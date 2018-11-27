Холодные руки: в чем причина и что делать?

Не помогают ни теплые перчатки, ни растирания, ни занятия спортом. Постоянно мерзнут руки. Даже окружающие замечают «земноводный синдром» и смеются – любовь не греет. На самом деле это не повод для шуток!

Холодные руки считаются женской болезнью. Особенно часто на пониженную температуру конечностей жалуются представительницы прекрасного пола с 15 до 45 лет. Это связано с тем, что у женщин терморегуляция организма более слабая, чем у мужчин. Возможно, вы просто легко одеваетесь и все дело в переохлаждении. Тогда достаточно пересмотреть свой гардероб. Кроме того, это распространенный симптом у курильщиков, а также при сильном беспокойстве, усталости. Однако в основе подобного явления может лежать и болезнь.

Железодефицитная анемия

Железо является главным компонентом гемоглобина крови – основного транспортного средства кислорода. Нехватка железа приводит к нарушению в клетках обменных процессов, в том числе энергетических. Это происходит из-за нерационального питания, нарушения всасывания железа в желудочно-кишечном тракте, повышенных кровопотерь (носовые, маточные и др.), при особой потребности в нем (беременность, лактация, быстрый рост) и т. д. Дополнительные сигналы – бледность кожи и слизистых, головокружение, быстрая утомляемость, шум в ушах, учащенное сердцебиение.

Что делать?

Прежде всего необходим клинический анализ крови. Нормальный уровень гемоглобина у детей до 6 лет – 110 г/л, у детей старше 6 лет и взрослых – 120 г/л. Важна специальная диета – меньше молока, больше мяса, фруктов и овощей. Препараты железа принимают в сочетании с аскорбиновой кислотой.

Вегетососудистая дистония

В этом случае ощущаются приливы жара и холода, нехватка воздуха, головокружение, то повышается, то понижается артериальное давление. Усиливается раздражительность, повышается утомляемость. Время от времени беспокоят боль в сердце, покалывание в различных участках тела. Причем обследование не выявляет признаков нарушения органов и систем. Причина недомогания – в нарушении работы вегетативной нервной системы, которая регулирует весь организм.

Что делать?

Зачастую возникает на фоне многих заболеваний, поэтому важно пройти полное обследование, особенно у эндокринолога и невролога. Помогает справиться с заболеванием физиотерапия, лечебная физкультура, психотерапия.

Заболевания щитовидной железы

Щитовидная железа – ключевое звено в гормональной регуляции всего организма. При гипотиреозе (недостатке гормонов щитовидной железы) замедляются обменные процессы. Появляются вялость и заторможенность, сонливость, лишний вес. Человек чувствует себя подавленным. Отекает лицо, особенно веки, замедляется пульс. Кожа становится сухой, часто шелушится, утолщается. Нарушается работа механизмов, отвечающих за поддержку нормальной температуры тела. При низком уровне гормонов щитовидки человеку часто бывает холодно.

Что делать?

Важно пройти осмотр у эндокринолога, сделать УЗИ щитовидной железы, сдать общий анализ крови и мочи. При необходимости врач может назначить дополнительно рентгенологическое и магнитно-резонансное исследование, компьютерную томографию и др.

Диабет

Это болезнь осложнений. Поражение сосудов приводит к инфарктам и инсультам, слепоте, почечной недостаточности. Но все начинается с малого, из-за недостаточного кровообращения становятся холодными руки и ноги.

Что делать?

Очень важна ранняя диагностика, чтобы предотвратить необратимые изменения поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин. Тест на толерантность глюкозе необходим в возрасте до 45 лет – один раз в 3 года, после 45 лет – ежегодно.

Атеросклероз

Происходит уплотнение и потеря эластичности стенок артерий, сужение их просвета с последующим нарушением кровоснабжения органов. Отсюда и холодные руки. При поражении сосудов мозга отмечаются шум в ушах, головокружение, снижение памяти, головная боль. Питание с избыточным количеством животного жира, малоподвижный образ жизни, психоэмоциональное перенапряжение могут привести к этой болезни.

Что делать?

Проводят ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов, реовазографию, ангиографию, коронарографию, измеряют артериальное давление, исследуют уровень липидов (холестерин и др.), сахара в крови.

Остеохондроз

Деформация и истончение межпозвонковых дисков, спазм мышц приводят к сдавливанию спинного мозга, окружающих нервов и сосудов. Нарушается циркуляция крови, руки и ноги холодеют, появляется чувство онемения и ломоты, возникают постоянная ноющая боль в спине, головная боль, головокружение.

Что делать?

Необходимо обратиться к врачу-неврологу. Комплексное лечение включает в себя лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж, мануальную терапию, вытяжение (тракцию) позвоночника, рефлексотерапию, медикаментозную терапию. В сложных случаях возможна операция.

Склеродермия, синдром Рейно

Пальцы рук или ног холодеют, немеют, в них появляется ощущение покалывания, при этом они приобретают белый или даже синюшный цвет. Происходит это под влиянием стресса или температурного воздействия и может длиться от нескольких минут до нескольких часов. По окончании приступа синюшная кожа краснеет, появляются жар и боль. Это синдром Рейно – одно из проявлений склеродермии. В результате поражения кровеносных сосудов затрагиваются многие органы и ткани организма, особенно кожа. Лицо приобретает маскообразный вид, затруднено открывание рта. Считается, что склеродермию стимулируют вирусы, отравления, врожденная предрасположенность. У женщин это заболевание встречается в 5 раз чаще, чем у мужчин.

Что делать?

При первых симптомах необходимо срочно обратиться прежде всего к дерматологу. Проводят лабораторное исследование крови, мочи, иммунодиагностику, рентгенологическое исследование костей и суставов, УЗИ внутренних органов, кардиодиагностику.

текст: Татьяна Гавердовская

Опубликовано: 27 ноября 2018 г.