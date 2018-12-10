Татьяна Тотьмянина: «Я мечтала быть не принцессой, а чемпионкой»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, почему не очень любит Новый год, как после перелома ноги смогла быстро встать на коньки, а также поделилась секретами правильного питания и семейной гармонии

«Новый год – экстремально короткий праздник»

Татьяна, скоро Новый год, какие у вас есть связанные с ним семейные традиции?

Празднование каждого Нового года у нас с Алексеем начинается на льду в роли каких-либо сказочных персонажей. В этот раз мы будем героями сказки «Щелкунчик». Отыграв 31 декабря два шоу, помчимся к детям и к новогоднему столу. Наши дочки очень ждут этого праздника, и хотя сама я его не люблю, но стараюсь поддерживать праздничное настроение. Мы собираемся всей семьей за красиво накрытым столом – это для нас важный момент, потому что много времени в году мы проводим в разъездах.

Откуда у вас нелюбовь к Новому году?

Вокруг этого праздника много суеты, а сам он длится всего несколько секунд, пока бьют куранты. Поднимаешь бокалы… и уже всё. Экстремально короткий праздник! При этом еще объедаешься чем-то вкусным, но совсем неправильным, и засыпаешь на ходу – я не ночной человек. Другое дело – День рождения, когда в течение всего дня тебя поздравляют, говорят приятные слова и дарят хорошее настроение.

Прошлый Новый год был еще омрачен тем, что буквально накануне вы получили травму…

Да, на спектакле я неудачно приземлилась на ногу. Перелом оказался со смещением. Причем пострадала правая нога, которой я на льду отталкиваюсь и на которую приземляюсь. Мне потребовалась операция, потом их было еще три. Но даже после четырех операций, спустя полгода, боли в ноге не только сохранились, но и усилились. Теперь мне предстоит еще одна операция в Германии.

Но уже через два месяца после перелома вы снова вышли на лед…

Я проходила реабилитацию, разрабатывала ногу, много чего делала, чтобы поскорее встать на коньки. Я даже смогла восстановить тот элемент с прыжком, на котором получила перелом. Знаете, я фаталист по жизни, живу сегодняшним днем, и сколько бы ни было у меня травм, я все равно не стану задумываться о том, что одна из них может привести к нехорошим последствиям. Если будешь этого бояться, то так оно и случится.

У вас каждый день на льду. Как вы себя страхуете?

Никак. Можно идти зимой по улице, поскользнуться и сломать ногу. Хотя у нас более 200 выступлений в год, репетиции, тренировки, разминки – весь процесс отработан от и до. Но так уж вышло, что еще в детстве мы выбрали путь, который связан с риском. Порой появляется чувство страха и адреналин зашкаливает, ведь мы живые люди. Бывают моменты, когда очень плохо, но ты преодолеваешь себя и потом думаешь: как же здорово, что я не струсила и сделала это. Хочется прожить жизнь так, чтобы в старости вспоминать эти моменты и гордиться собой.

На выступлении вы теряете много сил?

Если я играю в спектакле «Ромео и Джульетта», то ухожу со льда с чувством эмоционального опустошения. Потому что помимо физических нагрузок я проживаю всю гамму чувств – от влюбленности до смерти. Мне надо хотя бы полчаса побыть наедине в полной тишине, просто прийти в себя.

В новогоднем «Щелкунчике» я на льду нахожусь непрерывно почти два часа. Ноги не просто гудят, они хотят от меня отказаться (смеется). Самое большое спасение от усталости – теплый душ, чтобы всё напряжение ушло с водой. Я верю в энергию воды, она лечит и восстанавливает.

Какой образ сказочной героини вам близок, с кем вы себя ассоциируете?

Почему-то в детстве у меня не было сказочных кумиров, я не мечтала быть принцессой, было только одно желание – стать олимпийской чемпионкой. А сейчас главное - с кем ассоциируют меня дети, я хочу быть хорошим примером для дочек как мама, как женщина и как жена. Именно над этими образами я сейчас работаю.

«Легко могу набрать 7 кг за 4 месяца»

На зимние каникулы вы ездите в теплые края. Как вы и ваши дети переносите акклиматизацию?

Старшую Лизу мы до трех лет вообще старались никуда не вывозить, а сейчас с ней и с младшей Мишель начали ездить зимой на море. У нас и так вся жизнь связана со льдом и холодом, поэтому хочется погреться на солнце, получить витамин D, сменить обстановку. Когда мы летим из холода в тепло, я никак не готовлюсь, а вот когда возвращаемся в Москву, стараюсь первые несколько дней дозировать пребывание девочек на улице, чтобы они не простудились от перепада температур.

Вы так стройны, кажется, будто вы едите как птичка по зернышку…

Это только кажется. Могу расслабиться и объесться чем-то вкусным, особенно когда приезжаю в Европу. Ничего себе не запрещаю, просто ем в меру. Последнее время я наблюдала за своим организмом, пыталась понять, почему чувствую себя не очень хорошо. Полгода назад попробовала исключить мясо и молочные продукты – оказалось, что так мне живется легче. Оставила в рационе только сыр, а белок и кальций восполняю за счет рыбы, морепродуктов, овощей, зелени. Давайте будем реалистичными: какие витамины и микроэлементы могут быть в магазинном молоке, если его получают не от деревенской коровы, что пасется на зеленом лугу?

Как выглядит ваш дневной рацион?

Мой завтрак кому-то покажется необычным, но именно он дает мне силы и чувство сытости на весь день. Я беру любые фрукты, что есть дома, режу их и смешиваю с кокосовым или миндальным молоком, добавляя пару ложек протеинового коктейля Herbalife. Часто мы находимся вне дома, и не всегда получается питаться так, как мне хотелось бы. А сделать себе такой завтрак я могу где угодно.

Обеда у меня как такового нет, это сложилось еще со времен большого спорта: когда весь день тренировки, времени на обед не остается. К тому же мне комфортнее находится на льду, когда я голодная. Могу лишь что-то перекусить. А уже вечером после спектакля я дико хочу есть, и чтобы восполнить потраченные силы, могу позволить себе практически все. Это может быть салат с рыбой, овощи на пару, спагетти с морепродуктами, даже пиццу в хорошем исполнении съем с удовольствием.

Партнер замечает у вас лишние 200-300 грамм?

У моего партнера Максима Маринина всегда была ко мне противоположная «претензия», он просил меня: «Таня, иди что-нибудь поешь, я тебя совсем не чувствую!» А на соревнованиях от волнения калории сгорают еще быстрее. В 2006 году мы завершив спортивную карьеру, отправились в тур по Америке. Там не было жестких тренировок, мы много отдыхали, и за 4 месяца я легко набрала 7 килограмм. Я даже не заметила, поняла это по одежде, которая вдруг стала мне тесноватой. Именно тогда впервые в жизни я купила весы и, взвесившись, чуть не упала в обморок. Теперь я периодически встаю на весы.

«Если не высплюсь - я не человек»

Держать форму вам помогают постоянные выступления и репетиции, а занимаетесь ли вы чем-то еще для души?

Я очень люблю йогу. В мае прошла курс из десяти интенсивных занятий, чтобы вернуть себе растяжку и размять закостеневшие после перелома мышцы. Если когда-нибудь я заброшу коньки, то буду заниматься йогой и ходьбой. Мне нравится гулять пешком, а в этом году я еще полюбила велосипедные прогулки. Последний раз каталась в 7-летнем возрасте, и после неудачного падения к велосипеду не приближалась. Теперь я его купила, буду кататься все лето. От физических нагрузок я уже никогда не смогу отказаться, потому что с 4 лет организм привык к ним, и если я какое-то время ничего не делаю, то у тела начинается «ломка», оно просит движения.

Какие занятия вы посоветуете женщинам для поддержания формы?

Самое простое, что можно делать каждый день – это обычная зарядка: утром и вечером размять все части тела, начиная от шеи и заканчивая ступнями. Даже если вы будете 20 раз в день приседать, проходить пару пролетов по лестнице и выходить минут на 20 подышать воздухом – это уже принесет вам пользу. Сейчас не обязательно ходить в дорогие фитнес-клубы, достаточно найти в интернете видео-уроки именитых тренеров и инструкторов.

Какие советы вы дадите людям, которые уже в зрелом возрасте хотят освоить коньки?

Если очень хочется встать на коньки, то обязательно надо попробовать, не отказывайте себе в этом. Но помните, что это довольно травма-опасный вид спорта. Для первого посещения катка стоит надеть защиту на локти и колени, а также взять уроки инструктора. На некоторых катках есть специальные катящиеся приспособления, на которые можно опираться первое время.

Правда, что вы фанат массажа?

Я обожаю массаж в любом виде, он меня очень расслабляет. Люблю тайский массаж, хожу на спортивный массаж - он помогает снять боль в мышцах. Не так давно попробовала аппаратный lpg-массаж, который избавляет от отеков и лишней воды.

У нас дома есть русская баня, и когда мы с Алексеем приезжаем домой уставшие, то первым делом идем в баню, она лучше всего расслабляет и очищает. Я делаю медовые маски, добавляю эфирные масла, а муж парится с веником. Потом пьем травяной чай.

В инстаграмме вы не делитесь секретами красоты, но они же у вас есть?

Максимум, что я делаю – защищаю кожу от солнца, наношу кремы с высокой SPF-защитой. Правда, я начала это делать уже после того, как приобрела пигментные пятна из-за увлечения загаром. В 2000-х была мода на солярии, и я буквально каждую неделю лежала под лампами. К сожалению, я очень редко посещаю косметолога, потому что побаиваюсь отдавать себя в руки специалистов, которых не знаю. К своему парикмахеру и мастеру по маникюру я хожу уже более десяти лет. Хотелось бы найти и «своего» косметолога.

Почему вы практически не пользуетесь декоративной косметикой?

Не люблю ежедневный макияж, могу лишь накрасить ресницы. Мне кажется, что женщина хорошо выглядит только тогда, когда у нее есть внутреннее спокойствие. Можно бесконечно ухаживать за собой и тратить на это колоссальные деньги, но без внутренней гармонии все окажется бесполезным. А еще после определенного возраста женщине очень важно высыпаться. Если я не посплю хотя бы 7 часов, я уже не человек (смеется). От сна зависит то, как я выгляжу, как себя чувствую и как отношусь к внешнему миру.

«В браке важно давать свободу»

Как спорт повлиял на вас?

Я благодарна маме, что она привела меня в 4 годика на каток, потому что коньки были ее детской любовью. Здоровья мне спорт не прибавил, но где сейчас легко (смеется). Зато он научил меня ставить перед собой цели и достигать их, преодолевая любые трудности. И тот образ жизни, который я имею сегодня, это тоже благодаря спорту.

Вы с Алексеем участвуете в одних шоу – как это - быть с мужем всегда вместе?

На самом деле мы не все время вместе. У Алексея много личных дел – он читает лекции, ведет мероприятия, снимается в передачах.

Иногда я беру одну из дочек, и мы куда-нибудь летим по моим или общим делам. Потом уезжаем с другой дочкой. И я считаю, что это правильно – давать друг другу свободу: разбежаться по делам, чтобы сильно соскучиться, встретиться и провести вместе чудесные дни. Благодаря этому брак будет крепким и долгим. Мы не сразу поняли это. Когда стали жить вместе, нам хотелось быть рядом каждую минуту, и ссоры начались именно от того, что мы уставали друг от друга.

Ваши дочки проявляют интерес к конькам?

Они любят присутствовать на наших выступлениях, и когда идут поклоны, мы берем младшую на руки и провозим круг перед зрителями. Она просто млеет – машет и улыбается. Старшая Лиза прилично держится на коньках, но интереса к фигурному катанию не проявляет. А из младшей что-то может получиться, потому что каждый день ее тянет идти к маме и папе на работу.

Можно ли понять, что твой ребенок имеет шансы стать чемпионом?

Тут все неоднозначно. Чем талантливее ребенок и чем легче ему все дается, тем ленивее он становится. А бывает, ребенок без явных способностей, но бьется и в итоге пробивает себе дорогу на пьедестал. Поэтому лет до 10 невозможно понять, что выйдет из ребенка. Сейчас вид спорта очень помолодел и детей уже в 5-6 лет водят на 2-3 тренировки в день. Многое зависит от терпения и желания родителей.

У вас старшая дочь училась в Париже, почему теперь она пошла в московскую школу?

В Париже 2,5 года Лиза училась в обычной школе, она очень хорошо говорит на французском. На тот момент мы планировали жить на две страны, но рабочий график не дал нам такой возможности. Оставлять дочь на няню мы не захотели. Поэтому с этого года Лиза пошла в первый класс в Москве. При любой возможности летаем в Париж.

Ваша семья любит собак - кто у вас сейчас живет?

У нас живет маленький йорк Варя, ей уже 10 лет. А в прошлом году Алексей по секрету от всей семьи приобрел собаку породы бигль. За это время Асти успела съесть у нас много ценных вещей (смеется). Но мы очень любим животных, и теперь разговор уже идет о третьей собаке и о третьем ребенке… Думаю, что все это не за горами.

5 советов Татьяны: Если вы чувствуете, что заболеваете, пойдите на улицу прогуляться и продышаться. Не дайте болезни понять, что вы ее ждете и принимаете, гоните ее прочь. После зимней прогулки или катания на коньках вас согреет имбирный чай с лимоном, медом и гвоздикой. От мороза сохнут, обветриваются и трескаются губы. Смажьте их медом – они будут сладкие и мягкие. Чтобы утром быстрее проснуться и взбодриться, надо принять контрастный душ. Если вы сильно устали, то сходите в баню – она смоет усталость как физическую, так и моральную.

5 фактов о Татьяне Тотьмянине Родилась в Перми. С 4 лет занималась одиночным фигурным катанием, а затем в Санкт-Петербурге встала в пару с Максимом Марининым. В «Олимпиаде-2002» они были четвертыми, а в 2006 г. на XX Олимпийских играх в Турине заняли первое место. Училась в Санкт-Петербургской академии физкультуры им. Лесгафта, на факультете спортивной психологии и на заочном факультете Школы телевидения «Останкино». В ледовых шоу «Первого канала» танцевала в паре в ведущим Алексеем Пимановым, с певцом Никитой Малининым, с ведущими Леонидом Закошанским и Оскаром Кучерой, с актером Артуром Смельяниновым. С фигуристом Алексеем Ягулиным поженились в 2016 году, спустя 7 лет совместной жизни. Воспитывают 8-летнюю Лизу и 3-летнюю Мишель.

Опубликовано: 18 декабря 2018 г.