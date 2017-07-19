Солнечный ожог

Самое главное средство летней косметички - солнцезащитный крем. Но что делать, если вы все-таки получили ожог?

ПОЧЕМУ МЫ ОБГОРАЕМ?

На этот риторический вопрос есть вполне научный ответ. Если коротко, не обгорают те, кто смуглее от природы. Дело в том, что наш цвет кожи определяется четырьмя генами, ответственными за выработку пигмента меланина. Все они локализованы в четырех разных хромосомах. Чем больше в клетке активных генов, запускающий синтез меланина, тем темнее ее окраска, а естественная защита от ультрафиолетового излучения выше. Отсюда расовое неравенство перед солнечными лучами: у афроамериканцев целых восемь форм этих генов, а у скандинавов часто нет ни одного.

Людям со светлой кожей приходится «добирать» количество меланина постепенно под воздействием небольших доз излучения.Обычно весь процесс занимает около 3 дней. Когда он завершён, появляется то, что мы привыкли называть загаром – усиленная пигментация там, где тело не было прикрыто одеждой.Но это совсем не означает, что теперь кожа полностью защищена от вредного воздействия ультрафиолета. На самом деле, люди с любым тоном кожи подвержены обгоранию на солнце. Просто вероятность получить ожоги значительно выше у тех, у кого меньше меланина.

Представители негроидной расы могут не только загорать, но и сгорать на солнце. Согласно последнему исследованию Мичиганского университета, если сравнивать степень защиты кожи афроамериканцев с той, которую представляет крем с солнечными фильтрами, то речь идет об SPF3.При этом минимальный рекомендованный врачами уровень - SPF 15

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ ОЖОГА?

Понять, что ожога не избежать, легко - кожа резко краснеет, любое прикосновение вызывает дискомфорт. «У солнечных ожогов есть свои фазы развития, - говорит дерматолог Марина Кузьминова. - Сначала резкое обезвоживание эпидермиса дает повышенную чувствительность, затем организм запускает процесс регенерации клеток, поврежденных излучением. Кровеносные сосуды расширяются, увеличивается поток крови, часто поднимается температура, ускоряется синтез белка – отсюда болевые ощущения и зуд». Если «обезоружена» сразу большая группа клеток, на их месте образуется волдырь – жидкость внутри оболочки волдыря нужна для того, чтобы наполнить плазмой повреждённую ткань и ускорить заживление.

СТЕПЕНЬЮ ВЫШЕ Яркий маркер серьезного ожога – мокнущие волдыри, отек или сыпь: так обычно проявляется ожог второй степени. В этом случае лучше обратиться к врачу: скорее всего, понадобится стероидная терапия в течение нескольких дней (например, препараты с кортизоном), обезболивающие и антигистаминные, если есть зуд или сыпь. Волдыри обрабатываются антибактериальными мазями или закрываются стерильным бинтом.

КАК ЛЕЧИТЬ ОЖОГ?

Если кожа поменяла цвет на пунцово-розовый и стала чувствительнее, но общее самочувствие в норме, то мы имеем дело с ожогом первой степени. Необходимо:

ü - Покинуть зону инсоляции, принять прохладный душ и сделать влажный компресс. Можно обернуться в полотенце, смоченное водой.

- Через 10-15 минут воспользуйтесь спреем от ожогов. «В поврежденных мембранах клеток мгновенно образуется дефицит пантотеновой кислоты, делающий кожу беззащитной перед инфекциями, баланс восстанавливает. Выбирая средство против ожогов, отдавайте предпочтение тем, где есть декспантенол, гидрокортизон, пантенол и сульфадиазин серебра. Достаточно применять их пару раз в день в течение следующих 3-4 дней, чтобы справиться с ожогом».

- Пейте воду и ешьте белковую пищу,это способствует восстановлению тканей.

- Не рассчитывайте на масла или увлажняющее молочко – их молекулы не проходят вглубь кожи, давая только временный увлажняющий эффект.

- Если вы знаете, что быстро, сгораете после каждого солнечного сеанса наносите лосьон с алое вера, витамином С или гиалуроновой кислотой.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА: Мария Быстрова, врач-косметолог «После того, как кожа обгорела, ее сразу хочется чем-то намазать. Часто под руку попадается крем для рук или для тела, который и идет в ход. К сожалению, все мази с вазелином, бензокаином или лидокаином не помогут восстановлению тканей, а только замедляет процесс заживления. Не советую использовать и молочные продукты, потому что жир блокирует работу потовых желез, но не помогает регенерации. Сметана просто охлаждает кожу, которая восстанавливается сама в течение долгого времени. Из проверенных медицинских средств хорошо справляется с ожогами компрессы на основе жидкости Бурова. Содержимое пакета нужно развести 500 мл воды и смочить этим раствором марлю, сложенную в 6-8 слоев. Компресс кладется на обожженный участок на 15-20 минут. После того, как покраснение спадет, загорайте осторожно хотя бы в течение 1-2 дней - желательно в легкой хлопковой тунике с длинными рукавами»