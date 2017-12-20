СПЛЕТНИ: МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

О чём сплетничают мужчины и женщины, и кто из них делает это чаще выяснили учёные из канадского Университета Оттавы.

В исследовании приняли участие 290 молодых людей обоих полов, заполнивших анкеты. В них содержались как явные, так и скрытые вопросы, призванные оценить, насколько часто испытуемый сплетничает, что за проблемы наиболее часто обсуждаются при этом. Параллельно, учёные пытались оценит роль сплетен в социальных взаимоотношениях.

Как и предполагалось, женщины сплетничают гораздо чаще представителей сильного пола. Но и мужчины не прочь "промыть косточки" окружающим. Но делают они это с разной мотивацией и разными чувствами. Так, женщинам откровенно нравится сплетничать, они не скрывают, что получают от этого удовольствие. Мужчины морального удовлетворения от участия в такого рода разговорах не испытывают, зато используют их для получения самой последней или секретной информации.

При этом сплетничающие женщины чаще всего обсуждали внешний вид других женщин, а мужчины - социальные достижения других мужчин. Ученые считают, что именно для женщин сплетни являются важным элементом социальной жизни. поскольку они, в отличие от мужчин часто используют все, полученное в "кухонных разговорчиках" с практической целью. Чаще всего, чтобы испортить репутацию своих соперниц. Многочисленные предыдущие исследования сплетен тоже выделяют их главную социальную цель - сформировать репутацию человека и дать возможность другим узнать, что же можно от него ожидать. Неудивительно, что многие используют сплетни как инструмент, чтобы запустить обсуждение ложной информации и ослабить позицию определённого индивида.

Правда, есть риск самой растерять кредит доверия и стать предметом для обсуждения, поскольку даже сплетни, способны быстро очищаться от ложной информации.

Канадским коллегам вторят исследователи из итальянского Университета Павии. Они уверены, что сплетничать полезно всем, независимо от пола и возраста. В своём исследовании они изучили, какие изменения происходят в организме сплетничающих девушек. В роли лабораторных мышек выступили 22 студентки того же университета. Оказалось, что в то время, как дамочки "перемывали кости" окружающим, их головной мозг вырабатывал больше окситоцина, чем во время разговоров о делах или погоде. Напомним, что окситоцин, который нередко называют "гормоном любви" среди прочего отвечает за формирование чувства удовольствия, его продукция увеличивается при поцелуях, объятиях и занятии сексом.

Факты в тему: Психологи выделяют следующие признаки сплетничающих: -Увлеченно беседующие сразу же замолкают, лишь только помещение заходит посторонний. -Все участники беседы вдруг начинают синхронно высматривать кого-то. -Разговаривающие обсуждают тему, не соответствующую обстановке (например, в рабочее время не обсуждают рабочие вопросы, а говорят на постороннюю тему).