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Секс по праздникам или праздник секса?

Статистика говорит: расставание с девственностью, а также зачатие чаще всего происходят с наступлением холодов либо в праздники. А значит, грядущие каникулы – время любви!
Автор: Алина Хараз
Опубликовано: 27 декабря 2017 г.
Тэги: взаимоотношения, секс

Статистика говорит: расставание с девственностью, а также зачатие чаще всего происходят с наступлением холодов либо в праздники. А значит, грядущие каникулы – время любви!



Астрология тут совершенно ни при чем: все дело в праздничном настроении, чем-то схожем с состоянием эйфории. Именно в праздники мы наконец-то выключаемся из процесса созидания материальных ценностей и буквально вынуждены сосредоточиться друг на друге. А эта сосредоточенность заканчивается известно чем...


И если для новоиспеченных пар повода для бурной ночи не нужно, то для супругов со стажем праздники - отличный шанс разнообразить семейный секс. Главное - делать это с умом. Если вы ждете, что в зимние каникулы вам сам собой упадет на голову второй медовый месяц, вы сильно заблуждаетесь. Наоборот - праздничный секс требует подхода грамотного и разумного, иначе вас ждет жестокое разочарование.

Например, иногда весь праздник проходит в предвкушении интимного вечера, многообещающих заигрываниях, кокетливом посверкивании сексапильного белья, но... Если вечером вы принимаете гостей, то рискуете похоронить хрупкое либидо под горами немытой посуды, и попав в спальню, уснуть беспробудным сном. А веселое празднование в компании друзей и зеленого змия может привести к полной недееспособности важного для интимных встреч органа, не говоря уже об общих нарушениях координации. Тут уж не надо надеяться на чудо и переоценивать свои силы.

 

Сразу честно расставьте приоритеты: что важнее в этот день – большой сабантуй или романтический вечер.


Отдельная проблема - разбудить страсть в муже-трудоголике. Задача трудная, но праздник для этого - идеальное время: в дни официальных выходных даже последний офисный маньяк в принудительном порядке лишается возможности лить пот у любимого станка и попадает в параллельный мир – мир личной жизни. Поскольку трудоголики бывают разные, в этой необычной для себя ситуации они ведут себя по-разному.


Одни с таким же энтузиазмом, как на работе, погружаются в пучину домашних забот: добросовестно, даже не без удовольствия разъезжают по магазинам, переставляют мебель, меняют шторы, гостят у друзей или родственников… Отдав дневную дань поддержанию семейного уюта, под покровом ночи они наконец приступают к самой священной из супружеских обязанностей. Серьезное отношение к любому делу, за которое берутся люди подобного склада, наводит их на мысль о том, что в праздничный вечер и секс должен быть праздничным. Даже если супругам чужды безумные эксперименты на сексуальном поприще, пара бокалов вина и ароматические свечи в сочетании с "только вашей" музыкой обогатят ощущения от долгожданного свидания и сделают семейный секс по-настоящему праздничным.


Законченным трудоголикам, которые отдаются работе без остатка, праздники ненавистны. Но от них, увы, не отвертеться. И самое страшное, что не отвертеться и от супружеских объятий: ведь в эти злосчастные дни нельзя сослаться на чрезмерную усталость или озабоченность рабочими проблемами. Конечно, иногда, к удивлению трудоголика, нечаянная радость физической близости вдруг как бы заново открывает ему новые (точнее, хорошо забытые) грани существования. Но чтобы подобный прорыв произошел, нужно очень умелое поведение партнера: никаких молчаливых обид, упреков, давления – только нежность, способность наслаждаться и делиться чувством, а главное, вера в возможности партнера. Одним словом, любовь в чистом виде.


Некоторыми недальновидными людьми секс нередко рассматривается как подарок. Но подобное мнение верно лишь тогда, когда "даритель" искренне любит делать подарки и получает от этого удовольствие не меньшее, чем тот, кого он(а) пытается одарить. В противном случае никакая щедрость не насытит того, кому предназначены ласки: рано или поздно наступит неприятная развязка. Секс не запихнешь, как подарок, в коробочку с бантиком: это целое действо, если хотите – отдельный праздник, причем без всяких календарных ограничений. И как настоящий праздник, он может быть живым и бурным или скучным и занудным в зависимости от того, с кем его справлять.

 

 

Автор: Алина Хараз
Опубликовано: 27 декабря 2017 г.

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Последние комментарии

pimig [7 минут назад]
я за собой не давно начал замечать, и я не считаю себя больным.
lobuwezane [13 минут назад]
Я вот думаю, а трудоголизм ведь не обязательно лечить.
gezi [22 минуты назад]
полностью согласен

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