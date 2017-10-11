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СОВАМ ЛУЧШЕ ПРИХОДИТЬ НА РАБОТУ ПОЗЖЕ

Работодателям следует более серьезно относится к биоритмам своих сотрудников, уверены ученые из Сиднейского Университета.
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 11 октября 2017 г.
Тэги: сон и бессонница

В своей работе они изучили хронотипы людей разных профессий. Оказалось, что показатель эффективности наиболее зависим не от вида деятельности, начальства или любого другого фактора, а исключительно от природных биоритмов человека. Напомним, что «жаворонки» наиболее работоспособны в утренние часы и готовы активно трудиться с 8 утра до середины дня, «совы» показывают чудеса трудолюбия с 16.00 и до позднего вечера, а голуби имеют два всплеска активности – с 10 до 12 часов и с 15 до 18.

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При этом ученые выяснили, что голубей среди нас (во всяком случае среди австралийцев) меньшинство, поэтому они условно поделили всех работников на «жаворонков», трудоспособных с раннего утра  до 3 часов дня, и «сов», которые абсолютно бесполезны до полудня, раскачиваются после обеда, зато после 3-х и почти до самой ночи готовы полностью отдаваться работе.

При этом даже в прогрессивной Австралии работодатели если и проводят психологическое тестирование сотрудников, то чаще всего не используют его результаты на практике. А зря, уверены ученые.

ФАКТЫ В ТЕМУ:

 - По данным исследований американских ученых в США 56% сов, 35% жаворонков и 19% голубей. В Европе 40% сов, 25% жаворонков и 35% голубей.

- С возрастом количество сов уменьшается. Среди взрослых людей до 30 лет почти половина - совы. В возрасте от 30 до 50 лет сов - примерно 30 %. А вот после 55 лет «по совиному» живут единицы.

- Пары, в которых один из супругов сова, а другой - жаворонок, больше подвержены ссорам, реже занимаются любовью и чаще испытывают одиночество.

Построение рабочего коллектива с учетом  биоритмов поможет значительно повысить работоспособность без дополнительных затрат. Особенно в сложных профессиях, где многое зависит от каждого члена коллектива – хирургических и реанимационных бригадах, работниках экстренных служб, и даже при подборе музыкантов в симфонический оркестр. «Не столько важно учитывать время работы коллектива, сколько правильно подобрать сотрудников одного хронотипа», - говорят ученые. По их мнению, это сделает коллективную работу более четкой, люди будут легче понимать друг друга, ведь они находятся «на одной волне».

Еще одна возможность, открывающаяся благодаря тестированию работников на хронотип – грамотно строить график  при 12-часовом или круглосуточном режиме работы. Так, на суточные дежурства, с большой нагрузкой в вечернее и ночное время, лучше доверить совам, а первую смену по возможности - жаворонкам.  

И еще в одной бригаде с длинным рабочим днём, очень полезно сочетать сов и жаворонков например, в полицейском патруле один может быть жаворонком, а второй - совой. Тогда всё время работы один из сотрудников будет максимально внимателен, в то время как другой сможет немного расслабиться.

И, наконец, о тех, кого принято в шутку называть «офисным планктоном». Ученые уверены – строгий руководитель, равняющий всех сотрудников под одну гребенку и маниакально отслеживающий опоздания, вредит сам себе. Сова конечно кое-как долетит  до офиса к 8.30, но толку от неё до обеда всё равно не будет: количество ошибок у сов в утренние часы, равно как и у жаворонков в вечерние, увеличивается более чем в 2 раза. Зато руководитель, который кому-то разрешает приходить к 11 утра, а кому-то в 5 вечера уходить домой, сможет повысить эффективность работы всего коллектива.

 

 

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 11 октября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№10 2017 Журнал "Здоровье"№10 2017
Журнальный заголовок: "СОВАМ ЛУЧШЕ ПРИХОДИТЬ НА РАБОТУ ПОЗЖЕ"

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