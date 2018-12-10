Соревнование с самим собой

Кто-то вяжет крючком и готовит пирожные, а кто-то увлекается спортом, достигая невероятных результатов. Что движет этими людьми, которые после обычной работы в офисе идут испытывать себя и искать свой предел возможностей.

Золотой парашют

«Когда ты в небе, неважно, кто и что про тебя думает, не нужно никому ничего доказывать – это абсолютная свобода!»

Кто? Юлия Суркова, 32 года, главный специалист дирекции бюджетирования аэропорта Шереметьево

Что? В 2007 году я впервые прыгнула с парашютом и поняла, что больше не смогу без этого жить. Теперь я кандидат в мастера спорта и на моем счету более 1000 прыжков.

Почему? Как я себя ни сдерживала, меня всегда тянуло на экстрим, и я перепробовала много разных видов спорта. В итоге, поняла, что моя стихия – небо. Когда я выхожу из самолета, я счастлива, потому что там, в небе, могу быть настоящей, самой собой.

Как? В начале мои друзья, семья и коллеги по офису не верили в серьезность моего увлечения. Но когда я специально устроилась на вторую работу, чтобы купить амуницию для парашютного спорта, сомнений ни у кого не осталось. Через год после начала занятий я прошла сертификацию AFF (Accelerated Freefall, курс обучения свободному падению) и вскоре моя жизнь буквально замкнулась на прыжках – все выходные я проводила на аэродроме, тратила на это все деньги, и мне было не о чем говорить с теми, кто не занимался парашютным спортом. Даже мужу перед свадьбой я объявила, что для меня парашюты всегда будут на первом месте. И на следующее утро после регистрации в ЗАГСе в 4 утра я уже была на аэродроме.

Сегодня я занимаюсь чуть меньше, но все равно не могу представить свою жизнь без прыжков. Своим главным достижением я считаю участие в национальном мировом женском рекорде в 2013 году – 101 девушка в небе в форме цветка в цветах Российского флага. Это был удивительный опыт!

Бонус! Когда я только начинала, у меня были проблемы с сердцем, а после года прыжков результаты ЭКГ пришли в норму. Кроме того, парашютный спорт позволяет мне избавиться от лишнего напряжения – любые проблемы после прыжков забываются, и я возвращаюсь домой и на работу в гармонии с самой собой.

Железный человек

«Циклические виды спорта – это соревнование с самим собой, со своими результатами, со своими возможностями».

Кто? Борис Школьников, 29 лет, сооснователь и технический директор IT-компании, отец двоих детей

Что? Я всегда занимался разными видами спорта, но на любительском уровне и целей никаких перед собой не ставил. А 1,5 года назад друг уговорил меня поучаствовать в триатлоне. Я начал готовиться и этим летом прошел ¼ Iron Man (серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию).

Почему? Мне нравится преодолевать себя. Хотя сам процесс преодоления очень непрост, но в тот момент, когда ты это сделал, испытываешь невероятные эмоции!

Как? Результат 2 часа 30 минут за этап ¼ – не так уж и плохо при тех тренировочных часах, которые у меня были. Хотя могло бы быть и лучше, а, значит, есть к чему стремиться. Чтобы улучшать свои результаты, нужно тренироваться 4-5 раз в неделю: чередовать беговые нагрузки, плавание, велосипед, ОФП – в идеале под руководством опытного тренера. От того, сколько часов ты тренировался и насколько качественно провел тренировочное время, будет зависеть финальный результат. Хотя есть и внешние обстоятельства: совмещать работу и триатлон сложно. С собственным бизнесом и двумя детьми приходится искать в сутках дополнительные часы, «откусывать» от сна или других активностей. Спорт-семья-работа – как треугольник, грани которого нужно постоянно выравнивать.

Бонус! Из-за нагрузки на работе я нахожусь в постоянном напряжении и стрессе, а спорт дает мне ментальную разгрузку и помогает расслабиться. Да и просто физическое состояние становится лучше. В здоровом теле – здоровый дух!

Идеальная форма

«Однажды почувствовав вкус победы, ты можешь стремиться только к вершине пьедестала».

Кто? Ольга Бодунова, 31 год, помощник генерального директора в туристической компании.

Что? Я занимаюсь бодибилдингом всего два года, но уже стала абсолютной чемпионкой Москвы и вице-чемпионкой России в любительской лиге. После победы в Moscow Bodybuilding Cup в прошлом году я получила право на переход в лигу профессионалов и думаю следующей весной попробовать свои силы на новом уровне.

Почему? Я никогда не ходила в тренажерный зал и спорта в моей жизни не было. Все началось с покупки абонемента в фитнес-клуб за компанию с подругой. Спустя год занятий произошло судьбоносное знакомство с моим будущим тренером, я стала заниматься намного чаще и однажды решила попробовать свои силы на сцене.

Как? Кто-то марки собирает, кто-то фигурки котиков, а я люблю качаться, показывать свои результаты на сцене, чувствовать восхищенные взгляды и выигрывать, конечно. Мой папа – мастер спорта по тяжелой атлетике, у него много медалей с советских времен, и, наверное, у меня на генетическом уровне заложен спортивный азарт, желание выступать и соревноваться. К тому же я несколько раз была на соревнованиях по бодибилдингу за сценой, болела за своих знакомых и ощущала совершенно особенную, манящую и притягательную атмосферу. Когда я стала заниматься, то поняла, что соревнования требуют дисциплины, ответственного подхода и терпения. Пять дней в неделю с 10 до 19 я работаю в офисе, а потом сразу еду на тренировку. Во время подготовки к соревнованиям я питаюсь согласно рассчитанному тренером плану, который может корректироваться в зависимости от формы. Тренируюсь 5 раз в неделю под его чутким и четким контролем. И так от 3 до 5 месяцев – своеобразный день сурка.

Бонус! Благодаря спортивному хобби я стала разборчива в питании и получила хорошую фигуру, а также познакомилась с интересными людьми из мира фитнеса. Побывала в разных городах, куда бы просто так точно не поехала.

Комментарий эксперта:

Эксперт: Марина Китаева, спортивный психолог, автор книг по психологии победы в спорте

Известный психолог Эрик Берн писал, что людей можно условно разделить на две категории: «принцы» и «лягушки». «Лягушки» отличаются тем, что боятся выйти из собственной зоны комфорта. На каждое поражение у них есть объяснение: летом – слишком жарко, зимой – слишком холодно… «Принцы» же победители по жизни. Они отличаются полным принятием себя, и им нравится преодолевать препятствия на пути к цели. Они не боятся проигрывать: проигрыш для них – не поражение, а сигнал о том, что надо что-то изменить в способах и подходах к достижению поставленной цели и идти дальше.

Все эти люди относятся к категории победителей. И главная их победа – это желание побеждать себя.

Опубликовано: 10 января 2019 г.