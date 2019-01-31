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Цитрусовые: знакомые, но не очень

Чай с лимоном во всем мире называют «русским». Традиционно зимой наши столы украшены яркими цитрусовыми, запах и вид которых поднимают настроение.
Опубликовано: 31 января 2019 г.

Красивые и вкусные

Вечнозеленые кустарники, обвешенные яркими плодами – лимонами, апельсинами и мандаринами были завезены из Европы в Россию во времена Петра I. А в Европу они попали благодаря Александру Македонскому, тот раздобыл их в Индии. На Руси этими деревьями свои сады и оранжереи стали украшать знатные особы. Люди ценили яркие растения за красоту, не догадываясь о вкусовых качествах и полезных свойствах их плодов.

Когда же экзотические фрукты были «рассекречены», их стали продавать за очень большие деньги: 3 кг мандаринов по цене коровы.

Сегодня мандарины, апельсины и лимоны можно купить в любом магазине. Именно цитрусовые пополняют наш рацион витамином C, калием и фруктовыми кислотами. О некоторых представителях семейства рутовых, к которым относятся цитрусовые, стоит узнать подробнее.

Помело

Помело – великан среди цитрусовых. Средний весит больше 1 кг, но может достигать и 10 кг. Плод этот родом из Китая, имеет толстую кожуру оранжевого, желтого или бледно-зеленого цвета. Суховатая мякоть с крупными волокнами может быть зеленой, красноватой, белой или желтой. Толстую и горьковатую мембрану с долек обычно удаляют.

В 200 г мякоти плода, содержится дневная норма аскорбиновой кислоты, бета-каротин, витамины группы B, А, кальций, фосфор, калий. Полезен фрукт благодаря содержанию клетчатки, пектина, органических кислот и эфирных масел. У помело низкий гликемический индекс, худеющие ценят его за сытность и липолитический фермент, который ускоряет расщепление жиров. Хранить плод можно 1 год при комнатной температуре.  

Свити

Свити появился в 80-е годы благодаря селекции белого грейпфрута и сладкого помело. Фрукт был назван селекционерами оробланко, что в переводе на русский означает «белое золото». От грейпфрута свити взял размер и сочность мякоти, а от помело – цвет и сладость. Несмотря на сладкий вкус, свити низкокалорийный продукт (50 ккал на 100 гр), поскольку на 80% состоит из воды.  

Аскорбиновая кислота, витамины группы В, калий, магний, фтор и эфирные масла делают этот фрукт полезной сладостью. Свити – мощный антиоксидант, он также содержит уникальные ферменты, которые способны расщеплять жиры, белки и углеводы, что благотворно сказывается на процессе пищеварения. Регулярное употребление плода снижает уровень холестерина в крови, улучшает состояние сосудов.

Апельсин

Знакомый с детства ароматный апельсин считается рекордсменом по количеству содержащихся витаминов. В крупном фрукте более 77 мг витамина С. В мякоти апельсина содержится ниацин, ретинол, рибофлавин, тиамин, витамин В6 и В9. Что касается микро- и макроэлементов, выделяют магний, фосфор, цинк, железо, хлор, кальций, натрий. Регулярное употребление апельсинов будет особенно полезно людям, страдающим гипертонией, авитаминозом, отёчностью конечностей, замедленным метаболизмом. Фитонциды, которые сосредоточены в оранжевой оболочке (цедре), считаются природными антиоксидантами, поэтому смело добавляйте в блюда не только мякоть, но и стружку кожуры.

Лайм

По размеру плода и цвету мякоти лайм похож на лимон, но его вкус обладает более выраженной кислинкой и пряностью. Лайм опережает лимон и по содержанию витаминов – в нем больше витамина С, есть витамин К, никотиновая кислота, ретинол, токоферол, витамины группы В. Из минеральных веществ - кальций, железо, марганец, натрий, селен, цинк, фосфор, магний. Очень много в составе калия и меди, которые в сочетании оказывают благоприятное действие на работу сердца и почек.

Сок лайма в свежевыжатых соках добавляет к витаминному коктейлю мочегонный эффект и легкое послабляющее действие. Лайм можно использовать при приготовлении мясных блюд, что будет способствовать лучшему усвоению белка, железа и придаст блюду особый аромат.

Грейпфрут

Грейпфрут – случайный гибрид помело и апельсина. С английского переводится как «виноградный плод», поскольку растет гроздями. Врачи считают его королем диетического питания: в 100 гр всего 35 ккал. Горьковатый привкус плод приобретает из-за нарингина, содержащегося в прозрачной пленке между дольками мякоти. Чем больше красных пятнышек на кожуре фрукта, тем слаще он окажется.

Благодаря высокому содержанию витаминов С, А, Е, группы В, калия и магния регулярное употребление фрукта может укрепить иммунитет и улучшить общее состояние организма, укрепить сосуды. Диетологи советуют есть грейпфрут перед едой, чтобы немного притупить чувство голода и улучшить расщепление белков.

Ученые выявили, что в грейпфрутовой мякоти содержится фуранокумарин, который может нейтрализовать действие статинов, антидепрессантов, оральных контрацептивов и транквилизаторов.

Свежевыжатые соки из цитрусовых содержат много кислот и сахара, которые делают зубы чувствительными. Лучше пить цитрусовые фреши через соломинку, а после этого чистить зубы или полоскать рот чистой водой.

 

Апельсины и мандарины ассоциируются с новогодними праздниками. Этому есть прямое объяснение – раньше их доставляли только морским путем и корабли доходили только к концу декабря, к Новому году.
 

Кушать подано

Цитрусовые употребляют в свежем виде, используют для приготовления джемов, соков, выпечки, алкогольных коктейлей, диетических салатов, из цедры получаются вкусные и ароматные цукаты. Поскольку в цитрусовых много витамина С, то они улучшают всасывание железа из богатых им продуктов.

Не стоит сочетать цитрусовые с такими крахмалистыми продуктами, как картофель, кукуруза, выпечка из белых сортов муки – это чревато вздутием живота, изжогой.

Людям с гастритом и повышенной кислотностью цитрусовые надо употреблять осторожно.

Ароматный апельсиновый соус к мясу

На 100 г – 220 ккал

Понадобится:

1 апельсин

4 яичных желтка

1 ст.л. сока лимона

100 гр сливочного масла

Соль, горчица и черный перец по вкусу

Что делать:

1. Выжать сок из апельсина, а цедру измельчить.

2. Сырые желтки взбить с помощью миксера, в процессе в них добавить ложку сока лимона и соль.

3. Влить сок из апельсина и все тщательно перемешать.

4. Добавить измельченную цедру, перец, горчицу.

5. Сливочное масло растопить и влить ко всем ингредиентам, тщательно взбить смесь венчиком.

6. По желанию в соус добавляется капелька хрена, корица, гвоздика или сухая ароматная зелень, измельченная в порошок.

Цитрусовый террин

Всего 521 ккал

Понадобится:

2 красных грейпфрута

1 белый грейпфрут

2 апельсина

2 мандарина

4 ч.л. желатина

0,5 стакана воды

1,25 стакана мускат флёрдоранж

0,5 стакана сахара

Что делать:

1. Острым ножом срезать цедру и белые мембраны со всех фруктов. Аккуратно вырезать сегменты и переложить их в форму для террина.

2. В чашку насыпьте желатин и добавьте 3 столовые ложки холодной воды, оставьте примерно на 1 минуту, пока желатин не размякнет.

3. В небольшой кастрюле довести до кипения мускат и сахар, помешивая, пока сахар не растворится в течение 2 минут. Снять с огня и вмешать желатин. Добавить оставшийся стакан воды и поставить миску на лед. Быстро помешивая, немного охладите и залейте смесью фрукты. Закройте пленкой и поставьте в холодильник минимум на 4 часа.

4. Извлекать террин нужно предварительно подержав форму в горячей воде, затем перевернуть на тарелку. Нарезать на порционные ломтики и подавать, украсив сахарной пудрой и ягодами.

Цитрусовый салат с анисом

3 порции - в каждой 130 ккал

Понадобится:

4 шт. аниса

¼ стакана сахара

3 больших грейпфрута

2 апельсина

¼ стакана свежевыжатого грейпфрутового сока

¼ стакана воды

4 ч.л. апельсинового ликера

Что делать:

1. В очень маленькой кастрюле смешать воду с сахаром, добавить 4 звездочки аниса (или чайную ложку семян) и поставить на умеренный огонь. После закипания варить 1 минуту, постоянно помешивая.

2. Дольки апельсинов и грейпфрутов (1 желтый, 1 красный, 1 розовый) очистить от мембран, нарезать кусочками, залить охлажденным анисовым сиропом и поставить в холодильник на 1 час.

3. Перед подачей на стол добавить в салат смесь свежевыжатого грейпфрутового сока и апельсинового ликера, перемешать, разделить на порции и украсить звездочками аниса, сваренными в сиропе.

Опубликовано: 31 января 2019 г.

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