СИЛЬНЫЙ ПОЛ – ЖЕНСКИЙ!

«Женщина похожа на чайный пакетик – её способности трудно оценить, пока не опустишь в кипяток», сказала однажды Элеонора Рузвельт.

Датские учёные изучили статистику мужской и женской смертности в тяжёлые исторические периоды – времена голода, эпидемий и стихийных бедствий. Результаты заставили учёных задуматься.

Лучше переносят голод и эпидемии

Так, средняя продолжительность жизни во время ирландского «картофельного голода», опустошавшего страну на протяжении четырёх лет с 1845 по 1849 год опустилась до 18,17 лет для мужчин и до 22,4 лет для женщин. Женщины показали себя более стойкими во время аналогичного голода в Швеции 1772-1773 годов и во время голода в Украинской ССР начала 1930-х годов. Две страшные вспышки «ирландской кори», случившиеся в 19 веке, женщины также пережили более достойно: разница в сокращении продолжительности жизни составила в среднем 2 года в пользу женщин. Важно, что ученые полностью исключили все насильственные причины смерти, оставив только естественные. Поэтому аргумент из серии: «Мужчинам приходилось сражаться, они погибали в стычках» в данном случае не работал..

Реже умирают в младенчестве

Более детальный анализ архивных данных помог выявить и другую тенденцию – средняя продолжительность жизни мужчин снижалась из-за более высокой младенческой смертности мальчиков. Иногда она превышала смертность новорожденных девочек почти в 2 раза. Причем традиционно количество родившихся мальчиков примерно на 5% превышает количество девочек. Но даже в спокойные времена к 25 годам это соотношение выравнивается. Причина – в более сильном иммунитете, который зависит не только от воздействия половых гормонов, но и эволюционно у девочек он сильнее.

В обычных условиях женщины также живут дольше мужчин, однако наблюдается обратная зависимость: пик разницы в мужской и женской смертности от естественных причин приходится на вторую половину жизни.

Ученые считают, что это связано с реализацией эффекта преобладающих гормонов. Так, женский гормон – эстроген обладает выраженным противовоспалительным эффектом и положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, в то время как сердечно-сосудистые заболевания являются самыми распространёнными. А мужской гормон тестостерон, напротив, повышает риск многих заболеваний, среди которых сердечно-сосудистые болезни, злокачественные новообразования, нарушения иммунитета. «Вероятно, такие особенности в действии гормонов связаны с различными эволюционными задачами: женщине нужно иметь здоровые сердце, сосуды и иммунитет чтобы прожить как минимум 9 месяцев беременности и 2-3 года грудного вскармливания, в то время как задача мужчины – только оплодотворить», - размышляют авторы исследования.

Более выносливы

«Кроме того, женщины, которым предстоит в жизни часто терпеть боль (хотя бы во время родов), и проявлять терпение в воспитании детей, эволюционно обладают большей физической и моральной выносливостью», - говорит Робин Дэнбар, профессор кафедры эволюционной физиологии Оксфордского университета. В США хорошо известен случай, когда конвой переселенцев попал в снежный занос и застигнутые врасплох люди были вынуждены зимовать на горном перевале в Калифорнии. За несколько месяцев умерли практически все молодые мужчины, в то время как пожилые женщины перенесли все тяготы и лишения, дождались весны и смогли продолжить дорогу. «Мужчина силён, когда нужно «свернуть горы», добыть быструю победу, но, если речь идёт о монотонной борьбе, ежедневном выживании – женщине нет равных», - заключает профессор.

.Меньше рискуют и заботятся о здоровье

Масла в огонь подливают и нормы поведения, приемлемые в обществе для женщин и мужчин. Так, представители сильного пола чаще курят, употребляют алкоголь и психоактивные вещества, меньше следят за весом и не придерживаются правильного питания, а значит чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы и цирроза печени. То есть мужскую силу дополнительно подтачивают вредные привычки. «Вероятно, склонность к получению удовольствия за счёт собственного здоровья - всего лишь особенность характера, но также заложенная эволюцией», - говорят учёные. Ведь если у женщины есть механизм, останавливающий фертильность, то мужчина нередко остаётся способным к зачатию в любом возрасте, при этом чем он старше, тем выше риск появления больного потомства. «Так что не исключён вариант, что мужчина ослабляет себя лишь повинуясь глубоко заложенному инстинкту уйти раньше, чем он начнёт воспроизводить генетически несовершенное потомство». Вот такая смелая гипотеза.

Лучше терпят боль

А ещё, многие практикующие врачи отмечают, что у женщины лучше работает система внутреннего обезболивания, эффект которой реализуется за счёт эндорфинов. «Женщины – традиционно более стойкие, они мужественно терпят боль при манипуляциях, не стонут и практически не падают в обморок, в то время как мужчины нередко теряют сознания от простого забора крови из вены», - говорит московский кардиохирург Константин Верочкин.

Итак, неужели теперь нам придётся называть слабый пол сильным? Ученые, даже несмотря на приведённые факты рекомендуют оставить всё так, как есть Ведь в этом исследовании рассматривались лишь сильные стороны женщин, в то время как слабых у них, несомненно больше. А вот мужчинам стоит прислушаться и уделять особое внимание качествам, на которых сэкономила природа: стойкости, выносливости и терпению.

Во время голода и эпидемий средняя продолжительность жизни женщин на 2 года опережает мужскую. Исследование учёных из Государственного университета Сан Диего показало, что на рабочем месте мужчины в офисе обитает намного больше бактерий, чем на столе женщины. Всё просто – женщины намного чистоплотнее мужчин. Возможно это является ещё одном причиной того, что женщины живут дольше.