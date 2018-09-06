Серотонин повышает скорость обучения

Традиционно серотонин называют «гомоном хорошего настроения». Но Португальские исследователи совместно с коллегами из Университетского колледжа Лондона обнаружили ранее неизвестный эффект серотонина. Оказывается, он положительно влияет на процесс усвоения новой информации. К такому выводу ученые пришли после наблюдения за мышами, которые, по условиям эксперимента, должны были правильно определить источник воды, чтобы получить вознаграждение. Оказалось, что после стимуляции серотониновых нейронов мыши быстрее адаптировались к ситуации, задействовав новую информацию для решения задачи. Результаты нового исследования дополняют и расширяют представления о роли серотонина.

Опубликовано: 10 сентября 2018 г.