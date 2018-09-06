Сила словенских вод

Здесь панорамы виноградных холмов сменяются живописными пляжами Адриатического побережья. Мечтаете отдохнуть телом и душой и заодно поправить здоровье? Добро пожаловать в Словению!

ТЕРМАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Москву с Любляной разделяет короткий трехчасовой перелет. Небольшая уютная Словения по территории примерно равна половине Московской области. Пусть скромные масштабы вас не обманывают – тут есть, что посмотреть. Край озер и гор, старинных замков и чистого моря – прекрасный тихий уголок для отдыха в бархатный сезон.

К тому же, Словения – страна лечебных вод. Целительные свойства местных термальных источников известны не одно тысячелетие – первые здесь термы были построены еще древними римлянами. Выходящая здесь из земли вода, обогащена кальцием и магнием, имеет физиологически комфортную температуру. Сегодня здесь успешно лечат ревматические заболевания опорно-двигательного аппарата, проводят реабилитацию после травм и операционных вмешательств. Словения известна своими талассотерапевтическими курортами, окруженными оливковыми и хвойными лесами. Сама природа сложила идеальный рекреационный паззл – спектр недугов, от которых лечит местные грязи, водоросли и морская соль исчисляется десятками.

5 фактов о Словении Думали, что французские виноградники самые древние? А вот и нет: виноградная лоза, занесенная в книгу рекордов Гиннеса за свой почтенный возраст (400 лет!) произрастает в словенском Мариборе. В Словении более 10 000 пещер. Леса занимают около 3/5 территории страны. Рабочий день здесь начинается в 7-8 часов, а заканчивается около 15-16. Словенский конезавод Липица известен тем, что там выращивают одну из старейших пород лошадей. При рождении эти жеребята имеет черный цвет, а по мере взросления меняют окрас на белый.

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНА

Природные сокровища Словении внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому, планируя путешествие, обязательно посетите Шкоцянские пещеры. Дух захватывает от подземных рек и водопадов (в системе пещер их 26!) и гигантских сталактитов и сталагмитов высотой в 15 метров. Территория парка вокруг пещер объявлена региональным парком. Чтобы увидеть все красоты, удобно арендовать велосипед. Если вы впервые в Словении, приготовьтесь к длительным прогулкам в национальных парках - 30% зеленых массивов страны представляют собой реликтовые широколиственные среднеевропейские леса и горные темнохвойные леса, уже практически исчезнувшие с лика Европы. Буковые и дубовые леса предгорий сменяются смешанными и хвойными лесами горных районов, переходящих в зеленые субальпийские и альпийские луга. Такую лесную прогулку можно организовать только в Словении.

КУХНЯ СЛОВЕНИИ

Обязательно попробуйте гобову юху – традиционный словенский суп из белых грибов, который подается в «тарелке» из выскобленной хлебной буханки. На второе закажите ньокки – словенские клецки из картофеля. А в качестве десерта попробуйте гибаницу – многослойный пирог с начинкой из яблок, мака, ванили творога и орехов.

Опубликовано: 6 сентября 2018 г.