Спросите эксперта: варикоз

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ

АРТЕМ СЕМЕНОВ, к. м. н. , руководитель Московского инновационного флебологического центра, хирург-флеболог.

Почему варикоз возникает так неожиданно?

На самом деле внезапной эту проблему назвать нельзя. Начинается все с нарушения нормальной работы венозных клапанов и возникновения обратного тока (рефлюкса) крови.Но на ранних стадиях симптомы болезни выражены слабо, поэтому их легко пропустить. Повышенную утомляемость ног женщины списывают на длительную ходьбу и неудобную обувь. Судороги - на недостаток кальция и магния..

Поэтому важно не пропустить пять первых признаков варикоза:

1. Усталость ног к вечеру, покалывание в течение дня.

2. Небольшие отеки на стопах и кожный зуд голеней.

3. Усиление сосудистого рисунка – мелкие сосуды видны на коже.

4.Судороги в ногах и острая боль от долгого ношения обуви на каблуках.

5. Онемение, дискомфорт.

Можно ли предотвратить варикоз начальных стадий?

Можно при соблюдении этих простых правил:

1. Ходить более 3 км. день в комфортной обуви (бег при варикозе не рекомендуется).

2. Носить каблук не выше 4 см.и не сидеть «нога на ногу».

3. Каждые 20-30 мин выполнять по 10-15 перекатов с пятки на носок. Это способствует улучшению венозного кровотока за счет сокращений икроножных мышц.

4. Вечером - контрастный душ для ног и ежедневный массаж от ступней до бедер.

5. Носить профилактический компрессионный трикотаж..

А какова функция компрессионного трикотажа?

Он задает строго определенное давление на лодыжке, голени и бедре и распределяет давление таким образом, чтобы кровь быстрее двигалась в сторону сердца, разгружая вены. Поэтому компрессионные чулки, колготки в случае варикоза- незаменимы. От болезни они не избавляют, но её прогрессирование останавливают. Кроме того, профилактический тонкий компрессионный трикотаж значительно уменьшает отечность и усталость.

С чего начать его выбор?

Лучше всего начинать с профессиональных ортопедических салонов. Компрессионный трикотаж – это медицинские изделия со множеством важных для здоровья параметров (степенью компрессии, обхватом, вязкой, плотностью). Сотрудники профессиональных салонов помогут вам правильно сделать замеры и подобрать модель, подходящую именно вам. Трикотаж должен идеально «сидеть» на ноге, чтобы создавать компрессию в определенных местах и заставлять двигаться кровь к сердцу, разгружая вены. В салоне у вас будет возможность научиться правильно надевать и снимать компрессионный трикотаж, узнать, как правильно за ним ухаживать, чтобы он прослужил долго.

Как подбирать?

Убедитесь, что чулки и колготки, будучи медицинским изделием, имеют регистрационное удостоверение Рос. Здрав. Надзора.

Широкая размерная сетка - второй важный критерий для подбора трикотажа. Чем больше размеров и возможностей нестандартных решений, тем больше гарантий, что трикотаж идеально вам подойдет.

Мягкость и эластичность очень важно для комфортного ношения и одевания трикотажа. Поэтому проверяйте наличие в составе мягких нитей, например микрофибры.

Современные производители применяют инновационные технологии, которые превращают компрессионные колготки красивыми и комфортными.