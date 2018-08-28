Тренды FIBO

Фитнес-выставка FIBO в Кельне – это больше 150 тысяч любителей ЗОЖ и профессионалов из мира фитнеса. Толпы загорелых атлетов, представителей медицинских клиник, спортивных врачей и инвесторов со всех концов мира собираются под одной крышей, чтобы увидеть все самое новое и интересное. Впервые участие в выставке приняли российские разработчики.

Стильные складные велосипеды Shulz, конструкцию которых спроектировал Александр Иванов, - легкие, полностью укомплектованные багажником, крыльями и дополнительными колесиками. Некоторые оснащены ременным приводом. «В отличие от стандартных моделей на цепи, эти велосипеды не требуют смазки, не гремят, не пачкают одежду. В собранном виде легко помещаются в багажник», - говорит Александр, протирая блестящую раму.

Интерактивный тренажер-контроллер Jobstick Game – это миниатюрный гаджет, который развивает координацию и ловкость. Девайс легко подключается к смартфону и выполняет функцию джостика. Таким образом, тренируя мышцы-стабилизаторы можно пройти несколько раундов в игровом приложении. «Гаджет научит сохранять баланс в любой ситуации, в том числе, в гололед. Особенно пригодится он любителям горных лыж и виндсерфинга - тренировки помогут устоять даже на самых крутых поворотах», - объясняет создатель новинки Алексей Соловей.

Тех, для кого важна не только координация, но и сила бицепсов, приятно удивят гантели и гири, покрытые неопреном. Благодаря полимерному покрытию они не портят пол и не выскальзывают из рук. Кстати, вполне возможно, что скоро в вашем спортзале вы найдете гантели с полимерным наполнением, сделанные компанией «Евро-Классик».

Помимо традиционных приспособлений для фитнеса, особым интересом иностранных инвесторов пользовались био-добавки компании «Бинафарм». Это органические стимуляторы на основе природных адаптогенов – женьшеня, элеутерококка, лимонника китайского и продуктов пчеловодства. Миссия таких продуктов - повысить умственную и физическую работоспособность. «Их эффект аналогичен действию защитных веществ, образующихся в самом организме. Именно поэтому наши добавки взяли на вооружения российские спортсмены: сборная России по хоккею с шайбой принимала наши комплексы на олимпиаде в Пхенчане», - рассказал Даниил Талпалацкий, генеральный директор компании.

Эксперты «10МЕD» удивили европейских стендистов, привезя на выставку электронный сканер тела 3D- analyzer. Рядом с устройством тут же собралась толпа желающих испробовать агрегат в действии. Все просто: вам нужно разуться и встав на сканер, положить ладони на специальные пластины. На палец надевается датчик пульса. Для полной диагностики необходимо всего 30 секунд: за это время неощутимый человеком импульс электрического тока воздействует на организм. В результате уже через пару минут табло высвечивает информацию о составе тела и состоянии сердечно-сосудистой системы. Финальный этап – сканер составляет персональные рекомендации о питании, физических нагрузках и образе жизни. Остается лишь распечатать информацию и применить на практике!