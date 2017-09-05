С морем наедине

Бархатный сезон на Эгейском побережье – возможность побаловать себя перед наступлением холодов и провести несколько дней на ласковом сентябрьском солнце.

Лучшее время

Подходит к концу время летних отпусков и школьных каникул, поэтому на курортах Турции значительно спокойнее, можно в тишине насладиться полноценным отдыхом, набраться сил на предстоящую зиму. Осенью гораздо проще найти горящий тур и авиабилеты на порядок дешевле, чем в летние месяцы.

Бархатный сезон благоприятен для кожи – море еще сохраняет приятную температуру и, разумеется, все свои полезные свойства, а вот солнце уже не безжалостно палит, а нежно греет. Именно в сентябре риск получить солнечный ожог значительно снижается, и загар получается более плотным, с приятным оливковым оттенком.

Полуостров удовольствий

Близ Бодрума лежит красивейший полуостров Пина, который целиком занимает отель La Blanche Island. Со всех сторон вас окружает бирюза Эгейского моря. Вода в бухте Гюверджинлик кристально чистая, а пляжи отмечены голубым флагом – высшим знаком качества. Здесь все продумано до мелочей - мобильные закусочные и фруктовые бары находятся буквально в шаговой доступности от любой точки полуострова.

Можно отдохнуть телом и душой не только в просторных парках и на чистейших пляжах, но и побаловать себя лечебным массажем и спа-процедурами, сходить в сауну и турецкий хамам.

В основном ресторане - богатейший выбор блюд на любой вкус, причем вегетарианцы, веганы, а также те, кому по той или иной причине приходится ограничивать потребление сахара или глютена, имеют большой выбор блюд. Все продукты проходят тщательный отбор, на столы в ресторанах подают только самое свежее и качественное.

Рай для гурманов

Тот, кто не мыслит своего отдыха без горячей пиццы и спагетти, обязательно выберет итальянский ресторан. Искусные шеф-повара ресторана средиземноморской кухни прямо при гостях готовят любую свежую рыбу и морепродукты. Ну а любители дальневосточной кухни могут стать свидетелями ярких шоу-теппаньяки.

И все же особой популярностью у гостей пользуется ресторан традиционной турецкой кухни: десятки разновидностей знаменитых кебабов, различные виды долмы, плова – и все это в сочетании с исключительно свежими овощами и ароматной средиземноморской зеленью.

Активный отдых

На полуострове Пина нет недостатка в активных развлечениях: пляжный волейбол, водное поло, аквааэробика под руководством опытного инструктора, йога на уединенных зеленых лужайках – выбирай на свой вкус. Любителям экстрима придутся по душе полеты на параплане, водные лыжи и дайвинг. Уникальная подводная флора и фауна бухты Гюверджинлик стоят того, чтобы увидеть их своими глазами.

До центра Бодрума – рукой подать, в свободное от отдыха время запросто можно посетить знаменитый Бодрумский замок, а завсегдатаи ночных клубов откроют для себя самые модные вечеринки турецкого Средиземноморья.