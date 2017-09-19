СУХОСТЬ ВО РТУ: 6 ПРИЧИН

Вроде не жарко, а язык буквально прилипает к небу. Что бы это значило?

1. Сахарный диабет

Сухость во рту - один из самых ранних и распространённых симптомов диабета. Под действием избытка сахара увеличивается выход жидкости из клеток в кровяное русло, усиливается мочеиспускание и организм быстрее обезвоживается. Результат - жажда и постоянная сухость во рту, особенно заметная ночью и в утренние часы, когда человек подолгу не пьёт. Диабет 1 типа обычно развивается в молодом возрасте, до тридцати, а всплеск диабета 2 типа, который ещё называют инсулиннезависимым, приходится на 50-60 лет.

Что делать? При появлении сухости во рту сдать натощак анализ крови на глюкозу и гликированный гемоглобин, дающий информацию о средней концентрации глюкозы за последние три месяца.



2. Синдром Шегрена

Это аутоиммунные заболевание чётко привязано к полу и возрасту: 9 из 10 заболевших - женщины, и 9 из 10 заболевших женщин находятся в постменопаузе. Иммунные клетки начинают атаковать собственные ткани организма, прежде всего под удар попадают слюнные железы. В результате выработка слюны значительно уменьшается, возникает постоянная сухость во рту, вынуждающая носить с собой воду и всё время смачивать рот. Кроме слюнных поражаются и слезные железы, поэтому возникают признаки синдрома сухого глаза: дискомфорт и резь в глазах. С помощью лекарств удаётся добиться почти полного регресса симптомов заболевания.

Что делать? Встать на учет в клинику, имеющую большой опыт лечения системныхаутоимунных заболеваний.



3. Побочное действие лекарств

Сухость во рту нередко сопровождает приём таблетированных форм антибактериальных и противогрибковых препаратов, антидепрессантов и снотворных, препаратов для лечения угрей, антигистаминных и некоторых обезболивающих. Сухость может четко ассоциироваться с приемом таблетки, а может чувствоваться постоянно, усиливаясь в ночное время.

Что делать? Если после назначения нового лекарства появилась сухость во рту, обратитесь к назначившему препарат доктору, вполне возможно он сможет подобрать схожее лекарство без неприятного побочного эффекта.



4.Патология носоглотки

Если человек большую часть времени дышит ртом, то его слизистая оболочка очень быстро высыхает. Значит, такие заболевания как гайморит, хронический аллергический или обычный насморк, наличие в носоглотке полипов или искривление носовой перегородки, одним словом все, что мешает носу проводить воздух в нижние дыхательные пути, неминуемо вызывает постоянную сухость во рту.

Что делать? Если cухость сопровождается такими симптомами, как затруднение носового дыхания через одну или обе ноздри, постоянныевыделения из носа, кашель в утренние часы, субфебрильная температура по вечерам, обязательно обратитесь к ЛОРу.

5. Заболевания желудочно-кишечного тракта

Язык и слизистая полости рта - часть пищеварительной системы, и все её проблемы неминуемо на них отражаются. Кроме сухости, может беспокоить неприятный запахизо рта, появление на языке обильногобелесого и даже серого налёта. Причиной этого чаще всего являются хронический или острый гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, холецистит, панкреатит, колит.

Что делать? Список можно продолжать, поэтому если сухость во рту сопровождается другими неприятными симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта - срочно к гастроэнтерологу! Потребуется пройти УЗИ брюшной полости, гастроскопию, сдать анализы крови, мочи и кала.



6. Дисбактериоз полости рта

На фоне снижения иммунитета баланс микрофлоры ротовой полости может нарушиться, условно-патогенные бактерии захватят лидерство и не встречая сопротивления, начнут проявлять свои патогенные свойства. Возмутителями спокойствия могут стать и грибки, главным образом из рода Кандида. Причиной иммунных проблем чаще всего становятся недавно перенесённые инфекционные или просто тяжело протекавшие заболевания, длительный приём антибиотиков, злоупотребление алкоголем. Беспокоит не только сухость во рту, но и появление белого налёта на языке и слизистой, неприятный запах изо рта. Язык при этом становится шершавым и огрубевшим.

Что делать? Обратитесь к стоматологу, врач назначит местные препараты и направит к терапевту для подбора общего лечения.