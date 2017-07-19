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Здоровье
Теория и практика / Лекарства

Существует ли альтернатива лечению антибиотиками?

Антибиотики, спасшие сотни миллионов жизней, становятся всё менее и менее актуальны в наши дни из-за их бездумного использования в здравоохранении, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 20 июля 2017 г.
Тэги: антибиотики

Человечество вывело огромное количество бактериальных мутантов, устойчивых ко всему существующему и доступному спектру антибиотиков, а учитывая, что последний антибиотик открыли около 40 лет назад и новых с тех пор не появилось,  перспектива дальнейшего использования антибиотиков выглядит отнюдь не радужной. Ключом к решению проблемы являются бактериофаги – вирусы, поражающие исключительно бактерии. Бактериофагу абсолютно не важно, к каким антибиотикам бактерия устойчива, он все равно способен ее заразить и, в конечном счете, разрушить. К сожалению, из-за инертности рынка, фаготерапия практически отсутствует на Западе, в то время как в России и в Восточной Европе некоторые фагопрепараты все-таки производятся, и их даже используют в лечении, правда, не очень часто.

 

 

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 20 июля 2017 г.
Журнал "Здоровье"№6 2017 Журнал "Здоровье"№6 2017
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"

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