Существует ли паразит, способный «зомбировать» своего хозяина?

Да, это внутриклеточный паразит Toxoplasma gondii. Обычно он стремится попасть в кишечник кошки и там размножиться.

Для того чтобы достичь желаемого, ему нужно заставить своего промежуточного хозяина, мышку. подойти к этой самой кошке. Обычно грызуны трусливо избегают подобного контакта, но под влиянием токсоплазмы у них пропадает чувство страха, а исследовательский инстинкт, наоборот, обостряется. Интересно, что человек, заразившись токсоплазмой (а для паразита нет большой разницы, в ком пережить бесполую стадию жизненного цикла, в мышке или человеке, лишь бы теплокровное позвоночное), также может проявлять странности в поведении. Попадая в наш организм через пищеварительный тракт, токсоплазма разносится по кровотоку и достигает головного мозга. При этом происходит активация иммунной системы и опосредованное увеличение синтеза дофамина. Этот нейромодулятор обеспечивает нормальное функционирование "центра положительных эмоций и удовольствия" в мозге - лимбической системы. В случае избытка дофамина человек может страдать от различных эмоциональных расстройств. В многочисленных исследованиях была показана связь между токсоплазмозом и повышенным риском развития шизофрении, психозов и агрессивного поведения (неконтролируемого гнева).