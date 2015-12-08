Сбросить вес к празднику

«ПОХУДЕТЬ К НОВОМУ ГОДУ» – СЕЙЧАС ЭТО САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЗАПРОС В ИНТЕРНЕТЕ. СДЕЛАТЬ ЭТО ПРАВИЛЬНО, БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ПОМОЖЕТ БРОККОЛИ!

Польза этой капусты для худеющих очевидна: есть ее можно без ограничений, не боясь поправиться. В 100 г брокколи всего 28 ккал! Для того чтобы почувствовать сытость, достаточно 200-граммовой порции из 8–10 соцветий. Эта капуста питательна и вкусна, легко «встраивается» в любые блюда.

Если заменить салатом или любым другим блюдом с брокколи один прием пищи в день (обед или ужин), за пару недель можно сбросить 3–5 кг. Этого достаточно, чтобы новогоднее платье отлично сидело!

Вот примерное меню на неделю для тех, кто хочет быстро привести себя в порядок. Для закрепления результата вкусное, здоровое питание дополните физическими нагрузками – часа в день вполне достаточно. Это могут быть занятия на велотренажере, плавание, подъем по лестнице вверх-вниз или просто прогулки в быстром темпе.

ПОНЕДЕЛЬНИК, СУББОТА

1100 ккал

ЗАВТРАК:

· 200 г овсяной каши, сваренной на 0,5%-ном молоке с 50 г свежих или

замороженных ягод;

· чай или кофе без сахара и молока.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК:

· 2 очищенные моркови.

ОБЕД:

· салат из брокколи с лимонным соусом;

· 1 стакан воды.

ПОЛДНИК:

· 200 мл 0,5%-ного молока или кефира;

· ½ стакана нарезанных фруктов (груша, яблоко, нектарин или киви);

· чай или кофе без сахара и молока.

УЖИН:

· порция любого нежирного овощного супа;

· кусочек (30 г) ржаного хлеба;

· 200 мл 0,5%-ного молока или кефира.

ПЕРЕД СНОМ:

· бутерброд: кусочек (30 г) зернового или ржаного хлеба (до 260 ккал/100 г) с ломтиком (20 г) сыра (до20% жирности), листьями салата, кружочками паприки и огурца;

· фруктовый или травяной чай без сахара и молока.

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

1570 ккал

ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК:

· 200 г овсяной каши, сваренной на 0,5%-ном молоке с ½ банана;

· 200 мл 0,5%-ного молока или кефира.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК:

· 2 очищенные моркови;

· 1 апельсин.

ОБЕД:

· 100 г сваренного бурого риса;

· порция лосося, приготовленного в духовке или на гриле;

· 300 г теплых овощей (морковь, брокколи, цветная капуста), заправленных 1 ч. л. растительного масла;

· порция яблочного киселя.

ПОЛДНИК:

· бутерброд: кусочек (30 г) бородинского хлеба с 50 г обезжиренного творога, щепоткой соли, перца и кружочками помидора;

· чай или кофе без сахара и молока.

УЖИН:

· порция омлета;

· кусочек (30 г) ржаного хлеба;

· 1 стакан воды.

ПЕРЕД СНОМ:

· 30 г зерновых хлопьев;

· 200 мл 0,5%-ного молока;

· фруктовый или травяной чай без сахара и молока.

СРЕДА, ПЯТНИЦА

1335 ккал

ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК:

· 200 г овсяной каши, сваренной на 0,5%-ном молоке с 1 яблоком среднего размера и 1 ч. л. корицы;

· кофе или чай без сахара и молока.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК:

· 2 очищенные моркови.

ОБЕД:

· паста с соусом из брокколи.

ПОЛДНИК:

· ягодный смузи;

· чай или кофе без сахара и молока.

УЖИН:

· порция ухи;

· 200 г овощного салата, заправленного 1 ч. л. растительного масла;

· 200 мл 0,5%-ного молока или кефира.

ПЕРЕД СНОМ:

· порция нежирных мюсли;

· 200 мл простокваши (до 3% жирности);

· фруктовый или травяной чай без сахара и молока.

Еще два рецепта для вашего стола

Паста с соусом из брокколи

Порций – 4, в каждой порции 240 ккал.

БЕРЕМ:

✤ 300 г брокколи,

✤ 0,5 л воды,

✤ 2 зубчика чеснока,

✤ 100 г творожного сыра (до 13% жирности),

✤ 200 г ветчины (до 10% жирности),

✤ 300 г трехцветных макарон-«спиралек».

ГОТОВИМ

1. Брокколи сварить до состояния аль денте (2–3 мину ты). Вод у с лить, но не выливать.

2. 2/3 соцветий измельчить в блендере, остальные оставить целыми.

3. Измельченную брокколи смешать с творожным сыром и раздавленными зубчиками чеснока, добавить мелко на резанную ветчину, выложить в кастрюлю, влить жидкость, в которой варилась капуста, и чу ть прогреть.

4. Паст у сварить, как указано на упаковке, разложить по тарелкам, полить соусом,

декорировать соцветиями брокколи.

Салат из брокколи с лимонным соусом

Порций – 4, в каждой порции 225 ккал.

БЕРЕМ:

✤ 450 г брокколи (свежей или

замороженной),

✤ 100 г сыра фета или сулугу-

ни (до 20% жирности),

✤ 4 помидора.

Для соуса:

✤ 2 ст. л. оливкового масла,

✤ цедра ½ лимона,

✤ по 1 ст. л. лимонного сока

и воды,

✤ ½ красной луковицы,

✤ 2 зубчика чеснока,

✤ по щепотке соли и черного перца, зелень петрушки, тимьян.

ГОТОВИМ

1. Для соуса смешать оливко-

вое масло, лимонную цедру,

лимонный сок, воду, измель-

ченные лук и чеснок. Посо-

лить, поперчить. Добавить

петрушку и тимьян.

2. Варить брокколи в небольшом количестве воды или на пару 3–5 минут. Затем воду слить и подержать брокколи на горячей плите в кастрюле, чтобы выпарились остатки воды. Не остужая, смешать с соусом.

3. Выложить на сервировочную тарелку с высокими краями. Сверху положить нарезанные помидоры и сыр.

Опубликовано: 2 декабря 2018 г.