Подпишись на новости
Здоровье
Еда / Здоровое питание Еда / Диеты

Сбросить вес к празднику

«ПОХУДЕТЬ К НОВОМУ ГОДУ» – СЕЙЧАС ЭТО САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЗАПРОС В ИНТЕРНЕТЕ. СДЕЛАТЬ ЭТО ПРАВИЛЬНО, БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ПОМОЖЕТ БРОККОЛИ!
Опубликовано: 2 декабря 2018 г.
Тэги: диеты, диеты и системы питания, похудение

Польза этой капусты для худеющих очевидна: есть ее можно без ограничений, не боясь поправиться. В 100 г брокколи всего 28 ккал! Для того чтобы почувствовать сытость, достаточно 200-граммовой порции из 8–10 соцветий. Эта капуста питательна и вкусна, легко «встраивается» в любые блюда.

 Если заменить салатом или любым другим блюдом с брокколи один прием пищи в день (обед или ужин), за пару недель можно сбросить 3–5 кг. Этого достаточно, чтобы новогоднее платье отлично сидело!

 Вот примерное меню на неделю для тех, кто хочет быстро привести себя в порядок. Для закрепления результата вкусное, здоровое питание дополните физическими нагрузками – часа в день вполне достаточно. Это могут быть занятия на велотренажере, плавание,  подъем по лестнице вверх-вниз или просто прогулки в быстром темпе.

ПОНЕДЕЛЬНИК, СУББОТА

1100 ккал

ЗАВТРАК:

· 200 г овсяной каши, сваренной на 0,5%-ном молоке с 50 г свежих или

замороженных ягод;

· чай или кофе без сахара и молока.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК:

· 2 очищенные моркови.

ОБЕД:

· салат из брокколи с лимонным соусом;

· 1 стакан воды.

ПОЛДНИК:

· 200 мл 0,5%-ного молока или кефира;

· ½ стакана нарезанных фруктов (груша, яблоко, нектарин или киви);

· чай или кофе без сахара и молока.

УЖИН:

· порция любого нежирного овощного супа;

· кусочек (30 г) ржаного хлеба;

· 200 мл 0,5%-ного молока или кефира.

ПЕРЕД СНОМ:

· бутерброд: кусочек (30 г) зернового или ржаного хлеба (до 260 ккал/100 г) с ломтиком (20 г) сыра (до20% жирности), листьями салата, кружочками паприки и огурца;

· фруктовый или травяной чай без сахара и молока.

 

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

1570 ккал

ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК:

· 200 г овсяной каши, сваренной на 0,5%-ном молоке с ½ банана;

· 200 мл 0,5%-ного молока или кефира.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК:

· 2 очищенные моркови;

· 1 апельсин.

ОБЕД:

· 100 г сваренного бурого риса;

· порция лосося, приготовленного в духовке или на гриле;

· 300 г теплых овощей (морковь, брокколи, цветная капуста), заправленных 1 ч. л. растительного масла;

· порция яблочного киселя.

ПОЛДНИК:

· бутерброд: кусочек (30 г) бородинского хлеба с 50 г обезжиренного творога, щепоткой соли, перца и кружочками помидора;

· чай или кофе без сахара и молока.

УЖИН:

· порция омлета;

· кусочек (30 г) ржаного хлеба;

· 1 стакан воды.

ПЕРЕД СНОМ:

· 30 г зерновых хлопьев;

· 200 мл 0,5%-ного молока;

· фруктовый или травяной чай без сахара и молока.

СРЕДА, ПЯТНИЦА

1335 ккал

ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК:

· 200 г овсяной каши, сваренной на 0,5%-ном молоке с 1 яблоком среднего размера и 1 ч. л. корицы;

· кофе или чай без сахара и молока.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК:

· 2 очищенные моркови.

ОБЕД:

· паста с соусом из брокколи.

ПОЛДНИК:

· ягодный смузи;

· чай или кофе без сахара и молока.

УЖИН:

· порция ухи;

· 200 г овощного салата, заправленного 1 ч. л. растительного масла;

· 200 мл 0,5%-ного молока или кефира.

ПЕРЕД СНОМ:

· порция нежирных мюсли;

· 200 мл простокваши (до 3% жирности);

· фруктовый или травяной чай без сахара и молока.

 

Еще два рецепта для вашего стола

Паста  с соусом из брокколи

Порций – 4, в каждой порции 240 ккал.

БЕРЕМ:

✤ 300 г брокколи,

✤ 0,5 л воды,

✤ 2 зубчика чеснока,

✤ 100 г творожного сыра (до 13% жирности),

✤ 200 г ветчины (до 10% жирности),

✤ 300 г трехцветных макарон-«спиралек». 

ГОТОВИМ

1. Брокколи сварить до состояния аль денте (2–3 мину ты). Вод у с лить, но не выливать.

2. 2/3 соцветий измельчить в блендере, остальные оставить целыми.

3. Измельченную брокколи смешать с творожным сыром и раздавленными зубчиками чеснока, добавить мелко на резанную ветчину, выложить в кастрюлю, влить жидкость, в которой варилась капуста, и чу ть прогреть.

4. Паст у сварить, как указано на упаковке, разложить по тарелкам, полить соусом,

декорировать соцветиями брокколи.

 

Салат из брокколи с лимонным соусом

 Порций – 4, в каждой порции 225 ккал.

 БЕРЕМ:

 ✤ 450 г брокколи (свежей или

 замороженной),

 ✤ 100 г сыра фета или сулугу-

 ни (до 20% жирности),

 ✤ 4 помидора.

 Для соуса:

 ✤ 2 ст. л. оливкового масла,

 ✤ цедра ½ лимона,

 ✤ по 1 ст. л. лимонного сока

 и воды,

 ✤ ½ красной луковицы,

 ✤ 2 зубчика чеснока,

 ✤ по щепотке соли и черного перца, зелень петрушки, тимьян.

 ГОТОВИМ

 1. Для соуса смешать оливко-

 вое масло, лимонную цедру,

 лимонный сок, воду, измель-

 ченные лук и чеснок. Посо-

 лить, поперчить. Добавить

 петрушку и тимьян.

 2. Варить брокколи в небольшом количестве воды или на пару 3–5 минут. Затем воду слить и подержать брокколи на горячей плите в кастрюле, чтобы выпарились остатки воды. Не остужая, смешать с соусом.

 3. Выложить на сервировочную тарелку с высокими краями. Сверху положить нарезанные помидоры и сыр.

 

 

Опубликовано: 2 декабря 2018 г.

Комментарии

0 0
Vladislava [1054 дня назад]
А я наоборот, поправилась на 5 кг. :-( (праздники сказались)

перейти в обсуждение

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте! Прошу помочь мне в решение моей проблемы. Лет 15 назад стали постепенно...
Здравствуйте! Прочитал внимательно Вашу историю - она настолько типична, что её можно помещать в...
Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте, мое имя Яна. Мне 23 года. Интересует следующее: возможно ли зачатие при...
уважаемая яна!  еобходимо двигаться несколько по другой схеме   обследование...
Задать вопрос

Последние комментарии

Arina [53 минуты назад]
Да уж, проблема деликатная. У меня дочка из детского садика вшей принесла. Так плакала, когда...
Arina [17 часов назад]
Я себе для жирной кожи подобрала матирующий тоник Серацин. Он отлично убирает жирный блеск и кожа...
sati [7 дней назад]
вот здесь сказано о вреде для лица и вообще кожи нехватки витамина А. Его даже называют витаминов...

Статьи на тему

Похудеть без диет: 6 стратегий

Вопрос-ответ: "Если есть на ночь, обязательно поправишься?"

Еще один способ отказаться от сладкого

Почему мы не худеем?

Диета Дюкана: это нужно знать

Еще в рубрике

Горячие штучки

Специи известны людям сотни лет. Ими ароматизировали...

Калории счёт любят?

  Эксперт: Наталья Карамнова, кандидат...

Тонкости заморозки: 8 хитростей

Известно, что овощи, фрукты и зелень при заморозке...

Курс на натуральность

Как, используя натуральные продукты, сделать питание...

Арбуз

Арбуз - не овощ, не фрукт и не совсем ягода. Это...

«Зеленый» образ жизни

Эксперт: Юлия Лапина, клинический психолог...

Вреден ли майонез?

В России это больше, чем просто соус. Это...

Эллин Сэттер: «ВАША ЗАДАЧА ВЫРАСТИТЬ НЕ ХУДОГО, А СЧАСТЛИВОГО РЕБЕНКА»

Из каких детей получаются полные взрослые...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2018
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 