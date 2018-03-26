ТОМОГРАФИЯ ТВОЕГО ИНТЕЛЛЕКТА

Уровень интеллекта скоро можно будет оценить с помощью магнитно-резонансной томографии.

Тест на IQ существует давно. Но учёные хотят получить наглядную картину умственных способностей человека. Очередная попытка - функциональная МРТ. Это исследование - своего рода физиологическая томография, которая способна дать не только изображение анатомических структур головного мозга, но и отобразить происходящие в нем процессы. Например, распространение возбуждения, повышение или затухание активности тех или иных мозговых центров. Разработать точный метод исследования оказалось недостаточно, куда труднее было определить участки мозга, отвечающие за умственные способности.

Это удалось нейробиологам из Университета имени Гёте (Германия). Ранее ответственными за уровень интеллекта считались: префронтальная кора, отвечающая за сложные мыслительные процессы, височные доли, распознающие слова и контролирующие устную речь и лобные доли, отвечающие за инициативность и самостоятельность принятия решений.

Немецкие специалисты провели крупное исследование и высказали новую гипотезу, согласно которой у людей с высоким уровнем интеллекта особую активность проявляют два участка мозга: передняя островковая доля и передняя поясная кора. Именно эти мозговые центры у умных и сообразительных наиболее активно обмениваются импульсами с другими зонами. И второй компонент, без которого не быть мощному интеллекту – хорошо развитая, быстрая сеть внутримозговых связей. В общем, чем сильнее процессор и лучше оптоволокно, тем мощнее компьютер.

С помощью функциональной МРТ ученые поняли, что структура нашего мозга напоминает социальную сеть, в которой все наши друзья разделены на различные группы – «Семья», «Друзья», «Коллеги», «Знакомые». Основные центры, отвечающие за нашу жизнедеятельность, а также важные мыслительные процессы – это главная группа, её участники постоянно находятся «на связи» и обмениваются информацией. А вот связь мозгового центра из группы «Семья» с кем-то из «Знакомых» как правило оказывается слабой. Но это у середничков. Отличительная черта умных людей – сильные связи между мозговыми центрами разного уровня. Такая особенность позволяет иметь больший объем оперативной памяти, быстрее «доставать» из глубин сознания необходимую информацию и в общем быть более сообразительным.

Современные аппараты функциональной МРТ позволяют оценить, как активность различных участков, так и уровень связей между ними. В основе метода лежит измерение активности кровотока головного мозга. Доказано, что усиление кровоснабжения того или иного мозгового центра напрямую связано с повышением его активности, в свою очередь уменьшение кровотока говорит о том, что в данный момент этот участок коры не загружен. Программа трансформирует данные об уровне кровотока и раскрашивает изображение мозга в различные цвета согласно шкале активности.

На сегодняшний день применяются два различным варианта функциональной МРТ – первая оценивает активность мозга в покое, вторая – сравнивает его с активностью при выполнении той или иной умственной работы. На сегодняшний день ФМРТ покоя чаще применяется в практической медицине (в нейрохирургии перед проведением операций, в неврологии для диагностики тяжелых форм эпилепсии, все чаще используется в психиатрии при диагностике психических заболеваний), а ФМРТ с выполнением заданий – в научных целях. Открытие ученых открывает дорогу ФМРТ с тестовыми заданиями в практику.

Для этого они с 2015 года активно разрабатывают алгоритм, согласно которому можно будет определить уровень интеллекта. Как это будет выглядеть? Возможно в виде процентного соотношения интеллекта обследуемого к некоему идеалу. Который будет получен на основании обследования нескольких сотен признанных умников и умниц, имеющих максимальные показатели IQ и признанных обществом интеллектуалами. Наши знатоки из клуба «Что? Где? Когда?» могут послужить отличным эталоном. А возможно разработают другой способ оценки. В любом случае, по информации, поступающей из университета, нейробиологи во взаимодействии с инженерами медицинских компаний уже близки к завершению проекта.

При этом остаётся открытым этический вопрос – насколько удобно будет сообщить пациенту, что он, мягко говоря, не слишком умён. И не возникнут ли проблемы, если заключение ФМРТ будет требовать при устройстве на работу или при поступлении в высшее учебное заведение. В любом случае, мы скоро об этом узнаем.

Шкала IQ

130 и выше – очень высокий интеллект

120-129 – высокий интеллект

110-119 – хорошая норма

90-109 – средний уровень

80-89 – сниженная норма

70-79 – пограничный уровень

69 и ниже – умственная отсталость

Специалисты рекомендуют проводить функциональное МРТ покоя с открытыми глазами, иначе люди нередко засыпают в капсуле, и результат искажается.