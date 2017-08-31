Существует ли отцовский инстинкт?

И если существует, с чего начинается?

Эксперты склоняются скорее к положительному ответу. Запускает отцовский инстинкт первая встреча с ребенком. И хорошо, если она происходит еще в стенах родильной палаты (во время так называемых «партнёрских родов»). В перинатальной психологии установление первичной эмоциональной связи между родителями и ребенком называется бондингом. При тесном физическом контакте с новорожденным («кожа к коже»), у свежеиспеченного папы повышается уровень пролактина и окситоцина – гормонов «материнского инстинкта», благодаря которымон легче переносит бессонные ночи, детский плач и даже возможнуюмамину послеродовую депрессию. Ученые из Бар Иланского университетаустановили, что уровень окситоцина и пролактина остается стабильно высокимв первые полгода после рождения ребенка. Ранние отношения папы с ребенком имеют колоссальное значение для последующего развития отцовской привязанности. По данным исследователей из Гётеборгского университета (Швеция), что отцы, имевшие возможность понянчиться со своими новорожденными чадами в первые 15 минут жизни, в дальнейшем были более внимательны и чутки к их потребностям по сравнению с мужчинами, которые увидели своих отпрысков только спустя несколько дней после рождения.