомии: выраженного отека, обширных подкожных гематом и болевого синдрома.

Но наиболее эффективной, по мнению многих флебологов, стала методика лазерного удаления варикозных вен. Во время этой процедуры в просвет вены вводится специальный катетер, на конце которого закреплен источник лазерного излучения. Когда лазер начинает работать,возрастает температура, в крови образуется большое количество пузырьков пара, которые воздействуют на внутреннюю стенку вены. В результате она постепенно «склеивается», ее просвет полностью закрывается. Хирург подтягивает катетер, и обрабатывает следующий участок вены. Катетер имеет систему защиты от перегрева, и если температура в вене достигает опасных значений, он просто выключается. В дальнейшем усохшая вена фиброзируется и как бы растворяется в соединительной ткани. На коженоги после такой процедуры остается лишь небольшой прокол в месте введения катетера.

Плюсы эндовазальной лазерной коагуляции: -Проводят в амбулаторных условиях. -Продолжается не более часа, обычно 30-40 минут. -Позволяет вылечить обе ноги сразу. -Применяется только местная анестезия, накроз не требуется. -Реабилитационный период практическиотсуствует, на следующий день можно идти на работу. -Самый низкий процент осложнений из всех методов лечения варикоза. -Хороший косметический эффект: нет ни шрамов, ни гематом.

Косметический результат хорошо заметен уже через несколько дней, а вот последствий операции в виде рубцов и шрамов практически не найти. Объем операционной травмы и срок реабилитации сокращается максимально – пациент может самостоятельно покинуть клинику уже через 2-3 часа после операции. При этом большинство пациентов хорошо переносят лазерную операцию сразу на обеих ногах. Если объем поражения большой, можно разбить лазерное лечение на несколько этапов, например, сначала сделать голень, затем бедро, на следующей процедуре заняться другой ногой.Такой подход невозможен при классической флебэктомии.

После операции:

-Носите компрессионный трикотаж согласно рекомендации хирурга.

-Временно (на 2-3 недели) исключите занятия фитнесом.

-Гуляйте по 1,5-2 часа в день.

-Временно откажитесь от алкоголя.

-В течение месяца лучше не носить высокий каблук.

-В послеоперационном периоде важно принимать лекарства из группы венотоников.

Перед лазерным лечением варикозной болезни необходим осмотр хирурга-флеболога и стандартный набор предоперационных анализов (маркеры ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов В и С, группа-крови и резус-фактор).

После операции накладывается компрессионный трикотаж, и через несколько часов медицинский центр можно покинуть. Если в месте операции будут беспокоить боли, врач на 2-3 дня назначит легкие обезболивающие, но по данным послеоперационного пороса около 98% пациентов не ощущают боль как во время, так и после лечения.

Комментарий эксперта Хирургическое лечение важно дополнят другими методами: компрессионной и медикаментозной терапией, в частности, назначениемфлеботоников. Это помогает: -снизить интенсивность негативных симптомов; -улучшить эффект хирургического лечения; -уменьшить проявления отечного синдрома и болевых ощущений послеоперции; Пациентам с венозным отеком, флеботропные лекарственные препараты назначаться до и после хирургического лечения. Например, флеботоники на основе диосмина с гесперединоммогут быть назначены в стандартной дозировке за 2 недели до хирургического лечения, курс может быть продлен до двух месяцев и после рперации. После операции все пациенты нуждаются в плановых диспансерных осмотрах для ультразвукового контроля качества выполненной эндовенозной лазерной облитерации и коррекции симптомов хронической венозной недостаточности.. после лечения и далее раз в год. При осмотрах ( через 2 месяца, 6 месяцев, 1 год после операции), врач контролирует УЗИ-картину целевой вены и, при необходимости назначает профилактический прием флеботоников.