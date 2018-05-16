ТЫ ТО, ЧТО Я ЕЛ

Готовясь к зачатию, женщины бросают курить и стараются исключить алкоголь. Но оказывается, немало зависит и от того, что предпочитали на завтрак, обед и ужин будущие отцы. Мужской рацион питания играет немаловажную роль в состоянии здоровья детей в первые годы жизни

Эпигенетика – новый взгляд на наследственность.

Мужчина отвечает за половину генов своего ребёнка. Считалось, что именно в них заложено 100 процентов информации, которую получает новый человек от своего отца. Однако, в последние годы появляется всё больше научных работ о влиянии негенетических факторов на здоровье и тип личности потомства. Речь идёт о так называемой эпигенетике - науке, рассматривающей влияние различных факторов внешней среды и поведенческих особенностей на геном, при этом сама последовательность генов в молекуле ДНК не меняется, изменения происходят в экспрессии генов, то есть выраженности их действия.

Сахар – зло. Для мух и для людей.

Сначала ученые провели эксперимент на дрозофилах. Оказалось, что существует прямая связь между качеством питания самцов перед спариванием, и смертностью личинок. Так, самцы, получавшие перед спариванием на высокоуглеводную диету с низким содержанием белка, были самыми неудачнымипапашами – из их потомства в раннем возрасте умирали почти половина личинок. Чего нельзя сказать о потомках, чьи папы ели полноценную белковую пищу. Выживаемость среди них была значительно выше.

Изучив вопрос отцов и детей более пристально, исследователи выяснили, что горе-отцы имели перед зачатием меньшие размеры, а анализ их тело показал, что запасы энергии в случае высокоуглеводной диеты были минимальными. Другими словами, получая «быстрое топливо», мухи не успевали ничего откладывать про запас, сразу же бросая все питательные вещества в топку метаболизма. Как говорится, такое наследство они планировали оставить потомкам. Поэтому достаточное количество белка в рационе перед зачатием служит мощным фактором профилактики смертности и разнообразных нарушений развития потомков. А вот быстроусвояемыми углеводами на этапе подготовки к зачатию можно пренебречь.

Кто-то усмехнётся: какая же параллель может быть между дрозофилами и человекам. Скептикам напомним, что эксперименты именно на этих мухах уже принесли шесть Нобелевских премий по медицине и физиологии, включая последнюю, открывшую миру тайны биоритмов. Подавляющее число экспериментов было проведено именно на мухах-дрозофилах, разделяющих с человеком более 60% генов и 75% генетических болезней.

Это точно полезно моим сперматозоидам?

Тем более, результаты

Результаты исследования учёных имеют немало и других доказательств. Так, несколько лет назад завершилось крупное международное исследование, целью которого было выяснить влияние различных продуктов на активность сперматозоидов. Оказалось, что их подвижность и «настойчивость» усиливают морепродукты, прежде всего креветки, крабы, и кальмары. В них накапливаются цинк, селен и молибден – микроэлементы, очень полезные для мужских половых клеток. Особенно хорошо на сперматозоиды влияют наши дальневосточные и камчатские морские обитатели, так как в них дополнительно содержится редкий микроэлемент германий, положительно влияющий на сперматозоиды. Кроме того, цинк и другие полезные микроэлементы содержатся в бобовых и грибах. И еще, готовясь к зачатию мужчинам не следует забывать про лесные ягоды, а именно землянику, малину, чернику, бруснику, клюкву, ежевику.

Работаем над тестостероном

Кроме попытки улучшить подвижность сперматозоидов, можно попытаться увеличить их общее количество. Ведь недостаточное число хвостатых в эякуляте является одно из самых распространённых причин бесплодия. Чем больше качественных половых клеток будет у мужчины, тем выше шанс не только самого зачатия, но и появления на свет здорового, сильного потомства. Способ для этого у мужчины всего один – постараться увеличить выработку тестостерона. Для этого ученые советует мужчинам принимать в течение 3 месяцев перед предполагаемым зачатием фолиевую кислоту. Ту самую, что всегда принимают женщины во время беременности. Что касается продуктов питания, то на выработку тестостерона положительное влияют те же самые морепродукты, яйца, молоко, яркие фрукты и овощи и их соки, брокколи, зелень и авокадо. При этом желательно употреблять фрукты и овощи без обработки в сыром виде, максимум – готовить их на пару.

Витаминка для сперматозоидов На качество и подвижность сперматозоидов положительно влияет витамин С. Поэтому, ученые советуют готовящимся к отцовству мужчинам употреблять не менее 60 миллиграммов аскорбиновой кислоты в день. Можно делать это с помощью витаминов, а можно предпочесть натуральные источники витамина С, например, цитрусовые, яблоки, капусту, паприку. Вместо чая или кофе рекомендуется пить настой шиповника или воду с добавлением лимонного сока.

Особенно хорошо на качество сперматозоидов влияют наши дальневосточные и камчатские морепродукты, содержащие редкий микроэлемент германий. Основу отцовского рациона составляет животный белок (рыба, белая птица, нежирная говядина), овощи и фрукты. Следует исключить или серьезно ограничить жирные молочные и мясные продукты, быстроусвояемые углеводы, алкоголь. Повышению концентрации сперматозоидов в эякуляте способствует ликопин, содержащийся в помидорах