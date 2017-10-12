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Сколько нужно ходить пешком в день, чтобы начать худеть?

На вопрос нашей читательницы отвечает эксперт "Здоровья".
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 18 октября 2017 г.
Тэги: бег и ходьба, похудение

Марин Вэллер, фитнес-инструктор, Франция:

Очень популярный вопрос моих клиентов. Но эта информация довольно персонализирована – мне нужно знать ваш вес, скорость, с которой совершаете прогулку и максимально возможное расстояние. Тогда можно определить с точностью до метров, сколько вам нужно пройти, чтобы начать терять лишний вес. Но есть пару универсальных советов.    Для  начала выясните, сколько калорий в день вы потребляете. Дальше в ход идут данные последних спортивных исследований. Чтобы потратить 100 ккал, нужно сделать около 2 000 шагов или пройти примерно 1, 6 км. Для потери одного килограмма требуется сделать 140 000 шагов или преодолеть 112 километров. Ваша задача -  расходовать в день хотя бы на 200-300 ккал больше, чем вы съели.  Если вы делаете ставку только на пешеходную нагрузку, исключая фитнес, то идти нужно достаточно бодро – примерно 4-5 км/ч. Я советую скачать любое приложение - шагомер, чтобы по истечение недели выявить свою среднюю скорость и длину ежедневного пути. Старайтесь ходить пешком не менее 60 минут в день, следя за тем, чтобы спина оставалась прямой, а живот  - втянутым.

 

 

 

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 18 октября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№9 2017 Журнал "Здоровье"№9 2017
Журнальный заголовок: "Фитнес-подсказки"

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