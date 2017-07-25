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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Топ-5 самых точных анализов

Интересно, существует ли анализ, сдав который можно сразу поставить диагноз? Оказалось, таких точных хватит на целую подборку.
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 27 июля 2017 г.
Тэги: вирусы и инфекции, диагностика

PSA
Маркёр новообразований предстательной железы давно стал золотым стандартом в урологии. Все мужчины после 50 лет должны раз в год сдавать этот анализ. Успехи этого скрининга действительно впечатляющие - со времён внедрения теста продолжительность жизни при раке предстательной железы практически достигла показателей здоровых людей, и сегодня большинство урологов и онкологов уже не относят его к смертельным заболеваниям. А недавняя попытка Великобритании отказаться от тотального обследования мужчин среднего и пожилого возраста вызвала резкое увеличение числа запущенных случаев рака, впервые за десятки лет возросла смертность. Повышенный уровень PSA чаще всего говорит о новообразовании предстательной железы, доброкачественном (аденоме) или злокачественном (раке). Дальнейшее обследование включает УЗИ и пункцию предстательной железы, когда по данным исследования тканей патоморфолог установит окончательный диагноз. В ряде случаев повышение связано с хроническим простатитом или недавним массажем простаты, но, как говорится, исключения только подтверждают правило.

-Нормальными считаются значения гликированного гемоглобина от 4 % до 5,9 %.

-Уровень гликированного гемоглобина не зависит от времени суток и предварительного принятия пищи, но так как анализ часто сдают вместе с другими показателями, рекомендуется делать это натощак.

-Если тест на D-димер отрицательный, вероятность наличия тромбов в организме менее 1%.

-Уровень тропонинов при инфаркте повышается уже через 2-6 часов, достигая максимума через 12 часов. Самым точным диагностом инфаркта считается тропонин I.

Гликированный гемоглобин

Ещё недавно для диагностики сахарного диабета требовалось пройти целый ряд обследований - это и суточный профиль крови и мочи на сахар, и провокационная проба, при которых приходилось сдавать анализ после выпитого стакана медицинского раствора глюкозы. Сегодня все это способен заменить всего лишь один анализ крови, определяющий концентрацию гликированного гемоглобина. Это обычный гемоглобин, который видоизменился под действием перманентно повышенной глюкозы, можно сказать, что соединился с ней навсегда. "Память" такого гемоглобина захватывает предыдущие 3 месяца, и всего по одному показателю можно не только вычислить средний уровень сахара за этот период, но и подобрать сахароснижающую терапию.

D-димер
в своё время учёные обнаружили, что как только в организме человека появляются тромбы, в крови значительно возрастает концентрация определённого белка, получившего в дальнейшем название D-димер. Оказалось, что это вещество появляется в ходе попытки организма растворить тромб самостоятельно, так называемом фибринолизе. Если у здорового человека концентрация D-димера незначительна и находится на постоянном уровне, то при появлении даже небольших тромбов в венах (ног, малого таза или других органов) или в сердце тут же возрастает в десятки раз. Поэтому, при подозрении на тот или иной тромбоз, врач может быстро подтвердить или опровергнуть свою догадку, и в случае положительного ответа быстро начать поиск зоны тромбоза, своевременно принять меры профилактики смещения тромба и начать лечение. Следует помнить, что кроме тромбозов D-димер может повышаться у беременных женщин, пожилых людей после 80 и онкологических больных.

Прокальцитонин
Ещё в детстве нас пугали заражением крови. Если вовремя не вытащить занозу или не смазать иодом порез, неминуемо разовьётся эта страшная болезнь. Хотя, ещё 20 лет назад о проникновении инфекции в кровь можно было лишь предполагать по косвенным признакам. Максимум из возможного - посев крови на рост бактерий, помогал установить точную картину менее чем в половине случаев, а результат приходил из лаборатории через неделю, когда было уже поздно.  Ситуация кардинально изменилась, когда исследователи обнаружили вещество прокальцитонин, концентрация которого в крови значительно возрастала при развитии сепсиса. Сегодня без анализа на этот маркёр диагноз заражения крови не ставят, если же исследование дало положительный ответ, врачи приложат все усилия, чтобы выделить из крови микроб-возбудитель, идентифицировать его и назначить самый эффективный в этом случае антибиотик.

Тропонин
Мы привыкли считать, что кардиограмма даёт самый точный ответ на вопрос, были инфаркт. На практике дело обстоит не совсем так, точность ЭКГ в диагностике инфаркта не превышает 80 процентов. Стандартные анализы крови также не дают ясной картины. Наиболее точные биохимические маркёры повреждения миокарда, такие как АЛТ, АСТ и КФК могут быть повышены при многих других заболеваниях - жировом гепатозе, гепатитах, инфекциях, злоупотреблении алкоголем и лекарствами, растяжениях мышц и даже если на вашем теле вдруг появилась пара синяков. К счастью, был найден специфический белок, который появляется в крови исключительно тогда, когда речь идёт о повреждении миокарда. Речь идёт о группе тропонинов, среди которых наиболее важными оказались тропонины I и T. Исследования последних лет показали, что самым точным маркёром перенесённого инфаркта из двух белков является именно тропонин I. Его повышение в 10 и более раз (когда, согласно лабораторным нормативам, он становится положительным) свидетельствует о перенесённом инфаркте с вероятностью более 99 процентов

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 27 июля 2017 г.
Журнал "Здоровье"№5 2017 Журнал "Здоровье"№5 2017

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