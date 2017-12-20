Одной из самых сексуальных актрис французского кино исполнилось 50 лет. Годы не изменили Софи Марсо, она по-прежнему желанна и востребована, ее главное оружие - женственность

Софи Марсо в цифрах:

Возраст 50 лет (родилась 17 ноября 1966 года)

Рост 173 см

Вес 54 кг



Ее диета

Софи ест все, но понемногу – это ее главное правило. Самые любимые лакомства - сыр, вино и горький шоколад. Актриса не жалует диеты, потому что уверена: ограничения только портят настроение. У нее нет вредных привычек в питании – она не любит фастфуд, равнодушна к мясу, сладостям и жареным блюдам, а еще не ест бананы. Ее завтрак – каша или мюсли, яйца, йогурт, кофе обязательно с нежирным молоком. На обед – рыба и овощи, много овощей. Она пьет минеральную воду без газа и принимает поливитамины.



Ее форма

Софи настолько хрупкая и утонченная, что ее сложно представить потеющей в спортзале. Так и есть – она терпеть не может фитнес. Актриса сама прекрасно знает, что ей нужно для поддержания фигуры, поэтому дома делает разминку, полчаса гимнастики, комплекс на растяжку, упражнения для брюшного пресса и бедер. Это обязательный ежедневный минимум уже много лет. Еще она очень любит воду и старается регулярно плавать.



Ее красота

Осенью вышел фильм, в котором 50-летняя актриса предстала полностью обнаженной. Такому прессу и рельефности фигуры актрисы могут позавидовать даже молодые девушки. Софи часто снимается обнаженной и выбирает откровенные наряды, но при этом говорит: «Мне некомфортно, раздеваться на площадке, пусть уж лучше торт в лицо кинут». Актриса не боится старости, поэтому не прибегает к пластической хирургии, а в последнее время почти не пользуется косметикой. «Не могу же я целовать своих детей напудренная», - смеется она. Софи пользуется косметикой на основе оливкового масла, а также умывается ледяной водой, что считает лучшим средством против морщин.



Ее жизнь

У Марсо были романы со знаменитыми актерами, но именно 17-летний брак с польским режиссером Анджеем Жулавским подарил ей сына, затем она родила дочь от второго мужа - американского продюсера Джима Лемли. Несколько лет жила с актером Кристофером Ламбертом, а год назад у нее был недолгий роман с известным поваром младше ее на 11 лет.

Софи кружит головы мужчинам, снимает кино, пишет книги, увлекается живописью и защищает животных.

Комментарий эксперта:

Юлия Чехонина, к.м.н., диетолог клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», автор книг по здоровому питанию

Нет ничего странного в том, что актриса позволяет себе все понемногу. Это лишь доказывает старую добрую истину - все хорошо в меру. А она знает меру, поэтому диеты ей не нужны. Также у нее отсутствуют вредные привычки в питании. Поливитамины - немаловажный компонент питания женщины, если она хочет продлить молодость и красоту. Актриса ежедневно занимается спортом и любит плавать – это тоже позволяет ей оставаться молодой, стройной и кружить головы мужчинам.

Опубликовано: 20 декабря 2017 г.