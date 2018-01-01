Синдром третьей четверти,Как не дать ребенку заболеть.

Заканчивается третья школьная четверть – самая длинная и тяжелая. Как не дать ребенку заболеть?

Скоро закончится третья школьная четверть – самая длинная и тяжелая. Как не дать ребенку заболеть?





"Мы с подругой в пятом классе придумали замечательный способ отдохнуть в третьей четверти. Нашли талую лужу поглубже, забрались в нее по колено, простояли час – и две недели просидели дома с простудой. Пусть насморк, кашель и горчичники, зато никаких тебе уроков и контрольных!" – рассказывает на интернет-форуме одна из читательниц. "Правда, мой собственный сын и безо всяких луж много болеет по весне. Что с этим делать, ума не приложу" – заканчивает она уже не на такой мажорной ноте.



Именно в марте, когда, казалось бы, и теплее, и солнца больше, многие дети начинают усиленно болеть. Чаще всего – от переутомления. Врачи называют это синдромом третьей четверти: просыпаться по утрам, вкалывать в школе уже нет никаких сил. Так и хочется заболеть, чтобы отдыхать, ничего не делать, а родители пусть суетятся вокруг и жалеют. Что же, у детского организма свои хитрости, а у родителей – свои, которые и помогут нам справиться с этим самым синдромом.





Хитрость первая: учитывать недельные биоритмы. Самая большая усталость наваливается на детей в четверг. В тех школах, где грамотно составляют расписание, в этот день самые легкие уроки. И объяснений нового материала, и контрольных обычно не бывает. Поэтому, если чаду совсем невмоготу учиться, разрешите ему разок-другой пропустить уроки именно в этот день недели.



Но если ребенок остался дома, то это еще не значит, что ему разрешается весь день лежать перед телевизором или играть на компьютере. Пусть хорошенько выспится и погуляет (прогуливать так прогуливать!). Хорошо в этот дополнительный выходной сходить в бассейн, фитнесс-клуб или провести день в движении на воздухе. Совесть пусть вас не мучит – в конце концов, этот "день свободы" сэкономит и вам, и ребенку массу сил и времени в дальнейшем.

За день пропуска медицинскую справку в школе не потребуют, достаточно объяснительной записки от родителей.





Хитрость вторая: не перегружать голову. Никто не спорит, что ребенок ходит в школу умственно развиваться. Но если вы видите, что дитя устало, хоть на время постарайтесь отложить дополнительные занятия иностранными языками, математикой, шахматами и т. д. Не ругайте сына или дочь за плохие отметки, кое-как сделанные уроки. Отдохнет – нагонит.





Хитрость третья: больше спать и двигаться. Физиологи говорят, что школьнику проще справиться с учебными нагрузками, если он много двигается. Посмотрите, остается ли у ребенка время на активный отдых - прогулки, занятия спортом или танцами? Пройти, пробежать, проскакать ученик младших и средних классов должен около 7 км в день. Гулять в идеале - 3 часа (!) в день. Не получается по будням? Уезжайте за город на выходные. И обратите внимание на то, сколько ваш наследник спит. На восстановление сил ему требуется не меньше 9-10 часов! Поэтому никаких уроков за полночь, разборок "почему снова не убрался в комнате и т. д." Поберегите и ребенка, и свои нервы. Тем более, что ваши терпение и снисходительность окупится сторицей.





Хитрость четвертая: разработать "антистрессовое" меню. Именно сейчас особенно важно, чтобы ребенок не сидел на одних чипсах, пусть они и нравятся ему до невозможности. Проследите, чтобы за день ваш любимый школьник съедал не меньше 300 г овощей и фруктов, готовьте для него свежевыжатые соки, поите витаминами. Мясо и рыба тоже нужны - белки стимулируют работу мозга (если не любит рыбу,

У ШКОЛЬНИКА СИНДРОМ ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ, ЕСЛИ ОН:

► долго не может заснуть вечером, а утром его не добудишься;

► стал плаксив и обидчив либо излишне подвижен, возбужден;

► плохо ест;

► только справившись с очередной простудой, опять заболевает.

попробуйте заменить ее морепродуктами – креветками, например). Не забывайте про кефир, сыры, натуральные йогурты, цельнозерновые каши и подовый хлеб. А вот сладкую выпечку ограничьте, не нагружайте печень и поджелудочную, это снижает и без того ослабленный усталостью иммунитет.





Хитрость пятая: контролировать артериальное давление. У некоторых детей, чаще у девочек, оно может подняться из-за перегрузок. Норма верхнего показателя для младшеклассника - 80-100 мм р. ст. При повышенном давлении учебные нагрузки надо срочно снизить и больше гулять. При пониженном - плюс к этим рекомендациям ребенку можно давать по утрам несколько капель настойки лимонника, женьшеня или элеутерококка.





Хитрость шестая: поить глицином. При повышенной утомляемости можно пропить курс глицина: по таблетке утром и вечером в течение 25 дней. Это аминокислота, которая образуется в клетках головного и спинного мозга. Она резко расходуется при интенсивных умственных нагрузках. Глицин поможет концентрировать внимание, улучшит память, снизит раздражительность.



И держитесь, скоро каникулы!

Опубликовано: 19 ферваля 2019 г.