Сколько раз в неделю нужно заниматься фитнесом ?

На вопрос нашей читательницы отвечает Алина Гущина, фитнес-тренер, Россия

Оптимальное решение – 2-3 раза в неделю. Например, в среду возвращайтесь с работы немного раньше, чтобы заполучить часик личного времени на спорт. Второй и третий воркаут запланируйте на выходные. У вас больше свободного времени? Я советую попробовать заниматься каким-нибудь спортом, это интереснее, чем занятия в зале. Выбирайте то, что всегда приводило в восторг – фигурное катание, плавание, гимнастика, яхтинг, дайвинг. Главный совет – не занимайтесь фитнесом каждый день. Если первое время вы на энтузиазме тренируетесь без выходных, то уже спустя 1-2 месяца организм устанет. В такие моменты очень многие бросают тренировки. Вы же хотите не только краткосрочных результатов, но и готовы работать на перспективу? Значит поберегите свой организм и не бойтесь давать ему отдых.