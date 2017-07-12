Светлана Зейналова: "Радуюсь и рыдаю с самоотдачей"

Телеведущая рассказала «Здоровью», от какого продукта теряет голову, почему отказалась от хлеба и зачем моет голову очень горячей водой. Специально для читателей - рецепт супа и котлет по-зейналовски!

«Люблю поплакать!»

Светлана, вам каждый день по работе приходится общаться со множеством разных людей.

Да, и не все дарят мне положительные эмоции. Я себе часто повторяю: люди есть люди, со всеми своими достоинствами, недостатками и слабостями. Они имеют право быть несовершенными. Не стоит ждать от них только хороших и правильных поступков, они этого не обещали.

Конечно, хочется достичь такого уровня свободы, чтобы можно было говорить всем правду в лицо. Увы, в 99 процентах случаев это невозможно. Я человек очень эмоциональный и несдержанный, но к своему возрасту научилась интеллигентно выражаться. Например, вчера в 23 часа мне звонит незнакомый человек, будит всю семью. Думаю, наверное, что-то случилось и надо бежать кого-то спасать, но мне говорят о таких вещах, которые легко подождали бы до утра. Было желание сказать ему все, о чем я подумала в этот момент, но вместо емких народных слов я спокойно предложила позвонить утром. Правда, когда в 5 утра проснулась моя дочь, и нам как-то надо было скоротать время до школы, я сразу подумала: может прямо сейчас перезвонить тому человеку, поговорить с ним по душам… (смеется).

5 фактов о Светлане Зейналовой: 1. Родилась в Москве 8 мая 1977 года. Ее старшая сестра – известная журналистка Ирада Зейналова. 2. Училась на факультете психологии в МПУ им. Ленина, а затем в театральном училище им. Щепкина. Играла в театре, снялась в эпизодах нескольких фильмов. 3. Работает на радио и является ведущей «Доброго утра» и шоу «Голос. Дети» на Первом канале, ведет концерты, имеет собственное агентство по организации праздников. 4. От первого брака воспитывает 9-летнюю дочь Александру. 5. В юности играла на гитаре, обожает готовить.

И вы всегда улыбаетесь...

Знаете, как я люблю поплакать! Как самозабвенно я это делаю. С какой самоотдачей я радуюсь, с такой же самоотдачей и плачу. Мой папа, который много всего в жизни пережил, всегда говорил: как бы плохо не было, ты сегодня поплачь, а завтра встань и иди дальше. Мне и тогда, и сейчас кажется, что это очень правильное отношение к жизни.

На шоу «Голос. Дети» вы находите нужные слова, чтобы подбодрить ребят. А сами как справляетесь с волнением?

Для себя находить слова сложнее всего, с волнением могу не справиться. И очень потом переживаю, ругаю себя. Когда я училась на психолога, мне говорили: понять проблему – значит наполовину ее решить. Поэтому любую ситуацию нужно разобрать на запчасти и увидеть, сколько в ней твоих и чужих ошибок, как повернуть случившееся в плюс. Кстати, думается лучше всего на свежем воздухе во ремя прогулки или пробежки, а пар можно выпустить в спортзале.

Вам комфортнее общаться и работать с детьми и мужчинами, нежели с женщинами?

С детьми общаться – большая радость, потому что в словах и поступках они искренни. С ними можно договориться, до них легче достучаться. Взрослые - особый материал, но я не делю их по половому признаку, скорее - на умных и глупых, на хороших и плохих.

Проведя некоторые сравнения, я поняла, что женщины стрессоустойчивее, сильнее, работоспособнее, они чаще берут на себя ответственность. Почему мужчины не такие? Часто мамы воспитывают их достаточно мягко. Например, у подруги сын говорит: прохладно на улице, давай в школу не пойдем. И она соглашается, ведь иначе надо его заставлять, а это стресс. Какой же вырастет из этого мальчика мужчина, если для него прохладная погода - это повод чего-то не делать.

Я как-то шутки ради устроила среди знакомых опрос на тему, кто боится вида крови. Победили мужчины. Это обескураживает…

«Все болезни – от головы»

За время работы в разных проектах, что вас особенно впечатлило?

Прямые эфиры. До сих пор это для меня большой стресс. Ты как в открытый космос выходишь – прыгаешь туда, когда в скафандре, а когда и без.

Как потом приходите в себя?

Какое-то время после эфира тебя не отпускает, ты еще бегаешь на адреналине. Надо приехать домой, выпить чайку и лечь спать. Сон успокаивает.

«Доброе утро» начинает вещать с петухами. Как вы себя утром будите на работу?

Привычка. Моя дочь до 5 лет вставала в 4:30 утра каждый день. Теперь тоже все просто - надо собирать ребенка в школу. К тому же проспать и влететь в студию за минуту до эфира – это для меня самый сильный страх, он меня будит лучше любого будильника.

Но летом другая беда – бессонница.

Да, это мне тоже знакомо. Эмоциональным людям вообще крайне сложно успокоиться и расслабиться. Ромашковый чай или травяной сбор №2, который мне прописали, в моем случае не работают. Лучше всего помогает бокал красного вина за ужином. Я плотно закрываю шторы и сплю с открытой форточкой, причем даже зимой. Не могу обходиться без свежего воздуха.

Не боитесь заболеть?

А знаете, тело не болеет, болеет дух. Я заболеваю только тогда, когда нахожусь в душевном раздрае, чем-то расстроена или перенапряглась, сильно нервничала. Если твоя душа спокойна, ты бодр и находишься в прекрасном настроении, то не заболеешь. Даже если при этом насквозь промерз и стоишь в мокрых носках на морозе 30 градусов, все равно шансов мало. Когда объявляют эпидемию, и вы начинаете ее бояться, то непременно заболеете. Отнеситесь к этому равнодушно, и вас это минует. Все болезни - от головы.

Я слышала, что вы перед эфиром моете голову горячей водой…

Да, есть такое. Это вредно, наверное, но меня очень бодрит. Когда голову моют в салоне, то делают воду тепленькой, чтобы сальные железы не активизировались. А я люблю очень горячей, потому что холод совершенно не переношу. Когда летом все изнывают от жары, я себя хорошо чувствую.

Случались ли забавные истории во время уличных включений?

Недавно я потерялась на улице. Мы были на маленькой площади у Кропоткинской. В паузу ко мне подошла бабушка. Я с ней поговорила немного, оборачиваюсь – камеры нет. Ребята с ней постоянно перемещаются. Я начинаю метаться по площади – направо, налево. Камеру не вижу. Мне в ухо говорят: минута до эфира, сорок секунд, тридцать… Мне уже кричат: «Света, беги!». Я им кричу: «Куда бежать?» В итоге Рома Будников начинает эфир один. Я же продолжаю искать, иду по проводам. Перелезла через ограду, вышла на бульвар. А там толпа людей, все идут из метро на работу, я ничего за ними не вижу. В общем, вся запыхавшаяся вбегаю в кадр за секунду до следующего включения. Мне казалось, что прошла целая вечность (смеется).

«Пришлось отказаться от хлеба»

На вас, как на модели, прекрасно сидит любая одежда.

Просто недостатки надо уметь скрывать (смеется). Я стараюсь есть только то, что можно. В этом мне помог анализ крови на пищевую переносимость. Я узнала, какие продукты моему организму не подходят. Список ограничений получился большой, но я выбрала из него то, от чего безболезненно готова отказаться. Пришлось минимизировать употребление хлеба, который я просто обожаю. Теперь изредка позволяю себе темный хлеб. Я отказалась от злаковых, потому что у меня есть предрасположенность к целиакии. Действительно, стала замечать, что когда ем гречку или рис, то чувствую себя не очень хорошо. Мне теперь легче поддерживать вес, я чувствую улучшения в области кишечника. Ем небольшими порциями. Наш желудок может принять за раз 200-300 грамм, а сколько мы кидаем туда – страшно представить. При этом калорий тратим намного меньше.

Вы же еще сделали генетический анализ?

Да, его делают по слюне и определяют генетическую предрасположенность к болезням, которые передаются по женской линии. Удивительно, но многое совпало с моим физическим и психологическим состоянием. Например, высокая свертываемость крови и предрасположенность к диабету. Думаю, если делать такой анализ не в 40 лет, а пораньше, то можно принимать определенные меры и многих заболеваний избежать.

В вашем правильном питании есть исключения?

У меня в машине всегда лежит пакетик чипсов. Это то, за что могу родину продать. Извини, родина. В момент душевных передряг я съедаю горсточку чипсов. Пакетика хватает на 5-7 приемов. Конечно, могу позволить себе лишнего на вечеринке, но потом за это расплачиваюсь в спортзале. К сладкому я равнодушна, я больше по копченой колбасе. Знаете такой яд? (смеется). Не понимаю, что в нее кладут вместо мяса, но она меня манит, я когда ее вижу, то теряю голову. В жизни не так много удовольствий, и еда – одно из них.

У вас в блоге есть фото, на которых дочка ест в машине. Вы пишите, что это традиция.

Да, традиция появилась случайно. Мы как-то раньше времени приехали в школу и зашли в магазин. Саша сразу захотела есть, и мы купили сэндвич с ветчиной, сыром и вредным майонезом. Он оказался таким большим и вкусным, что мы вдвоем объелись. И теперь дочка частенько меня спрашивает: «Ну, а сегодня будет сэндвич?» Путь в школу лежит через магазин (смеется).

В одной передаче вы как-то готовили котлеты по-зейналовски. Что за фирменное блюдо?

Я в фарш добавляю яблоко и кабачок – все это практически не чувствуется, но котлеты получаются легкими, диетическими и воздушными. Пожаришь их, сверху потрешь сыр – вкуснота! Есть еще рецепт супа-пюре, который у меня дома съедают за раз, приходится готовить очень часто. Варю куриный бульон на второй воде. В него добавляю все овощи, какие есть в холодильнике: морковь, лук, кабачок, цветную капусту, брокколи, зеленый горошек, картошку. Вареные овощи перемалываю блендером, добавляю немного сливок, кусочки курицы и тимьян. Потрясающе вкусный суп. И еще чечевичный суп: отдельно делаю зажарку из лука, моркови, красного болгарского перца, чеснока и помидор. В кастрюле варю мясо, чечевицу и картошку. Все смешиваю - здорово получается.

«Молодость - в движении»

Спорт присутствует в вашей жизни?

Конечно! Молодость - в движении. Мы сегодня практически не двигаемся, а в советские времена, например, была производственная гимнастика - отличная вещь. Когда в процессе работы возникает пауза, я отползаю в угол и под хихиканье окружающих начинаю отжиматься, приседать, наклоняться. Очень полезно просто ходить. Когда у меня есть возможность, я иду в фитнес-клуб. Бегаю, занимаюсь на эллипсе, делаю растяжку, посещаю уроки пилатеса.

Какой уход за собой входит в ваш ежедневный ритуал?

Тоник, дневной крем под глаза и на лицо, вечером тоник и ночной крем. Сыворотки очень люблю, маски на основе женьшеня, они хорошо возвращают тонус коже. Регулярно прохожу курс мезотерапии, пью витамины. Но круче массажа лица еще ничего не придумали. Хороший качественный массаж возвращает тонус мышцам. Я встаю с кушетки и сразу вижу результат до и после. Просто мало косметологов этим занимается, это не очень дорого и оттого не выгодно, проще ботокс вколоть. Но можно не ходить на массаж, в интернете есть уроки по технике самомассажа.

Каковы издержки есть вашей профессии?

Ты всегда должен быть в тонусе. Потому что на минуту расслабился и тебя уже отодвинули. Надо заниматься самообразованием, следить за собой, уметь совмещать работу с личной жизнью и отдыхом. Надо все успевать.

Как считаете, от чего нам, родителям, нужно защищать детей?

От нас самих. От того, как мы их воспитываем. Надо чаще спрашивать себя - что мы даем ребенку? Насколько сильно мы его балуем, насколько правильно объясняем, что такое хорошо и что такое плохо. Помогаем ли ему раскрыться или свои амбиции тешим, достаточно ли времени с ним проводим и не пытаемся ли откупиться игрушками.

Впереди все лето, какие у вас планы?

Александра заканчивает первый класс и едет в Геленджик, пока я работаю. Потом мы вместе поедем на море. Конечно, бабушка будет звать нас на грядки собирать смородину и копать картошку - все то, что мы не любим. Но ехать придется. В городе летом нам тоже не скучно. Тут много мест, где можно отдохнуть – парки, музеи, подмосковные городки. Только придумай, не ленись!

5 советов Светланы Зейналовой: Летом не перегружайте меню сложными блюдами. Идеальный легкий салат - помидоры с козьим сыром, кинзой и оливковым маслом. Если голова загружена мыслями и переживаниями, выйдите на воздух, погуляйте и сделайте дыхательную гимнастику. Надо больше спать – сон возвращает молодость. И побольше бегать - каждый километр делает вас свежее и бодрее. Не давайте душе и голове лениться. Читать, смотреть, переживать, участвовать - надо всегда! Жизнь вам подарит то, что вы дарите миру. Если радость - то радость, если зло - то зло! Старайтесь действовать, жить и думать так, чтобы вам не в чем было себя упрекнуть и не в чем каяться. Главное - умейте прощать себя и других за ошибки!