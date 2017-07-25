Ци-гун: испытано для вас

Если вы в поиске универсального фитнеса для тела и души, цигун - оптимальный вариант.

ШАОЛИНЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Дверь в небольшой фитнес-зал школы цигун и кунг-фу Ши Янбина пока закрыта на ключ. Занятие вот-вот начнется. На стульчиках рядом сидят люди, облаченные в просторные темные штаны и кафтаны с небольшой выемкой в области шеи – точно такие носил Брюс Ли в «Возвращении дракона». Все – разных возрастов и физической подготовки. Обстановка такая, что сразу расслабляешься: чувствуется, что каждый ходит сюда для себя, а не за тем, чтобы поразить соседа «прыжком тигра». Как только появляется мастер, все почтительно встают и заходят в зал. Ши Янбин – посвященный усэн, то есть воин-монах, который более 20 лет провел в Шаолиньском монастыре. Ему 50 лет, но выглядит он на десяток лет моложе. Десять лет назад настоятель монастыря благословил Янбина на распространение цигун в России. Ши обрадовался: все монахи Шаолиня считают любые трудности и переезды благом, которое помогает следовать пути. Сегодня он в песочном одеянии, подхваченном поясом. В правой руке – кофе. Мастер приветствует всех и приглашает начать разминку.

Что такое цигун? Буквальный перевод слова «цигун» с китайского – «работа с Ци», где Ци – энергия жизни. Это комплекс традиционных упражнений и дыхательных практик, существующий не одну тысяч лет, призван помочь человеку поддерживать физическое здоровье и духовную энергию на оптимальном уровне. Существуют множество видов цигун, практика монастыря Шаолинь – одна из самых демократичных и понятных. Каждый шаолиньский монах, имеющий право тренировать учеников, может составить свой комплекс упражнений цигун. Цель каждой практики цигун – достичь состояния Чань, когда тишина, покой и любовь сливаются воедино. В Шаолине считают, по-настоящему это можно прочувствовать только в конце жизни. Во все остальное время нужно к Чань стремиться, упрощая свою жизнь и критично относясь к своим желаниям. Цигун учит человека довольствоваться малым, получать удовольствие от жизни прямо сейчас, не зацикливаться на прошлом или будущем.

НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ

Упражнения, подготавливающие тело к полуторачасовой практике, на первый взгляд, кажутся очень простыми. Сначала махи руками, мастер показывает, ученики повторяют. Движения нужно выполнять сосредоточено, так, чтобы мышцы были максимально напряжены. При этом вы постоянно в движении – описывая руками окружности, нужно одновременно шагать по залу. Потом – разминка ног. «Я называю это упражнение «шаг почетного караула», – тихо говорит мне Надежда, которая ходит на цигун уже два года. Действительно похоже: сначала нужно выпрямиться, поднять руки на уровень плеч. Затем максимально высоко поднимаем ногу пяткой вперед и делаем длинный шаг. Вторая нога не должна сгибаться, плечи остаются неподвижны. Тут наш отряд подготовки шаолиньских монахов дает промах – упражнение не получается почти ни у кого. «Сосредоточьтесь, попробуйте сконцентрироваться на кончике пятки. Идите, не видя препятствий», – наставляет Ши Янбин. Сам мастер явно следует этому правилу всю жизнь. Он, кажется, весь состоит из мышц, но ступает легко и неслышно. Когда Ши подпрыгивает, чтобы показать фирменный шаолиньский «полет с задержкой», он необычайно сконцентрирован, моргнуть его не заставила даже вспышка фотокамеры. Концентрацию уровня ниндзи он демонстрирует постоянно. Окидывая зал взглядом, улыбается и делает потрясающий мах ногой, доставая коленкой нос. А потом все с той же улыбкой просит нас повторить движение 30 раз. К концу разминки футболка становится мокрой. А прошло всего лишь 15 минут!

ЛОТОС В РУКЕ

Наконец начинается основное занятие. Мастер показывает дыхательные упражнения. Они оказываются кстати – можно перевести дух после активного разогрева. Дальше следует самая сложная часть – упражнения на гибкость. Например, нужно присесть на корточки, повернуть корпус на 30 градусов в сторону, удерживая руки перед собой. Это кажется невыполнимой задачей. Но, к моему удивлению, с каждым повтором поза дается все легче и легче, а через пару минут вся группа и вовсе начинает делать упражнение синхронно. Темп занятия становится динамичнее. Мы встаем на полумостик, делаем тур вокруг своей оси, отрывая от пола правую ногу и возвращаемся в исходное положение. Ши Янбин проверяет, правильно ли мы выполняем древние па и периодически посмеивается над нашими сосредоточенными лицами: «Смотри, у тебя в руках цветок лотоса, не сжимай лепестки, иначе что останется от него? », – замечает мне мастер. Цигун требует полной сосредоточенности. Чтобы движения были плавными, как у актеров из китайских блокбастеров, нужно перевести вес в центр тела, в район живота, и медленно, держа последовательность действий в голове, отрабатывать всю связку перед зеркалом. Когда до конца занятия остается десять минут, мы пытаемся соединить все движения урока в одну красивую композицию. Какое блаженство после этого усесться по-турецки и закрыть глаза!

ТОНУС ПО-КИТАЙСКИ

Десять лет назад цигун был признан китайским правительством как национальный метод оздоровления. Поэтому каждый вечер площади городов заполняются людьми, которые практикуют древнюю гимнастику после работы. Считается, что цигун улучшает микроциркуляцию крови, позитивно влияет на нервную систему, улучшает обмен веществ, укрепляет мышцы, сухожилия и связки, поддерживает работу дыхательной, лимфатической и эндокринной систем. Практика помогает расслабиться, избавиться от волнений и страхов. Поэтому цигун часто рекомендуют в качестве восстановительной гимнастики после операций. Цигун отлично развивает гибкость, не нагружая суставы и связки. После тренировки вы почувствуете мышцы, о существовании которых раньше и не подозревали. Дыхательные упражнения помогают подтянуть мышцы живота, а па руками – приблизиться к вашей идеальной линии плеч. В целом, у цигун практически нет противопоказаний, им можно заниматься в любом возрасте и практически в любой физической кондиции. Правда, быстро сбросить лишний вес не удастся, но если цель в поддержании мышц в тонусе и улучшении осанки, то лучшего способа не найти.