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ТРУДОГОЛИКИ ПЛОХИЕ КАРЬЕРИСТЫ

Избыточная увлеченность работой может помешать карьерному росту, выяснили учёные из Университета Роял Хэллоуэй и Королевского колледжа Лондона
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 20 декабря 2017 г.

Пока трудоголики тратят вечерние часы и выходные на работу, их менее увлечённые коллеги успевают полноценно отдохнуть и восстановиться. Они проводят время с семьёй, посещают друзей, ходят в музеи и театры. Таким образом, расширяют свой кругозор, что является большим плюсом для будущего руководителя.

Ещё один важный компонент успешной работы - сон. Выяснилось, что трудоголики проигрывают и здесь. Да, засидевшись допоздна они могут выполнить больший объём работы, зато на следующий день сказывается недосып, и качество труда неуклонно снижается. А ведь руководители оценивают сотрудника во время рабочего дня, когда могут увидеть воочию, как он справляется с различными заданиями и взаимодействует в коллективе. Сонные мухи симпатии не вызывают.
Учёные оценили профессиональную деятельность служащих: структуру рабочего дня каждого из них, вовлечённость в рабочий процесс, целеустремлённость, и главное, насколько они используют своё свободное время для того, чтобы отвлечься от работы и переключиться на другие занятия. Изучались и их когнитивные функции в различные дни недели, с ними часто беседовали психологи. Параллельно исследователи наблюдали за карьерным ростом участников эксперимента, немалая часть из них за время испытания сумела занять более высокие должности.

Результаты исследования показали, что  те, кто хорошо выполнял свои функции, находясь на работе, но своё свободное время использовал для отдыха, переключаясь на другие занятия и полноценно расслабляясь, почти в два раза быстрее продвигались по карьерной лестнице, занимая более высокие посты, чем их коллеги-трудоголики. Оценка трудоспособности выявила у хорошо отдохнувших ряд преимуществ - они быстрее справлялись с работой и успевали сделать за рабочее время больше дел.

На мой взгляд это исследование оказалось не только интересным, но и неожиданным. Мы привыкли думать, что если человек отдаётся своей работе до конца, берётся за множество дел и жертвует для достижения результата личным временем, то он будет замечен начальством гораздо раньше своих не столь инициативных коллег. А значит, раньше, что называется, "пойдёт в гору", получит заслуженное повышение и станет руководителем.

На практике это оказалось не так. Правильно планирующие рабочий день и не перегружающие себя лишней работой попадают "на вид"  руководству быстрее. И у этого есть вполне рациональное объяснение. Ведь трудоголик далеко не всегда энтузиаст, зачастую он просто неправильно планирует своё рабочее время, значит, такое важное офисное понятие как "тайм-менеджмент" не самая сильная его сторона. К тому же, как такой товарищ в дальнейшем будет управлять? Заставит всех подстраиваться под себя и сидеть допоздна?

Надеюсь, теперь вы будетестали относиться к работе исключительно как .... к работе. Серьёзно, ответственно, но в рабочее время. И да будет нам всем карьерный рост!

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 20 декабря 2017 г.

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