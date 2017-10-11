Светлана Полякова, 42 года: Танцуй и пой!

Светлане потребовалось 30 лет, чтобы перестать стесняться своей фигуры и выйти на танцпол. Теперь она знает наверняка - мечты сбываются!

Любовь на расстоянии

Будучи 10-летней девочкой я буквально влюбилась в бальные танцы, кружилась дома перед зеркалом и уговаривала маму отдать меня в танцевальный клуб. Мама отнекивалась и предлагала другие секции, а бабушка шутливо, но прямо сказала: «Куда нам, таким плюшечкам? Все танцовщицы, как струнки, с худенькими ручками и ножками».

Да, я была пышечкой. Почему-то мне казалось, что если я надену туфли и красивое платье, а потом выйду на паркет, то мгновенно преображусь - буду такой же стройной и красивой, как все танцовщицы. Слова бабушки меня как-то сразу отрезвили: танцы не для толстых и точка.

Так прошло 30 лет, я за это время увлеклась йогой и путешествовала, но оставалась все той же пышечкой, это у нас семейное. Год назад во время отдыха на Багамах, гуляя, я из-за пальмы тайком наблюдала, как отдыхающие девушки с кавалерами разучивают сальсу. «Не делаем широких шагов и улыбаемся! Теперь вы знаете, что сальсу не только едят, но и танцуют!», - шутил молодой инструктор. На второй день он вдруг резко направился в мою сторону, взял меня за руку и потащил на танцпол. Я упиралась, говорила, что не умею танцевать, что это не для меня. Инструктор, не отпуская меня, продолжил урок. Чертовски неловкая ситуация. Дабы не выглядеть глупо перед собравшимися я взяла себя в руки. Изо всех сил старалась повторять за танцором. Через час мы с ним могли уже связно делать базовые шаги. Ощущения фантастические! Я танцую, я счастлива!

Дело не в фигуре

Все оставшиеся дни отдыха я протанцевала. Конечно, танцем это было назвать сложно – просто набор движений. Но мне нравилось, а инструктор без конца хвалил меня и был крайне терпелив. По пути домой я, как заколдованная, повторяла про себя его слова: фигура, рост, вес и возраст – не главное, желание танцевать и умение чувствовать музыку – вот что важно!

У меня как будто крылья выросли, появилось ощущение свободы и внутренней силы. Я нашла поблизости танцевальный клуб. Но на первое занятие по ча-ча-ча шла и боялась: а вдруг посмеются и скажут, что при моем телосложении и в таком возрасте лучше аквааэробикой в бассейне заниматься.

Тренер Владислав оказался веселым . В зале было немало новичков и любителей зажигательных танцев. Порадовало, что все они разного возраста и комплекции.

Ча-ча-ча – это не страшно

На первых занятиях движения на раз-два-три-ча-ча-ча казались невыполнимыми, я сбивалась с ритма, перенос веса с правой ноги на левую не получался. Чувствовала себя неповоротливой и деревянной, поднятые параллельно полу руки быстро уставали, я сутулилась. Видеть свое отражение в зеркалах зала было неприятно. Из-за меня инструктор в более медленном темпе повторял па несколько раз. Я так старалась, что в итоге перестаралась – мне стало плохо. Врач скорой сказал, что помимо танцев необходимо заниматься общей физподготовкой, чтобы организм был готов к нагрузкам, а сами тренировки должны идти от простого к сложному постепенно, невозможно научиться всему и сразу. Тренер не виноват, я сама слишком усердствовала.

Бальные латиноамериканские танцы: Пасадобль - танец, своими движениями весьма напоминающий манеры тореадора во время проведения корриды. Румба - каждое движение танца излучает любовь и страсть. Самба - легкие и пружинистые движения танца, от которого веет бразильскими карнавалами. Ча-ча-ча - движения совпадают с музыкальным ритмом, танец дает возможность раскрыться партнерше, показать грацию и женственность. Джайв - кардинально отличается от четырёх других танцев специфической техникой. Среди основных элементов - покачивание и быстрое синкопированное шассе вправо и влево на полтора такта.

На следующий день после такого интенсива ныли все мышцы, я просто не сдвинулась с места, мне казалось, что я растянула все связки. Думала: брошу, хватит мучить себя и мешать другим. А тренер, как будто услышав мои мысли, шутил: «Все, даже призеры, начинали когда-то с нуля, ошибались, но не отчаивались. Повторяйте дома основные движения и всегда улыбайтесь!»

Через три месяца ча-ча-ча стал моим любимым танцем и вовсе не страшным. Я перестала волноваться, слушала музыку, научилась держать ровную спину, не опускать голову. Лок-степ (движение вперед-назад) и шассе (движение в сторону), повороты на 90 градусов стали естественными и не вызвали паники. Даже начала импровизировать – добавляла движения плечами, головой. Владислав хвалил и спрашивал: «Представьте, если из-за первых неудач бросили бы танцы? Теперь не останавливаться и учиться дальше!»

Танцуешь = молодеешь

За год я освоила несколько танцев. Мы танцевали по одному и в паре с преподавателем. К трудностям относилась философски: они для того, чтобы их преодолевать. Поэтому, когда какие-то движения в румбе или самбе не получались сразу – не отчаивалась, а отрабатывала дома, например, «баунс» (сгибание колен при переносе массы тела и при приставке ног). В свободное время включала музыку и танцевала, делала несложные упражнения на растяжку, крутила обруч.

За время танцев похудела, у меня появилась горделивая осанка, легкая походка, исчезла сутулость, стал подтянутым живот. Коллеги и друзья говорят, что я помолодела, посвежела. Спрашивают, не собираюсь ли я на любительский турнир. Но к чему мне состязания, я уже одержала победу над своими страхами и комплексами. А мои призы – хорошее настроение и любимые танцы под зажигательную музыку.

Комментарий эксперта: Официально заявляю: танцы не имеют возрастных границ, для любителей не важна и комплекция. Женщины, танцуя, преображаются: у них меняется походка, осанка, жестикуляция, фигура становится подтянутой. В танцах задействованы все группы мышц. Активно работает дыхательная система. Благодаря правильному дыханию и обмен веществ улучшается. Танцуя, вы теряете калории, приводите в тонус мышцы, компенсируете малоподвижный образ жизни. В спорте главное – цель и результат, в танцах – сам процесс, это лучшее антистрессовое занятие. Новичкам, а особенно с лишним весом, заниматься следует осторожно. Растяжений и надрывов мышц можно избежать, если слушать свой организм и соблюдать правила – делаем разминку, растяжку, ходим на хореографию и физподготовку.