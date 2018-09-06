Традиционно серотонин называют «гомоном хорошего настроения». Но Португальские исследователи совместно с коллегами из Университетского колледжа Лондона обнаружили ранее неизвестный эффект серотонина. Оказывается, он положительно влияет на процесс усвоения новой информации. К такому выводу ученые пришли после наблюдения за мышами, которые, по условиям эксперимента, должны были правильно определить источник воды, чтобы получить вознаграждение. Оказалось, что после стимуляции серотониновых нейронов мыши быстрее адаптировались к ситуации, задействовав новую информацию для решения задачи. Результаты нового исследования дополняют и расширяют представления о роли серотонина.
Теория и практика / Инновации
Серотонин повышает скорость обучения
Опубликовано: 10 сентября 2018 г.
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НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Пиво для слона «В XIII веке в лондонском Тауэре жил слон. Ему надо было что-то пить, так что простодушные средневековые зоологи ежедневно выкатывали животному бочку отличного лондонского эля. К сожалению, на такой диете слон долго не протянул.»Другой факт Читать статью
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