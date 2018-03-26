Современные тренды в воспитании младенцев

Родители всегда стремятся делать все правильно. Но как понять что правильно, если о горшке и пеленании уже больше века размышляют лучшие умы и конца этому не видно.

КАНДАЛЫ ДЛЯ ДЕТОЧКИ

Насущный вопрос последних лет – надо ли младенца пеленать. Его обсуждают не только на родительских форумах, но и в научном сообществе. То, что ребенок проводил первые месяцы жизни (а кое-где – и годы!) в туго спеленутом состоянии, когда-то считалось абсолютно нормальным. Даже полезным – так и безопаснее, и «ножки будут ровнее», и вообще –спокойнее. Однако в 19-20 веках наметился более «либеральный» тренд, не без влияния нашумевшей книги Руссо «Эмиль, или О воспитании», где пеленание было названо «неестественным».

В России был собственный борец с пеленками – Лев Толстой. Он так талантливо описал свои первые воспоминания, связанные с насильственной «упаковкой», что пеленки стали ассоциироваться чуть ли не с кандалами, а люди, их использующие – с тюремщиками. Позже возникла «пеленочная гипотеза»о том, что дети, которых в младенчестве пеленали, вырастают пассивными, склонными к подчинению. Научного подтверждения у нее до сих пор нет, но многие родители перестали пеленать детей туго, оставляя простор для маневра и даже отказываться от пеленок в пользу штанишек и кофточек.

Неидеальный отец Руссо в вопросах воспитания был скорее теоретиком, чем практиком. Своих отпрысков он отправил в приют – так в его времена поступали многие. Обычным делом во Франции был и найм кормилиц для ухода за младенцем. Те, чтобы заработать, брали сразу по нескольку детей и большую часть времени держали их туго спеленутыми. Не удивительно, что показатели детской смертности зашкаливали. Руссо, не быдучи примерным отцом, первым написал о порочности такой практики.

ТЕМНЫЕ И СВЕТЛЫЕ СТОРОНЫ ПЕЛЕНКИ

В 2000-х– пеленки снова в топе, причем в таких «либеральных» странах, как США, Канада, Великобритания, Голландия. По данным BMJ, теперь в Северной Америке до полугода пеленают 9 детей из 10, а в Великобритании с 2010 по 2011 год продажи пеленок выросли на 61%. Почему? Появились доказательства, что пеленание может быть полезным.

В журнале Американской академии педиатрии был опубликован обзор 78 исследований по этой теме. Выяснилось, что пеленание помогает утихомирить беспокойного ребенка – спеленутые дети качественнее и дольше спят. Недоношенным детям пеленки помогают быстрее развивать моторные навыки. А главное -пеленание снижает риск внезапной смерти новорожденных – меньше шансов, что они что-то накинут себе на лицо и задохнутся. Однако это если младенец лежит на спинке.

При этом тугое пеленание может вызвать респираторные проблемы (из-за сдавливания грудной клетки). Кроме того, исследование, проведенное в Турции и Китае, показало: если младенец первые 3 месяца проводит в пеленках, у него в 4 раза возрастает риск пневмонии. Это подтверждают данные из Монголии, где до сих пор принято заматывать младенца в пеленки с ног до головы. Также обнаружилась связь тугого пеленания и дисплазии тазобедренного сустава (ДТС). В Японии, где такого рода упаковку ребенка практиковали до 1965 года, ДТС была очень распространенным явлением. После того как рекомендации педиатров изменились, подобных случаев стало гораздо меньше.

​Лев Толстой о пеленании «Вот первые мои воспоминания. Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться… И памятно мне не крик мой, не страданье, но слож­ность, противуречивость впечатления. Мне хочется свободы, она нико­му не мешает, и меня мучают … Я слаб, а они сильны».

Поэтому современные педиатры оставляют решение о том, нужно ли пеленание, за родителями. Главное: пеленки не должны сдавливать ребенка и мешать ему дышать; в комнате должно быть прохладно, чтобы малыш не перегрелся; спеленутого ребенка нельзя класть на живот; ножки не должны жестко фиксироваться в сведенном состоянии.

Способы пеленания

1. Тугое пеленание. Малыша плотно заворачивают в пеленку с руками и ногами. Большинство педиатров считают его устаревшим и вредным.

2. Свободное (естественное) пеленание. Плотно зафиксированы только ручки, ножки остаются свободными, малыш может их поджать, как ему удобно. Считается более физиологичным.

3. Пеленание со свободными ручками. В пеленку укутаны только ножки. Комфортный вариант для бодрствования, однако в качестве ночного подходит не всем –малыши так хуже засыпают и будят себя случайными движениями рук.

ВОЗЬМИ НА РУЧКИ!

Другой важный момент – брать ли младенца на руки по первому требованию, то есть крику. В первую очередь это касается ночных побудок, которые за пару месяцев превращают родителей в зомби. Не так давно господствовало мнение, что ребенка нечего приучать к рукам, пусть прокричится и перестанет терроризировать окружающих. Однако все больше данных о том, что это неправильно и в будущем может сказаться на психическом и физическом здоровье ребенка, а так же его отношениях с родителями.

В современной психологии есть такое понятие – базовое доверие к жизни. Оно формируется у ребенка в течение первого года жизни только тогда, когда он получал положительную реакцию на свои нужды. О них малыш может сообщить только криком. Если базовое доверие не создается, в будущем возможны проблемы: повышаются риски развития депрессии, зависимостей и сложностей с психикой. А вот если ребенок рос в ситуации, когда его плач не оставляли без внимания, у него больше шансов в будущем лучше справляться со стрессами и не наломать дров в пубертатный период.

Есть данные научных исследований, подтверждающие, что нельзя не подходить к малышу на зов. В частности, недавно выяснилось, что если плачущего ребенка не берут на руки, у него происходят негативные изменения на эпигенетическом уровне (подробнее на стр. – тут ссылка на эту новость в номере).

Дети могут плакать не только потому, что голодны или пора менять памперс. Для них важна связь со «своим» взрослым. Формирование этой привязанности – эволюционно действенный способ выживания. Игнорируя плач младенца, взрослые ломают этот механизм – конечно, не без последствий. Подробнее об этом можно почитать в книге Людмилы Петрановской «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка».

Не будите его!

Замученным ночными бдениями родителям полезно знать, что есть случаи, когда писк и возня в кроватке не означают, что малыша нужно брать на руки. Он может шуметь во время перехода из одной фазы сна в другую. Происходит этот по причине несовершенства его нервной системы. Взять его в такой момент на руки – это разбудить. А вот если выдержать несколько минут, он вполне может утихомириться самостоятельно. Задача родителей –учиться понимать, что с ним происходит в конкретный момент.

ПАМПЕРСЫ И ГОРШКИ

Еще один вечный вопрос – памперсы. Казалось бы, все пришли к выводу, что их можно использовать, что они безвредны и комфортны. Но оказывается, именно этот комфорт может быть причиной неожиданной проблемы – задержки речевого развития. Ни для кого не новость, что современные дети начинают позже говорить. Если ориентироваться на старые логопедические нормы, предписывающие двухлеткам способность связно разговаривать, то задержку речевого развития можно ставить практически всем.

Версию относительно того, почему это происходит, выдвинула эволюционный биолог и известный детский психолог Екатерина Мурашова. По её мнению, когнитивное развитие ребенка тесно связано с умением контролировать свои естественные потребности. Проще говоря, у ребенка, которого учат не пачкать пеленки, быстрее развивается мозг. Так что «высаживание» на горшок теперь расценивается не как устаревшая метода, позволяющая экономить на подгузниках, а прогрессивный способ развития малыша. Пока это только гипотеза. Зато уже есть доказательства, что научить ребенка пользоваться горшком не так трудно, как об этом рассказывают. Достаточно внимательно наблюдать за ним и при первых сигналах, которые ребенок всегда подает, помочь принять ему определенную позу над горшком. За 1-3 месяца у него сформируется условный рефлекс, горшок и поза начнут ассоциироваться с конкретным процессом.

Шведские ученые из Университета Гетеборга 2 года наблюдали за тем, как это делают во Вьетнаме. Здесь традиционно приучают детей к горшку прямо с рождения, и к 9 месяцам все местные младенцы прекрасно обходятся без подгузников. А вот в западных странах попытки познакомить чадо с горшком до 2-3 лет все еще считаются преждевременными. Хотя и здесь все больше педиатров и родителей приходят к выводу, что неплохо бы делать это раньше. Что до опыта вьетнамских мамочек, то для закрепления условного рефлекса они свистят в процессе приучения детей к горшку. То есть те учатся писать буквально по свистку. Почему бы и нам не попробовать? Во всяком случае, будет весело!

Отказ от памперсов – это еще и «зеленая тема». Они разлагаются в природе около 500 лет. При этом только в США ежегодно на свалки попадает до 3,4 миллиона тонн использованных памперсов! Забота об окружающей среде – еще один бонус раннего приучений к горшку. Ведь детям еще жить в этом мире, и хорошо, если он будет хоть немного чище.

ЖИЗНЬ ПО ЧАСАМ И БЕЗ

Одна из самых дискуссионных тем – надо ли приучать ребенка к режиму кормлений и сна. Еще в 40-е годы прошлого века было принято жестко его соблюдать и не вестись на недовольство малыша. Однако со времен доктора Спока наметилось глобальное потепление в этом вопросе. При всей своей противоречивости Спок был первым, кто признал в младенце личность и призвал считаться с его потребностями . Он ратовал за гибкий график кормлений, однако считал, что график этот должен учитывать нужды не только ребенка, но и родителей. Чтобы соблюсти баланс интересов, он советовал оставлять ребенка покричать, если тот требовал еды раньше положенного срока, и посмотреть, что получится. Многие современные мамы ориентируются на авторов популярной книги «Ребенок от рождения и до двух лет» Марты и Уильяма Сирзов. Именно с них, родителей восьмерых детей, пошла мода на естественное родительство – кормление грудью по первому требованию, минимум до 2 лет, совместный сон с ребенком, слинги, кенгурятники…

Такой детоцентризм, возможно, очень гуманен и помогает формированию того самого «базового доверия к жизни», но подходит явно не всем родителям. Также все чаще встречается мнение, что фрустрация в небольших количествах малышу не повредит. И когда ему нужно немного подождать, он учится терпению и пониманию, что мир, пусть и дружелюбный, вращается не вокруг него одного. Поэтому все больше родителей, перечитав все, что написали гуру педагогики, вырабатывают собственную систему, которая учитывает интересы не гипотетического ребенка и его среднестатистических родителей, а нужды своей семьи. Безусловно, будут и ошибки, и разочарования. Никто не говорит, что дети – это легко. Но с ними точно не соскучишься!

Гуру, которые пугают В Университете Варвика (Великобритания) изучили труды 6 самых популярных авторов книг о воспитании младенцев и обнаружили, что методы меняются, а стиль подачи информации остается одним - пугающим. Гуру дают понять, что если не следовать их советам, никто не гарантирует, что с детьми все будет хорошо. При этом идеальных методов воспитания никто не нашел! Все их противоречивые советы, по словам руководителя исследования профессора Анжелы Дэвис, «поражают своим цинизмом» и только сбивают мам с толку. Так стоит ли им бездумно следовать?

Опубликовано: 3 мая 2018 г.