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Секс: экстренные методы предохранения

Заниматься любовью всегда приятно. А иногда настолько, что в порыве чувств самые разумные из нас забывают о самом главном – о предохранении. 
Автор: Анна Владимирова
Опубликовано: 13 ноября 2018 г.
Тэги: контрацепция, секс

Если друг оказался вдруг

Как пользоваться

Одну таблетку посткоитального контрацептива следует употребить в течение 72 часов после незащищенного секса или неудачного применения привычных средств. Если в течение 3 часов после приема препарата вас по какой-либо причине стошнило, следует выпить еще одну таблетку повторно. Метод экстренной контрацепции допустимо применять в любое время менструального цикла. При нерегулярной менструации предохраняться можно только с помощью барьерного метода, то есть презерватива. И еще: лучше не прибегать к экстренной конрацепции при повторном незащищенном половом акте в течение одного менструального цикла.

Если партнер постоянный, то о заболеваниях, передающихся половым путем, можно не беспокоиться. А вот от незапланированной беременности уверенность в партнере никак не спасет. К тому же речь не только о беспечности. Бывает, что нас попросту подводят привычные средства контрацепции. Ведь, как известно, даже самый прочный презерватив может порваться, а самое надежное средство предохранения – не сработать. Тогда мы начинаем страшно волноваться, «держим кулаки», лишь бы все обошлось и, как на иголках, ждем следующих месячных. А ведь всей этой нервотрепки могло бы не быть, если к вопросам предохранения мы бы подошли разумно и основательно. Или если бы мы применили метод экстренной контрацепции. Понятно, что мера эта кардинальная. Но с последствиями аборта риск от контрацептива все-таки не сравнить.

Сухая статистика

Зачем сгущать краски перед праздниками, спросите вы. Все просто, мы реалисты. И, собственно, знаем, о чем говорим. Для начала приведем статистику, согласно которой в обычные дни частота половых контактов у женщин с их партнерами составляет 2,3 раза в неделю. В период бурного веселья, как мы уже выяснили, данный показатель увеличивается. При этом (опять же по статистике) 17% женщин выбирают такие способы предохранения, как прерванный половой акт и календарный. И также, согласно подсчетам, 27% дам, использовавших метод

РАЗ В НЕДЕЛЮ ЗАНИМАЮТСЯ СЕКСОМ
53% АМЕРИКАНЦЕВ, 55% АНГЛИЧАН,
59% КАНАДЦЕВ,
69% РУССКИХ И
43% (!) ФРАНЦУЗОВ

прерванного полового акта, все-таки забеременели в течение одного года. Нежелательная беременность наступила и у тех 25%, которые уповали на календарь. Есть и другие цифры: 19% женщин признались, что они делали аборт, а почти половина из них неоднократно. Очевидно, что все эти показатели могли быть куда ниже, если бы наши прекрасные леди полагались не на авось, а на рекомендации специалистов.

Раз таблетка, два таблетка

Метод постпредохранения существует уже не первый год. И все это время действительно является палочкой-выручалочкой для женщин. Впрочем у многих словосочетание «экстренная контрацепция» до сих пор ассоциируется с чем-то очень вредным и опасным для здоровья. Но наука постоянно развивается. И в области посткоитальных контрацептивов появляются все новые наименования. Препараты нового поколения, такие как эскапел, обладают достойным качеством при минимуме побочных эффектов. Кстати, оригинальные препараты являются дополнительной гарантией качества. Даже незначительные отклонения от основной рецептуры могут отразиться на надежности и безопасности средства.

Если бы знать

Половина опрошенных женщин согласны, что необходимо использовать экстренные контрацептивы после незащищенного полового акта. Но лишь 28% постарались бы немедленно принять препарат экстренной контрацепции. 25% респонденток объяснили свое недоверие к методу недостатком информации о препарате. А еще 25% женщин признались, что все равно играли бы в «русскую рулетку», рассчитывая свой менструальный цикл.

Спорный вопрос

Отдельные скептики убеждены: предлагать дамам такую контрацепцию, зная, что побочные эффекты все-таки возможны, неэтично. Что ж, скорее всего, эти скептики – мужчины, которые даже не представляют себе медицинских и психологических последствий аборта. В реальности главная задача женщины – сделать все возможное, чтобы избежать этой опасной и неприятной операции. И если вышло так, что предотвратить последствия «любви» не удалось, аргументов за экстренную контрацепцию будет больше, чем против.
Без сомнения, давать советы взрослым людям дело неблагодарное. Особенно не хочется заниматься этим накануне праздника, когда уместны только пожелания. Поэтому мы хотим пожелать вам взаимной яркой страсти, крепкого здоровья. А также всегда иметь возможность выбора.

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Автор: Анна Владимирова
Опубликовано: 13 ноября 2018 г.

Комментарии

0 1
Yury Kovbasa [1763 дня назад]
Таблеточка АБОРТИВНАЯ ...
комментарий был изменен по причине не соответстия правилам публикации

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Да, интересная инфа.

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