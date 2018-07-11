ШИЛО В ПЯТКЕ

С плантарным фасциитом, называемом пяточной шпорой, раз в жизни сталкивается каждый десятый из нас.

«В пятку словно шило вставили, невозможно наступить» - такие жалобы, проговариваемые словно под копирку, по нескольку раз в неделю приходится выслушивать ортопедам и ревматологам. Не удивительно, что внезапно столкнувшиеся с пяточной шпорой не оттягивают визит к врачу – боль сильная, а появившаяся хромота видна окружающим. Они начинают интересоваться что случилось и отправлять несчастного к доктору.

Правда, случается, что боль нарастает постепенно, тогда человек списывает свой недуг сначала на неудобную обувь, потом на травму, долгое время терпит неприятные ощущения, пытаясь заглушить их обезболивающими, которые приносят лишь временное облегчение.

В чём же причина возникновения пяточной шпоры? На самом деле их две: воспалительно-дегенеративные изменения подошвенной фасции и появление в месте прикрепления фасции к пяточной кости костных разрастаний, которые травмируют окружающие ткани.

Сегодня доктора склонны рассматривать эти два состояния как различные патологии, требующие отличных подходов к лечению. Так, хроническое асептическое воспаление чаще всего вызвано неправильным распределением нагрузки (на место прикрепления подошвенной фасции приходится до 50% массы нашего тела) вследствие продольного плоскостопия или нарушений осанки. Причиной может стать и лишний вес, и ношение неудобной, неподходящей по размеру обуви, и перетренированность, что особенно характерно для спортсменов.

Появление костных разрастаний, напротив, чаще связано с нарушением обмена веществ и отложением солей, системными дегенеративными заболеваниями, патологией суставов, подагрой.

Но какой бы ни была причина, проявляется плантарный фасциит у всех одинаково – беспокоит сильная, иногда простреливающая боль в пятке, возникающая при попытке на неё опереться. Сильнее всего она в утренние часы.

Диагностировать болезнь несложно – кроме выявляемых при осмотре типичных болевых точек, сбора анамнеза (указание на занятия спортом, использование неудобной обуви, например горнолыжных или коньковых ботинок), делается рентгенография и УЗИ стопы. Они позволяют выявить продольное или поперечное плоскостопие, а также утолщение мягких тканей подошвы и самой подошвенной фасции, свидетельствующее о ее воспалении, либо наличие остеофитов - костных разрастаний непосредственно на пяточной кости. В сложных случаях, когда данные проведённых исследований неоднозначны, потребуется МРТ стопы.

Ортопедические стельки

Ортопедические стельки – самый простой метод лечения пяточной шпоры. Они поддерживают пяточную кость в приподнятом положении (за счет изгиба стельки и специальной амортизирующей прослойке непосредственно под пяткой). В результате значительно уменьшается нагрузка на пятку при ходьбе, кроме того, свод стопы принимает более правильное положение, что способствует уменьшению воспаления и заживлению плантарной фасции.

Существуют и специальные стельки для лечения пяточной шпоры, так называемые подпяточники, помогающие амортизировать исключительно пятку. Важно: стельки и подпяточники подбирает хирург или травматолог, только специалист может сделать это правильно.

Ночной ортез и страсбургский носок

При хроническом воспалении пяточной фасции, вызываемом избыточной нагрузкой и повторными травмами, отмечается интересная закономерность - утром нога почти не болит, но вскоре боль возвращается, мало того - становится еще сильнее. Причина в том, что за ночь микротравмы подошвенной фасции успевают зарасти, вызвав её укорочение. Первые шаги быстро разрывают заживающие участки и острая боль возвращается. Чтобы разрывов не случалось, нужно создать условия для заживления фасции в максимально растянутом виде. С этой задачей успешно справляется ортез - приспособление, напоминающее смесь башмака и современной гипсовой лангеты. Он удерживает стопу под углом 90 градусов к голеностопному суставу, так, словно человек не лежит, а стоит на ногах. Использовать ортез придется от 1 до 6 месяцев, при этом лучший результат приносят устройства, сделанные индивидуально для пациента.

Еще один современный и более простой вариант фиксатора для лечения пяточной шпоры - страсбургский носок. Он действительно напоминает носок, но не обычный: от кончиков пальцев к голени идёт эластичный бинт, постоянно натягивающий пальцы стопы. За счёт этого достигается аналогичный эффект, что и при использовании ортеза, но применять страсбургский носок в быту значительно проще, чем ортез.

Перед тем, как надеть ортез или страсбургский носок, специалисты рекомендуют сделать специальную гимнастику, рекомендованную пациентам с пяточной шпорой, а также сделать солевые ванночки для стоп.

Физиотерапия

Для лечения плантароного фасциита применяются и различные методы физиотерапии: от грязевых ванн до различных вариантов электрофореза и ультразвуковой терапии. Два последних метода считаются самыми эффективными. Ориентироваться следует на методику или конкретного специалиста. Считается, что физиотерапия должна сопровождать применение «ночных ортезов» или быть следующим этапом при их неэффективности.

Ударно-волновая терапия

Применяется для лечения пяточной шпоры с начала 90-х годов прошлого века. Впервые начала использоваться в Германии, затем получила распространение по всему миру. Суть метода – в размягчении плотных тканей: костных наростов, фиброзных рубцов, сформировавшаяся в местах микронадрывов фасции, с помощью низкочастотных колебаний. Благодаря процедуре, улучшается кровообращение и обмен веществ, активизируются процессы регенерации, что может привести к рассасыванию рубцов и уменьшению размеров костных наростов. Проводят её амбулаторно, при этом до 80% пациентов отмечают улучшение после первого сеанса. Продолжительность которого составляет от 15 до 30 минут, а всего может потребоваться около 5 сеансов с промежутками в 5-7 дней.

У 25% пациентов на фоне лечения может отмечаться усиление болевого синдрома, немало у него и противопоказаний, от беременности до варикозной болезни нижних конечностей и сердечных аритмий. И ещё – через 1-2 года плантарный фасциит может вернуться, поэтому, после удачного курса ударно-волновой терапии важно подобрать ортопедические стельки и обувь, регулярно заниматься лечебной гимнастикой для стопы.

Инъекционное введение противовоспалительных лекарств

Блокада пяточной шпоры препаратами на основе гормонов (глюкокориткостероидов) считается одним из эффективных методов лечения этого недуга, когда консервативных методов оказалось недостаточно. Гормональные средства обладают выраженным противовоспалительным действием, способствуют уменьшению отёка, снимают боли. Главный плюс блокады - мгновенное обезболивающее действие, минус - даже при местном введении проявляется системный эффект гормонального препарата. Поэтому противопоказаний у неё гораздо больше, чем у консервативных методов. Для достижения полноты эффекта обычно требуется проведение трёх последовательных инъекций через небольшие промежутки времени (10-12 дней), но в некоторых случаях хватает и одного укола.

Кинезиотейпирование

Если вы выдели, как во время спортивных телетрансляции из-под футболки спортсмена выглядывают плотно приклеенные к коже тёмные ленты, вы уже представляете, что такое кинезиотейпирование. Оно позволяет создать дополнительное натяжение одних мышц и расслабить другие, принудительно зафиксировав их в таком положении. Применение тейпирования при пяточной шпоре позволяет разгрузить подошвенную фасцию, то есть является аналогом «ночных ортезов» или страсбургского носка, но для дневного использования. Исследования показали, что комбинация тейпирования с предварительным проведением инъекций приносит наилучший эффект.

Гамма-терапия

Метод лучевой гамма-терапии используется в комбинированной терапии онкологических заболеваний, но в ряде случаев радиологическое лечение применяется и для доброкачественных процессов: удаления келоидных рубцов, при невралгии тройничного нерва, доброкачественных опухолях головного мозга, а так же пяточной шпоре. С внедрением таких эффективных методов лечения, как использование ортезов, ударно-волновой терапии и местных инъекций, гамма-терапия стала применяться реже, но всё же остаётся методом выбора при неэффективности других консервативных методов и нежелании пациента идти на хирургическое лечение.

Хирургическое лечение пяточной шпоры

Операция для лечения пяточной шпоры делается редко, однако в некоторых случаях без неё не обойтись. Прежде всего тогда, когда на пяточной кости присутствуют крупные остеофиты (0,5-1 см), разрушить которые с помощью ударно-волновой терапии и физиотерапевтических методов не удается.

Операция по удалению пяточной шпоры выглядит достаточно необычно и просмотр её в интернете может вызвать эмоциональный шок. Обезболив пятку и сформировав в тканях пятки канал с помощью скальпеля, доктор берёт медицинскую дрель, напоминающую обычную. Вставляет сверло в сформированный канал и нажимает кнопку. Дрель в буквальном смысле высверливает нарост с пяточной кости. В результате кальциевый нарост превращается в пыль. Операция приводит к полному излечению, вот только наступать на ногу в течение 1-2 недель будет больно.

Бремя выбора

При множестве методов лечения пяточной шпоры, всё больше специалистов считают основным методом лечения создание физиологически благоприятных условий для стопы, то есть её разгрузку. Без этого шпору не вылечить.

Поэтому стельки, ортезы, страсбургские носки – номер один. Массаж и физиотерапия им в помощь. Ударно-волновая терапия – новый высокоэффективный метод, но его обязательно нужно «подкрепить» теми же стельками. И ежедневной гимнастикой.

Инъекции препаратов - скорая помощь при острой боли, но всю жизнь на ней не проживешь. Хотя, если дополнить её кинезиотейпированием, получится полноценный метод с хорошим результатом. Но после завершения курса лечения – снова стельки, без них никуда.

Если же ничего не помогает,— гамма-терапия и хирургическое удаление кальциевых наростов.

1: Пяточная шпора формируется в течение многих месяцев

2: Причина хронического воспаления подошвенной фасции - неправильное распределение нагрузки, либо раздражение фасции образовавшимися на пяточной кости отложениями кальция.

3: Продольное плоскостопие – одна из главных причин пяточной шпоры.

4: наиболее эффективными физиотерапевтическими методами лечения пяточной шпоры являются ультразвуковая терапия и электрофорез с различными веществами.

Массаж стопы является важным дополнительным методом лечения плантарного фасциита. Им особенно рекомендуют дополнять различные методы разгрузки стопы (ортопедические стельки, «ночные ортезы», страсубргский носок), а также физиотерапевтическое лечение. Массаж помогает размягчить ткани и улучшить местное кровоснабжение. После того, как курс лечения завершён, важно продолжать выполнять ежедневную гимнастику для стопы.

Опубликовано: 13 июля 2018 г.