Сбросить вес к празднику

Польза этой капусты для худеющих очевидна: есть ее можно без ограничений, не боясь поправиться. В 100 г брокколи всего 28 ккал! Для того чтобы почувствовать сытость, достаточно 200-граммовой порции из 8–10 соцветий. Эта капуста питательна и вкусна, легко «встраивается» в любые блюда.
Если заменить салатом или любым другим блюдом с брокколи один прием пищи в день (обед или ужин), за пару недель можно сбросить 3–5 кг. Этого достаточно, чтобы новогоднее платье отлично сидело!
Вот примерное меню на неделю для тех, кто хочет быстро привести себя в порядок. Для закрепления результата вкусное, здоровое питание дополните физическими нагрузками – часа в день вполне достаточно. Это могут быть занятия на велотренажере, плавание, подъем по лестнице вверх-вниз или просто прогулки в быстром темпе.
ПОНЕДЕЛЬНИК, СУББОТА
1100 ккал
ЗАВТРАК:
· 200 г овсяной каши, сваренной на 0,5%-ном молоке с 50 г свежих или
замороженных ягод;
· чай или кофе без сахара и молока.
ВТОРОЙ ЗАВТРАК:
· 2 очищенные моркови.
ОБЕД:
· салат из брокколи с лимонным соусом;
· 1 стакан воды.
ПОЛДНИК:
· 200 мл 0,5%-ного молока или кефира;
· ½ стакана нарезанных фруктов (груша, яблоко, нектарин или киви);
· чай или кофе без сахара и молока.
УЖИН:
· порция любого нежирного овощного супа;
· кусочек (30 г) ржаного хлеба;
· 200 мл 0,5%-ного молока или кефира.
ПЕРЕД СНОМ:
· бутерброд: кусочек (30 г) зернового или ржаного хлеба (до 260 ккал/100 г) с ломтиком (20 г) сыра (до20% жирности), листьями салата, кружочками паприки и огурца;
· фруктовый или травяной чай без сахара и молока.
ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1570 ккал
ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК:
· 200 г овсяной каши, сваренной на 0,5%-ном молоке с ½ банана;
· 200 мл 0,5%-ного молока или кефира.
ВТОРОЙ ЗАВТРАК:
· 2 очищенные моркови;
· 1 апельсин.
ОБЕД:
· 100 г сваренного бурого риса;
· порция лосося, приготовленного в духовке или на гриле;
· 300 г теплых овощей (морковь, брокколи, цветная капуста), заправленных 1 ч. л. растительного масла;
· порция яблочного киселя.
ПОЛДНИК:
· бутерброд: кусочек (30 г) бородинского хлеба с 50 г обезжиренного творога, щепоткой соли, перца и кружочками помидора;
· чай или кофе без сахара и молока.
УЖИН:
· порция омлета;
· кусочек (30 г) ржаного хлеба;
· 1 стакан воды.
ПЕРЕД СНОМ:
· 30 г зерновых хлопьев;
· 200 мл 0,5%-ного молока;
· фруктовый или травяной чай без сахара и молока.
СРЕДА, ПЯТНИЦА
1335 ккал
ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК:
· 200 г овсяной каши, сваренной на 0,5%-ном молоке с 1 яблоком среднего размера и 1 ч. л. корицы;
· кофе или чай без сахара и молока.
ВТОРОЙ ЗАВТРАК:
· 2 очищенные моркови.
ОБЕД:
· паста с соусом из брокколи.
ПОЛДНИК:
· ягодный смузи;
· чай или кофе без сахара и молока.
УЖИН:
· порция ухи;
· 200 г овощного салата, заправленного 1 ч. л. растительного масла;
· 200 мл 0,5%-ного молока или кефира.
ПЕРЕД СНОМ:
· порция нежирных мюсли;
· 200 мл простокваши (до 3% жирности);
· фруктовый или травяной чай без сахара и молока.
Еще два рецепта для вашего стола
Паста с соусом из брокколи
Порций – 4, в каждой порции 240 ккал.
БЕРЕМ:
✤ 300 г брокколи,
✤ 0,5 л воды,
✤ 2 зубчика чеснока,
✤ 100 г творожного сыра (до 13% жирности),
✤ 200 г ветчины (до 10% жирности),
✤ 300 г трехцветных макарон-«спиралек».
ГОТОВИМ
1. Брокколи сварить до состояния аль денте (2–3 мину ты). Вод у с лить, но не выливать.
2. 2/3 соцветий измельчить в блендере, остальные оставить целыми.
3. Измельченную брокколи смешать с творожным сыром и раздавленными зубчиками чеснока, добавить мелко на резанную ветчину, выложить в кастрюлю, влить жидкость, в которой варилась капуста, и чу ть прогреть.
4. Паст у сварить, как указано на упаковке, разложить по тарелкам, полить соусом,
декорировать соцветиями брокколи.
Салат из брокколи с лимонным соусом
Порций – 4, в каждой порции 225 ккал.
БЕРЕМ:
✤ 450 г брокколи (свежей или
замороженной),
✤ 100 г сыра фета или сулугу-
ни (до 20% жирности),
✤ 4 помидора.
Для соуса:
✤ 2 ст. л. оливкового масла,
✤ цедра ½ лимона,
✤ по 1 ст. л. лимонного сока
и воды,
✤ ½ красной луковицы,
✤ 2 зубчика чеснока,
✤ по щепотке соли и черного перца, зелень петрушки, тимьян.
ГОТОВИМ
1. Для соуса смешать оливко-
вое масло, лимонную цедру,
лимонный сок, воду, измель-
ченные лук и чеснок. Посо-
лить, поперчить. Добавить
петрушку и тимьян.
2. Варить брокколи в небольшом количестве воды или на пару 3–5 минут. Затем воду слить и подержать брокколи на горячей плите в кастрюле, чтобы выпарились остатки воды. Не остужая, смешать с соусом.
3. Выложить на сервировочную тарелку с высокими краями. Сверху положить нарезанные помидоры и сыр.
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