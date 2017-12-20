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Томатный соус

Чтобы в праздники не тратить слишком много времени на готовку, есть смысл научиться готовить соусы. С ними даже самые простые продукты приобретут небанальный вкус
Опубликовано: 20 декабря 2017 г.

к пасте и тостам

Нарезать мелким кубиком 1 луковицу и 1 черенок сельдерея, 2 зубчика чеснока. Обжарить на оливковом масле. 5 томатов средней величины обдать кипятком, удалить плодоножку, сделать с противоположной стороны крестообразную насечку. С помощью ножа снять кожуру. Разрезать на четыре части, удалить семечки и нарезать мякоть кубиком. Выложить томаты на сковороду к луку и сельдерею, перемешать. Через 5 минут добавить 200 мл овощного бульона и 100 г консервированного тунца, перемешать. Довести до кипения, тушить еще 5 мин. Посолить, добавить красный острый перец и мелконарезаную зелень базилика

Опубликовано: 20 декабря 2017 г.

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