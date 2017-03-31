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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП НЕ ПО ПРАВИЛАМ

Самая частая причина сердечного приступа - атеросклероз сердечных сосудов. Но иногда виновником оказывается вовсе не он.
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 31 марта 2017 г.
Тэги: сердце и сосуды

Стенокардия Принцметала


Боль в сердце вызывает спазм артерий. Что является его причиной - не известно, но большинство исследователей сходятся во мнении, что это особенность реакции нервной системы на стресс или холод. Не случайнотакая боль часто возникает в утренние часы, при выходе на холод или сильный ветер. Холодоваяпроба, когда пациент кладет руку в тазик со льдом, а у него снимают электрокардиограмму – один из способов диагностики.

Спастическая причина ишемии вносит коррективны в тактику лечения - если приступ обычной стенокардии купируют таблеткой нитроглицерина, то здесь чаще всего помогает препарат из группы блокаторов кальциевых каналов, снимающих сосудистый спазм.

Одним из вариантов гипертрофический кардиомиопатии является выраженное утолщение межжелудочковой перегородки сердца, которая мешает сердцу нормально выбрасывать кровь. В значительной развитию заболевания способствует постоянный прием нитратов при лечении стенокардии. Стоит отменить эти лекарства, как ситуация значительно улучшается.
 

Сужение аортального клапана
 

Причиной сердечных болей иногда становится нарушение нормальной работы аортального клапана, Створки этого клапана -  главные сердечные ворота, которые пропускают кровь из сердца к телу, и не пускают ее обратно. Чаще всего приступы вызывает аортальный стеноз, то есть сужение просвета клапана. В основе этих изменений - самый частый врожденный порок сердца, когда клапана состоит не из трех, а из двух створок, ревматизм, атеросклероз и возрастные изменения. Чтобы выявить патологию клапана, врачу достаточно послушать больного, а уточнить диагноз поможет ЭхоКГ. Лечение чаще хирургическое, если пораженный клапан вовремя заменить, сердце достаточно быстро придет в норму, и приступы прекратятся.
 

Cиндром X

Это поражение "сердечных капилляров", то есть развитой сети небольших сосудов миокарда, которыми заканчиваются основные артерии сердца. Причиной такого поражения может быть перенесенное осложнение после гриппа (миокардит), но чаще это результат влияния гормонов (половых и гормонов щитовидной железы) на миокард и его сосуды. Типичный пациент с синдромом Х - это женщина в менопаузе. Она периодически ощущает симптомы, характерные для сердечного приступа, на ЭКГ выявляется ишемия, а вот на коронарографии кардиологи видят идеальные сосуды сердца. Все потому, что оценить состояние маленьких сосудов на этом исследовании нельзя, а их вклад в питание миокарда достаточно весомый. К счастью, синдром Х редко приводит к инфаркту миокарда, а вот с подбором эффективного лечения врачам придется помучиться, найти подходящее лекарство с первого раза нелегко.
 

Синдром Y

При нем  сосуды сердца совершенно не тронуты атеросклерозом. Зато, при проведении коронарографии, заметно, что контрастное вещество двигается по ним очень медленно, как будто существует невидимое препятствие кровотоку, например, в виде напряженных стенок сосудов, или повышенной вязкости крови. Исследования не дали четкого ответа, что же является причиной синдрома, поэтому он и получил в качестве названия букву, обычно обозначающую одно из неизвестных. Но по последним данным, основная причина все -таки в спазме мелких коронарных сосудов, препятствующих нормальному току крови. Его могутвызвать потребление активных веществ, в том числе наркотических (кофеин, кокаин, амфетамин),

В последнее время выделены два совершенно новых сердечных заболевания: синдромX, более характерный для женщин в менопаузе, и синдромY, связанный со злоупотреблением токсическими веществами среди молодежи.

энергетиков, активное курение, например, кальяна ночи напролёт на вечеринке. Y-синдром чаще всего встречается у молодых людейи служит самой частой причиной инфаркта миокарда среди пациентов, не достигших 30 лет.


Гипертрофическая кардиомиопатия

У профессиональных спортсменов
утолщение миокарда происходит как реакция на постоянные физические нагрузки, у гипертоников, также в ответ на нагрузки, но уже другого рода, когда сердцу приходиться преодолевать повышенное кровяное давление. Существует и отдельное заболевание - гипертрофический кардиомиопатия, когда стенки сердца постепенно утолщаются  в результате генных нарушений. И если накачанный бицепс это красиво и полезно для организма, то накачанное сердце, может стать источником проблем. Сосуды сердца, особенно мелкого диаметра, оказываются сдавленными мощной мышцей. Возникает недостаток кровоснабжения, который сначала можно увидеть на кардиограмме, а затем он проявится болями в области сердца и за грудиной. Если уменьшить физические нагрузки и начать лечение гипертонии, масса миокарда со временем уменьшится, а вот гипертрофический кардиомиопатия требует постоянного наблюдения кардиолога и тщательно подобранного лечения.



 



 

 

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 31 марта 2017 г.
Журнал "Здоровье" №3 2017 Журнал "Здоровье" №3 2017
Журнальный заголовок: "ПРИСТУП НЕ ПО ПРАВИЛАМ"

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