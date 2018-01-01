Тревожные кнопки полноты

Волнуемся по пустякам и серьезным проблемам – и тут же набираем вес. Потому что мы пытаемся заглушить тревогу, успокаивая себя едой – жирной, лакомой.

Волнуемся по пустякам и серьезным проблемам – и тут же набираем вес. Потому что мы пытаемся заглушить тревогу, успокаивая себя едой – жирной, лакомой .

СИТУАЦИЯ ПЕРВАЯ: Я САМА ЗНАЮ



Одни люди сами понимают, что излишняя тревожность мешает им похудеть. Поэтому и откладывают "это дело" на потом. Вот станет жизнь поспокойнее и тогда… А станет ли?



У тревоги всегда есть какая-то причина – конфликт на работе или дома. Вот поменяю, думаем мы, мужа, или перейду на новую работу, и все образуется. Однако часто внешний конфликт (непутевый супруг, плохая работа) отражают внутренний, скрытый в подсознании. Например: муж пьет, жена переживает, тревожится – это внешний конфликт. Но мужчина часто пьет от бессилия, от того, что не может оправдать ожидания жены. Так вот ее ожидания – внутренний конфликт. Она может хоть четыре раза выходить замуж, и всякий раз будет одно и то же: он пьет, а она думает – опять не повезло.

Но если женщине удастся осознать свою проблему и снизить ожидания, у нее уменьшится тревожность, снизится вес, а муж будет пить реже и меньше.

Подсознательными конфликтами могут быть проблемы с престарелыми родителями, непослушными детьми, неуживчивыми сослуживцами… Но истинная причина почти всегда одна: наше ожидание несбыточного или нежелание принять то, что имеем.

СИТУАЦИЯ ВТОРАЯ: НЕ ВИЖУ СВЯЗИ



Часто полная женщина совсем не видит связи между лишними килограммами и тревожностью. И вообще не осознает, что она, тревожность, у нее есть. Но если расспросить ее, то услышишь о претензиях к мужу – ведет себя как ребенок, ненадежный, неуверенный. О недовольстве подчиненными – работают недостаточно усердно, а она ночами не спит, переживает. Женщину не устраивают отношениями с близкими, коллегам и собой. Естественно, появляется тревога, за ней – переедание, а при попытках сесть на диету – депрессия.



Но когда человек увидит связи между тревожностью и полнотой и выработает новое отношение к семье и окружающим, лишние килограммы начинают уходить один за другим.

СИТУАЦИЯ ТРЕТЬЯ: ТРЕВОЖУСЬ ИЗ-ЗА ПОЛНОТЫ



Избыточный вес и неудачные попытки от него избавиться сами по себе становятся причиной тревоги. Тревожащемуся хорошо бы успокоиться, но сделать это он сможет, только когда похудеет. Получается замкнутый круг.



Схематично это выглядит так: человек собирает волю в кулак и решает поголодать. Очень быстро его состояние становится невыносимым, начинается паника, за ней – срыв, а потом приходят мысли: "Я слабохарактерная, безвольная, никчемная". Пока человек думает, что он один такой "безвольный", то и тревожится по этому поводу. Но, согласитесь, лишь единицы из нас могут не есть после 18 и жить без сладкого, большинство этим запретам не следует, и их поведение – норма. Так вот, когда человек осознает, что он такой же "нормальный", то потихоньку успокаивается и начинает худеть.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ПСИХОЛОГА



Конечно, чтобы радикально избавиться от тревоги, надо обратиться к психологу или психотерапевту. А пока воспользуйтесь набором из шести приемов.



1. Диетологический. Комбинируйте два режима питания – разгрузочный и поддерживающий. Когда все спокойно, худейте на разгрузочном. Когда случаются семейные или производственные неурядицы, переходите на поддерживающий. То есть ешьте побольше нежирного мяса, рыбы, творога, круп, макарон, картофеля. Жира поменьше, особенно животного. Прибавки в весе такое питание не вызовет.



2. Поведенческий. Успокаивает не только еда, но и прият-ная ванна или душ, а также чтение, музыка, интересные фильмы, встречи с друзьями.



3. Лечебно-физкультурный. Тем же свойством обладает ходьба в течение получаса-часа в темпе на 10-15% быстрее обыч-ного.



4. Сомнологический. Недосып ведет к набору веса, он же – распространенная причина тревоги, неустойчивого настроения, психологических срывов. Спите вволю.



5. Фармацевтический. Без крайней нужды старайтесь не прибегать к снотворным и антидепрессантам, но если речь идет о мягких успокаивающих травах и сборах, то почему бы и нет? Пустырник, боярышник, экстракт корня валерианы, душица. И внутрь, и наружу – в воду для ванн.



6. Психологический. Избавиться от тревоги, установить мирные отношениям с окружающими помогут психокорректирующие "мантры".

ТЕСТ Примерьте к себе предлагаемые ситуации.

– При мысли о том, что пора соблюдать диету, у вас портится настроение, появляется раздражительность, агрессивность, неуверенность в себе.

– После стресса возникает непреодолимое желание поесть (попить чайку). Предпочтение отдается сладостям.

– Лишние кг стали нарастать после перемен в жизни: замужества, рождения детей, перехода на новую работу, переезда из родного города (от родителей) в другой (к родителям мужа). Причем результат перемен вас не очень устраивает.

Если хоть одна из трех ситуаций вам знакома, то очень вероятно, что причиной вашей полноты является тревожность.

Читайте их медленно, чтобы уловить смысл каждой.

• Мы живем в человеческом обществе и вне его жить не можем. Все, что нам нужно, мы так или иначе получаем от других людей. Поэтому нам жизненно необходимо уметь ладить с другими, и этому надо учиться.

• Неприятие тех или иных сторон жизни порождает у нас психологические проблемы. Окружающая нас действительность измениться не может, но мы можем изменить отношение к ней.

• Очень много волнений и тревог приносят обманутые ожидания. Но никто не приходит в этот мир для того, чтобы оправдать наши ожидания.

• У каждого из нас есть цель жизни. Для большинства она формулируется так: я должен оправдать ожидания родителей, помочь детям, внукам, правнукам и так далее. Но ничто не поможет детям лучше, чем усвоенный ими от нас опыт счастливой жизни.

• У каждого человека есть только одна жизнь. Поэтому мы не вправе требовать от других людей каких-то особенных жертв, мы не можем подарить им еще одну жизнь.

• Если вы полагаете, что ваши дети чем-то обязаны вам, напомните себе, что никто из них не просил вас произвести его на свет.

• Если кто-то выдвигает права на вашу жизнь, напомните себе, что у него нет для вас запасной жизни.

• Положительных эмоций всего две – интерес и радость. Если нет причин для радости, интересуйтесь. Людьми, природой, событиями. Удовлетворенный интерес – гарантированная порция радости.

Константин ПЕТРОВ. Статья из журнала "Худеем правильно"

Опубликовано: 25 ферваля 2019 г.